«Состояние стабильное»: врач подтвердил коронавирус у Лещенко

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о состоянии народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который поступил в медучреждение на этой неделе. По его словам, у 78-летнего певца действительно был выявлен коронавирус, на сегодняшний день состояние исполнителя оценивается как стабильное. Проценко также добавил, что разрешение на публикацию соответствующего поста в Facebook он спросил у самого Лещенко.

«Спекуляции некоторых СМИ на тему состояния здоровья Льва Валерьяновича Лещенко заставили меня утром спросить его официального разрешения опубликовать этот пост, — подчеркнул главврач. — [Он] поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена коронавирусная этиология пневмонии».

Согласно Проценко, в первые сутки после поступления состояние Лещенко ухудшилось, однако к пятнице, 27 марта, его удалось стабилизировать.

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«В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось — наросла одышка, и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации. На сегодняшний день состояние пациента стабильно, и он не нуждается в дополнительном кислороде. Мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», — заключил медик.

Вечером 26 марта о состоянии народного артиста также высказался министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который пояснил, что Лещенко больше не требуется высокая кислородная поддержка.

«Состояние Льва Валерьяновича улучшилось, это не может не радовать и медицинских работников, и родственников, и всех поклонников. Сегодня он не нуждается в высокой кислородной поддержке, поэтому течение заболевания позволяет надеяться на благоприятное завершение и хороший исход», — цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

Первые сообщения о попадании Лещенко и его супруги Ирины в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус появились в СМИ еще 24 марта. Уже на следующий день Telegram-канал Baza сообщил, что артист был переведен в реанимацию из-за проблем с дыханием. Подтвердил это и его концертный директор Олег Дмитриев.

«Он в реанимации, «питается» кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили. Это лучшее место для такой процедуры, где чище всего и удобнее всего, где стоит новейшая аппаратура. За ним образцовый уход», — приводит слова Дмитриева ТАСС.

Наконец, 26 марта в прессе была обнародована информация о подтвержденном коронавирусе у Лещенко. «Результаты теста были готовы еще вчера. Диагноз «коронавирус» у Льва Лещенко подтвердился. Его состояние сейчас нормальное, без осложнений. После реанимации пациента собираются переводить в обычный лечебный режим», — отмечал источник в здравоохранении в разговоре с kp.ru.

При этом друг певца Владимир Винокур тогда данную информацию опроверг. «Глупости. Я бы знал первый, а у меня такой нет информации, хотя я все время на связи и с Левой, и с женой. Он бодрый, насколько это возможно с двусторонним воспалением легких в 78 лет», — сообщил Винокур «Подъему».

Отметим, что Лещенко стал не первым отечественным селебрити, у которого был обнаружен коронавирус: накануне, 27 марта, о заражении COVID-19 в своем Facebook сообщил писатель Григорий Чхартишвили, более известный как Борис Акунин.

«Я забросил Facebook, потому что валяюсь с модной болезнью, — заявил он. — Малость окрепну — обязательно поделюсь впечатлениями».

Автор также выразил мнение, что страх перед COVID-19 «гораздо страшнее самого коронавируса». «Осторожным быть нужно, а паниковать незачем», — заключил 63-летний писатель.

На момент написания материала в мире зафиксировано более 530 тыс. случаев заражения коронавирусом при почти 24,1 тыс. летальных исходов. Что касается статистики по России, то по состоянию на утро 27 марта в стране насчитывается 840 заболевших при 38 вылечившихся и двух скончавшихся.