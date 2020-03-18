Сальма Хайек, Нагиев и Кира Найтли: кино во время пандемии

«Неизбранные дороги» («The Roads Not Taken»); Салли Поттер

Новая работа постановщицы Салли Поттер с потрясающим актерским составом (тут и Хавьер Бардем, и Эль Фэннинг, и Сальма Хайек) строится вокруг одного дня из жизни отца и дочери. У главного героя прогрессирующая стадия деменции, из‑за которой он практически потерял связь с реальностью. Для Поттер это во многом личная история: два года она заботилась о брате с деменцией — до тех пор, пока он не скончался. Премьера «Неизбранных дорог», как и многих фильмов кинематографистки, состоялась на Берлинском кинофестивале.

«Мисс Плохое поведение» («Misbehaviour»); Филиппа Лоуторп

В комедийной драме «Мисс Плохое поведение» Кира Найтли в компании Сьюки Уотерхаус и Кили Хоус ввязывается в опасную авантюру: сорвать конкурс красоты «Мисс мира» в Лондоне в 1970 году. Тогда впервые в истории победила темнокожая модель, 22-летняя представительница Гренады Дженнифер Хостен. Во время мероприятия на сцену прорвалась группа радикальных феминисток, выступившая против объективизации женщин.

Биографический фильм о жизни ученых Марии и Пьера Кюри «Опасный элемент» был показан на кинофестивале в Торонто в 2019 году. В байопике рассказывается о научной деятельности и отношениях знаменитых супругов: в декабре 1898 года они открыли радий, а затем ввели в науку термин «радиоактивность». Главные роли в фильме сыграли Розамунд Пайк и Сэм Райли. Постановщица ленты — Маржан Сатрапи — известна как писательница и автор комиксов «Перспеполис» о взрослении в Иране, откуда она эмигрировала в 14 лет во Францию.

«Воскресение в искусстве» («Easter in Art»); Фил Грабски

В центре картины «Воскресение в искусстве» — ключевое событие в истории христианской культуры и один из главных сюжетов мирового искусства. В разное время мучениям и воскресению Иисуса были посвящены шедевры Леонардо, Микеланджело, Эль Греко и Караваджо, в фильме о них продолжили размышлять уже современные авторы — Марк Уоллингер и Сэм Тэйлор-Вуд.

Новый фильм Сарика Андреасяна «Гудбай, Америка» основан на историях нескольких россиян, отправившихся жить в США. Вместе с Дмитрием Нагиевым главные роли в ленте сыграли Юрий Стоянов, Владимир Яглыч, Надежда Михалкова, Лянка Грыу и другие.

«Папина дочка» («Le prince oublié»); Мишель Хазанавичус;

Еще одна история о взаимоотношениях отца и дочери, но уже в жанре комедии — «Папина дочка» с Омаром Си в главной роли. По сюжету он пытается отвлечь свою восьмилетнюю дочку, влюбившуюся в своего одноклассника, который не отвечает ей взаимностью. Режиссер фильма — Мишель Хазанавичус, автор оскароносного черно-белого фильма «Артист», «Агента 117» и «Молодого Годара». В свежей работе он выступил не только постановщиком, но также сценаристом и продюсером.

«Магия зверя» («Seules les bêtes»); Доминик Молль

По сюжету «Магии зверя» исчезновение богатой парижанки оборачивается запутанной историей, в которой фигурируют сразу несколько человек: фермер и его жена, страдающая от неразделенной любви юная официантка и изгой-мигрант. Без мрачного союза с духами также не обошлось.