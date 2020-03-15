Американцы не ходят в кино: прокат США дошел до антирекорда

Главным инфокреатором для мира кинематографа в течение минувшей недели (впрочем, и не только ее — и не только киномира) был китайский коронавирус — ажиотажу вокруг COVID-19 мог позавидовать даже приговор Харви Вайнштейну, которого ждали столь долго и с таким трепетом.

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Пандемия напрямую затронула киноиндустрию: из-за нее, в частности, было временно прекращено производство многих больших проектов, были перенесены премьеры высокобюджетных голливудских блокбастеров, да еще и сам легендарный Том Хэнкс заразился инфекцией. Ощутимо повлиял коронавирус и на сборы в США — шутка ли, но прошедший уикенд оказался самым скромным в плане общей выручки по топ-10 среди всех 11-х американских киновыходных с 1995 года. Сумма составила всего $50,4 млн. Для сравнения в 2019-м она равнялась $126,4 млн, а двумя годами ранее — и вовсе 252,3 млн.

Лидером бокс-офиса США от 13-15 марта стал мультфильм Pixar «Вперед», которому вторые выходные принесли $10,5 млн: проект показал катастрофическое падение на 73% по сравнению с премьерным уикендом. Общемировая касса анимационной картины на данный момент составляет $101,7 млн.

Вторым стал новичок недели — мелодрама «Верю в любовь», главную роль в которой исполнил звезда молодежного суперхита «Ривердэйл» Кей Джей Апа, более известный всему миру как Арчи Эндрюс, а его экранную возлюбленную сыграла Бритт Робертсон («Мистер Черч»). Лента стартовала в США с $9,5 млн. При этом аналитики считают, что — не будь в Штатах паники, связанной с коронавирусом, — сборы фильмы должны были получиться куда более мощными.

Замкнул топ-3 еще один дебютант: фантастический боевик «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли, который на удивление сумел выручить даже больше, чем предсказывали эксперты, а именно — $9,3 млн. Тут также стоит оговориться, что — в отличие от многих других супергеройских блокбастеров — картина может похвастаться весьма скромным производственным бюджетом в $45 млн. В свете чего, очевидно, не станет убыточной (по миру она уже заработала $25,6 млн) даже на фоне коронавируса. Примечательно, что вторым после США рынком для «Бладшота» оказалась Россия, принесшая ему в этот уикенд $2,4 млн (благо, что в стране ситуация с заразившимися — согласно официально статистике — куда лучше, чем во многих других уголках планеты).

Четвертое место досталось новой экранизации романа Герберта Уэллса «Человек-невидимка» со звездой «Рассказа служанки» и «Безумцев» Элизабет Мосс: -66% и $6 млн за третьи выходные.

Пятой финишировала очередная новинка недели — триллер «Охота», подвергшийся критике президента США Дональда Трампа. За 13-15 марта проект выручил $5,3 млн.

Что касается позиций во второй половине первой десятки, то их между собой разделили «Соник в кино» с Джимом Керри,

спортивная драма «Вне игры», в которой сыграл Бен Аффлек,

драма Криса Сандерса «Зов предков», снятая по мотивам одноименной повести Джека Лондона,

новая экранизация романа «Эмма» с Аней Тейлор-Джой в главной роли, а также...

комедийный боевик «Плохие парни навсегда». Заработали они за прошедшие выходные соответственно $2,6 млн (пятый уикенд), 2,4 млн (второй), 2,2 млн (четвертый), 1,4 млн (четвертый) и 1,1 млн (девятый).