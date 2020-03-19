Угроза интернету: ЕС попросил Netflix отказаться от HD

Европейский союз потребовал от Netflix, YouTube и других потоковых сервисов прекратить показывать видеоконтент в высоком разрешении во избежание сбоев в работе интернета во время повышенной нагрузки из-за эпидемии коронавируса. Власти обеспокоены в связи с беспрецедентно большим единовременным количеством пользователей, которые сидят дома на принудительным карантине, передает CNN.

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В среду, 19 марта, еврокомиссар Тьерри Бретон написал в своем Twitter, что общался по телефону с генеральным директором Netflix Ридом Хастингсом. Отвечающий за внутренний рынок Европейского союза чиновник попросил главу платформы замедлить потоковую передачу, чтобы сохранить доступ к интернету для всех людей.

«Чтобы победить COVID-19, мы должны оставаться дома. Дистанционная работа и стриминговые сервисы очень помогают, но инфраструктура может оказаться в затруднительном положении», — написал Бретон.

Представитель Netflix заявил, что руководство платформы прислушалось к этой просьбе и уже начало регулировать разрешение видеоконтента в соответствии с доступной пропускной способностью сети.

«Комиссар Бретон прав, подчеркивая важность обеспечения бесперебойной работы интернета в этот критический момент, — сказал он. — Мы сосредоточены на эффективности сети в течение многих лет, включая бесплатное предоставление услуг открытого соединения для телекоммуникационных компаний».

Источник добавил, что Netflix разработал специальную сеть, библиотека которой находится ближе к пользователям, что обеспечивает использование меньшей пропускной способности.

Несмотря на резкое увеличение количества пользователей в интернете, в Европе до сих пор не было зарегистрировано никаких сбоев. Чиновники Европейского союза заявили, что будут работать с регулятором, контролирующим электронные коммуникации, для создания специального механизма отчетности. Это позволит отслеживать интернет-трафик и своевременно реагировать на проблемы с пропускной способностью сети.

«На данном этапе инженеры разрабатывают новые шаблоны трафика в соответствии со стандартными сетевыми операциями, — говорится в заявлении генерального директора Европейской ассоциации операторов телекоммуникационных сетей Лизе Фур.

— Мы поддерживаем усилия Европейской комиссии по обеспечению национальных правительств и регуляторных органов всеми инструментами, необходимыми для поддержания пропускной способности сетей на всем континенте».

В среду, 19 марта, гендиректор Facebook Марк Цукерберг заявил, что пандемия негативно влияет на качество работы соцсети. В разговоре с журналистами он признался, что пользователи сталкиваются с нестабильной работой сервиса, поскольку коронавирус заставляет миллионы людей во всем мире оставаться дома. Он сообщил, что спрос на использование услуг соцсетей и мессенджеров значительно превысил годовой максимум, обычно наблюдаемый в канун Нового года. Голосовые сообщения и видеозвонки в WhatsApp и Facebook Messenger, в частности, более чем вдвое превысили обычные уровни.

По словам Цукерберга, многие из 45 тыс. штатных сотрудников компании по всему миру работают удаленно с января. Сейчас Facebook призывает не выходить из дома всех своих работников, за исключением исполнителей некоторых ключевых функций — таких как обслуживание серверов и служб безопасности. Он добавил, что сам работает из дома.

«Я думаю, что было бы не очень хорошо просить всех остальных оставаться на карантине, а самому не делать этого», — сказал Цукерберг.

Он добавил, что все работающие из дома сотрудники получают зарплату в полном объеме даже в случае уменьшения нагрузки.