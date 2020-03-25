Сериал «Последний министр» — едкая политсатира от Романа Волобуева

После старта «Гущи событий» Армандо Ианнуччи в британском эфире прошло 15 лет. Конец застоя, оттепель, Россия догоняет цивилизованный мир. В 2020 году внезапно можно шутить про власть без льготного билета в автозак (подозрения на этот счет были и раньше). Не вполне ясно, как относиться к такому откровению. Вроде бы лучше поздно, чем никогда; вроде бы до этого никто ничего открыто не запрещал. Пару лет назад всех будоражили «Домашний арест» и «Год культуры» — комедии о чиновниках-казнокрадах в российской глубинке. «Последний министр» Романа Волобуева потихоньку засеивает возделанную почву — и, по примеру своего героя, решительно пересекает границу МКАД.

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Потопив город Малая Пышма, чиновник Тихомиров (Ян Цапник) возглавляет Министерство перспективного планирования (звучит угрожающе реалистично, но оно выдуманное). Функционер наводит шухер в подконтрольном ведомстве и начинает фонтанировать инициативами. В ужасе все: амбициозные старожилы (во главе с героиней Ольги Сутуловой), стажерка Соня (Софья Лебедева) и таинственные вышестоящие лица (Александр Ильин и Федор Лавров).

close Кадр из сериала «Последний министр» (2020) Кадр из сериала «Последний министр» (2020) Продюсерская компания «Среда»

К счастью или сожалению — ничего криминального в первых двух сериях нет (видевшие побольше говорят, что поводы переживать все же имеются). В те моменты, когда Волобуев отвлекается от цитирования Паоло Соррентино (в заставке и, вероятно, в сцене с бассейном), герои изъясняются доступными эвфемизмами («набережная» и «площадь»), смотрят канал «Дрожь» (простите, «Дро///ь») и пытаются легализовать мат. Деятельность тихомировского министерства пока сложно назвать подрывной, однако есть надежда, что в следующих чтениях содержание дойдет до необходимого градуса безумия. Сравняется ли он с реальностью — уже другой вопрос. Сам Волобуев в Facebook заранее извиняется, что из-за регулярно обнуляющейся повестки сериал сперва будет выглядеть не сатирой на русскую стабильность, а ностальгическим ретро про нее.

В процессе достается примерно всем причастным к упомянутой стабильности. Главным образом «Министр» — это, конечно, процедурал о жизни условного «бешеного принтера». Но его целевая аудитория, слава богу, не замыкается на либеральной Facebook- и Telegram-тусовке (про Telegram у «КиноПоиска» тоже будет сериал). Во всяком случае, сатирических выпадов в ее сторону по итогам двух эпизодов насчитывается чуть ли не равное количество. А гротескный финал второй серии и вовсе потянет на гневный пост о предательстве демократических ценностей (Волобуев певцом революции, напомним, не нанимался).

close Кадр из сериала «Последний министр» (2020) Кадр из сериала «Последний министр» (2020) Продюсерская компания «Среда»

Решение поставить у руля российского министерства искреннего героя с более-менее адекватным моральным компасом, пусть и явного болвана, само по себе выглядит издевательски. Особенно если учитывать, что сегодня мы сериалы больше слушаем, чем смотрим, уставившись в телефон и листая тревожные новости. Но воспринимать «Последнего министра» в формате аудиоспектакля долго не выйдет: он изначально снимался для онлайн-релиза, поэтому персонажи, помимо прочего, с удовольствием сквернословят. Это обстоятельство, во-первых, вынуждает иногда мысленно подскакивать на месте, а во-вторых, усиливает своеобразный ретроэффект, напоминая о фривольности российского кино девяностых и нулевых.

Еще сериал выделяет частичный отказ от привычки подбирать актерский состав по закрепившимся амплуа. Цапник здесь не похож ни на грустного доктора-алкоголика из «Гоголя», ни, тем более, на таксиста-маньяка из «Метода». Сутулова разительно отличается от страдающей революционерки из «Троцкого» и светской сводницы из «Содержанок». Нелли Уварову (она играет жену министра) просто всегда приятно встретить. Впрочем, есть и знакомые лица c привычными выражениями. Лавров опять угрюмо обкашливает вопросики, Сергей Степин снова изображает простоватого завхоза, близняшки Дарья и Екатерина Носик — понятно, странные близняшки.

close Кадр из сериала «Последний министр» (2020) Кадр из сериала «Последний министр» (2020) Продюсерская компания «Среда»

Даже после вычета конъюнктурного аспекта «Министр» все еще остается отличным политическим ситкомом: интересным, а местами — жутко смешным. Интонационно и стилистически (и актерским составом) он похож на другой проект Волобуева «Детективный синдром» (пока не вышел) — бодрую смесь фильма «Пролетая над гнездом кукушки» и сериала «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли». Сегодня в России снимают довольно много сильных драматических шоу, но с комедией все пока несколько грустнее. «Последний министр» выигрывает уже за счет того, что не похож ни на однотипную продукцию ТНТ (этим грешит и «Домашний арест»), ни на однотипную продукцию СТС. «КиноПоиск», недавно анонсировавший линейку первых оригинальных шоу, как будто бы настроился на звание ведущего онлайн-кинотеатра всея Руси.

Наконец, какое бы впечатление ни производило отсутствие политической зажатости и скованности у людей, которые его делали, в конечном итоге эти вещи все равно крайне заразительны. Тем не менее прыгать от счастья пока, наверное, рано. «Гуща событий» выходила на главном телеканале Британии. «Министра» показывает принадлежащий «Яндексу» онлайн-сервис «КиноПоиск HD», в названии которого слова «первый» и «канал» отсутствуют (для протокола: «Домашний арест» и «Год культуры» все же попали на ТВ). Но так, хочется верить, победим.