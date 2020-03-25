Сериал «Последний министр» — едкая политсатира от Романа Волобуева

Рецензия на сериал Романа Волобуева «Последний министр»

На стриминговом сервисе «КиноПоиск HD» вышел первый оригинальный сериал — сатирическая комедия «Последний министр». По сюжету непутевый чиновник становится главой Министерства перспективного планирования. Но вместо того, чтобы тихо сидеть на месте, как рассчитывают наверху, он принимается за бурную деятельность. Режиссером и соавтором сценария выступил Роман Волобуев («Холодный фронт», «Блокбастер»), в главных ролях снялись Ян Цапник и Ольга Сутулова. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, почему «Последний министр» станет одним из ключевых сериалов 2020 года.

После старта «Гущи событий» Армандо Ианнуччи в британском эфире прошло 15 лет. Конец застоя, оттепель, Россия догоняет цивилизованный мир. В 2020 году внезапно можно шутить про власть без льготного билета в автозак (подозрения на этот счет были и раньше). Не вполне ясно, как относиться к такому откровению. Вроде бы лучше поздно, чем никогда; вроде бы до этого никто ничего открыто не запрещал. Пару лет назад всех будоражили «Домашний арест» и «Год культуры» — комедии о чиновниках-казнокрадах в российской глубинке. «Последний министр» Романа Волобуева потихоньку засеивает возделанную почву — и, по примеру своего героя, решительно пересекает границу МКАД.

Потопив город Малая Пышма, чиновник Тихомиров (Ян Цапник) возглавляет Министерство перспективного планирования (звучит угрожающе реалистично, но оно выдуманное). Функционер наводит шухер в подконтрольном ведомстве и начинает фонтанировать инициативами. В ужасе все: амбициозные старожилы (во главе с героиней Ольги Сутуловой), стажерка Соня (Софья Лебедева) и таинственные вышестоящие лица (Александр Ильин и Федор Лавров).

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Кадр из сериала «Последний министр» (2020) Кадр из сериала «Последний министр» (2020)
Кадр из сериала «Последний министр» (2020)

Кадр из сериала «Последний министр» (2020)

Продюсерская компания «Среда»

К счастью или сожалению — ничего криминального в первых двух сериях нет (видевшие побольше говорят, что поводы переживать все же имеются). В те моменты, когда Волобуев отвлекается от цитирования Паоло Соррентино (в заставке и, вероятно, в сцене с бассейном), герои изъясняются доступными эвфемизмами («набережная» и «площадь»), смотрят канал «Дрожь» (простите, «Дро///ь») и пытаются легализовать мат. Деятельность тихомировского министерства пока сложно назвать подрывной, однако есть надежда, что в следующих чтениях содержание дойдет до необходимого градуса безумия. Сравняется ли он с реальностью — уже другой вопрос. Сам Волобуев в Facebook заранее извиняется, что из-за регулярно обнуляющейся повестки сериал сперва будет выглядеть не сатирой на русскую стабильность, а ностальгическим ретро про нее.

В процессе достается примерно всем причастным к упомянутой стабильности. Главным образом «Министр» — это, конечно, процедурал о жизни условного «бешеного принтера». Но его целевая аудитория, слава богу, не замыкается на либеральной Facebook- и Telegram-тусовке (про Telegram у «КиноПоиска» тоже будет сериал). Во всяком случае, сатирических выпадов в ее сторону по итогам двух эпизодов насчитывается чуть ли не равное количество. А гротескный финал второй серии и вовсе потянет на гневный пост о предательстве демократических ценностей (Волобуев певцом революции, напомним, не нанимался).

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Кадр из сериала «Последний министр» (2020) Кадр из сериала «Последний министр» (2020)
Кадр из сериала «Последний министр» (2020)

Кадр из сериала «Последний министр» (2020)

Продюсерская компания «Среда»

Решение поставить у руля российского министерства искреннего героя с более-менее адекватным моральным компасом, пусть и явного болвана, само по себе выглядит издевательски. Особенно если учитывать, что сегодня мы сериалы больше слушаем, чем смотрим, уставившись в телефон и листая тревожные новости. Но воспринимать «Последнего министра» в формате аудиоспектакля долго не выйдет: он изначально снимался для онлайн-релиза, поэтому персонажи, помимо прочего, с удовольствием сквернословят. Это обстоятельство, во-первых, вынуждает иногда мысленно подскакивать на месте, а во-вторых, усиливает своеобразный ретроэффект, напоминая о фривольности российского кино девяностых и нулевых.

Еще сериал выделяет частичный отказ от привычки подбирать актерский состав по закрепившимся амплуа. Цапник здесь не похож ни на грустного доктора-алкоголика из «Гоголя», ни, тем более, на таксиста-маньяка из «Метода». Сутулова разительно отличается от страдающей революционерки из «Троцкого» и светской сводницы из «Содержанок». Нелли Уварову (она играет жену министра) просто всегда приятно встретить. Впрочем, есть и знакомые лица c привычными выражениями. Лавров опять угрюмо обкашливает вопросики, Сергей Степин снова изображает простоватого завхоза, близняшки Дарья и Екатерина Носик — понятно, странные близняшки.

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Кадр из сериала «Последний министр» (2020) Кадр из сериала «Последний министр» (2020)
Кадр из сериала «Последний министр» (2020)

Кадр из сериала «Последний министр» (2020)

Продюсерская компания «Среда»

Даже после вычета конъюнктурного аспекта «Министр» все еще остается отличным политическим ситкомом: интересным, а местами — жутко смешным. Интонационно и стилистически (и актерским составом) он похож на другой проект Волобуева «Детективный синдром» (пока не вышел) — бодрую смесь фильма «Пролетая над гнездом кукушки» и сериала «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли». Сегодня в России снимают довольно много сильных драматических шоу, но с комедией все пока несколько грустнее. «Последний министр» выигрывает уже за счет того, что не похож ни на однотипную продукцию ТНТ (этим грешит и «Домашний арест»), ни на однотипную продукцию СТС. «КиноПоиск», недавно анонсировавший линейку первых оригинальных шоу, как будто бы настроился на звание ведущего онлайн-кинотеатра всея Руси.

Наконец, какое бы впечатление ни производило отсутствие политической зажатости и скованности у людей, которые его делали, в конечном итоге эти вещи все равно крайне заразительны. Тем не менее прыгать от счастья пока, наверное, рано. «Гуща событий» выходила на главном телеканале Британии. «Министра» показывает принадлежащий «Яндексу» онлайн-сервис «КиноПоиск HD», в названии которого слова «первый» и «канал» отсутствуют (для протокола: «Домашний арест» и «Год культуры» все же попали на ТВ). Но так, хочется верить, победим.