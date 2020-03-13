Плейлист недели: Эминем, «Аигел» и The Killers

Эминем и Juice WRLD — «Godzilla»

Трек «Godzilla», вошедший в последний альбом Эминема «Music to Be Murdered By», который был презентован в минувшем январе, — тот самый, где рэпер в одном из моментов выдает сумасшедшие 229 слов за 30 секунд, а также фитует с ныне уже покойным фрешменом Juice WRLD. На днях в YouTube появился клип на одну из главных песен с 11-й студийной пластинки Маршалла Мэтерса — хулиганский, как в старые времена, да еще и снятый с участием Майка Тайсона и Dr. Dre.

«Аигел» — «You're Born»

Российские хип-хоп-электронщики «Аигел», авторы хита «Татарин», стали на этой неделе безоговорочными лауреатами условного приза «за своевременный релиз клипа». В экранизации «You're Born» с прошлогоднего альбома «Эдем» актер, вероятно, перевоплощающийся в некого — абсолютно абстрактного — бизнесмена или политика (а возможно, президента), омолаживается (в прямом смысле слова) в проруби в присутствии батюшки и выходит из воды молодым и полным сил. Клип был опубликован 12 марта — спустя два дня после нашумевшего предложения депутата Валентины Терешковой.

«Время и Стекло» — «Время истекло.»

Кажется, что название прощальной работы важной для СНГ-музыки последних лет украинской группы «Время и Стекло» было придумано еще в момент ее основания, — а случилось это, на секундочку, в далеком 2010 году. На этой неделе музыканты, известные, в частности, по хитам «Имя 505» и «Навернопотомучто», объявили о скором распаде коллектива и по такому случаю выпустили клип-реквием по их славному творчеству. Подробнее о том, почему совсем скоро один из главных продюсерских проектов Потапа перестанет существовать в нынешнем виде, читайте здесь.

The Killers — «Caution»

«Caution» — первый сингл с грядущего шестого альбома популярных американских альтернативщиков The Killers «Imploding the Mirage», релиз которого запланирован на 29 мая этого года. А уже в июле музыканты должны приехать в Россию — правда, на фоне распространения коронавируса, возможно, их выступление в Москве будет отложено (но мы очень надеемся, что такого не будет).

Tricky и Marta — «Hate This Pain»

Пионер трип-хопа Tricky в конце минувшей недели разразился парочкой треков, которые преобразовал в мини-альбом «20,20». С отрывом самый необычный трек на пластинке — «Hate This Pain», который очень далек от любой типовой композиции в классическом смысле этого слова. Благодаря чему, впрочем, слушается он лишь интереснее. А здесь, к слову, интервью музыканта «Газете.Ru».

Dua Lipa — «Let's Get Physical Work Out Video»

В преддверии выхода альбома «Future Nostalgia» (релиз состоится 3 апреля) британка Dua Lipa представила вторую версию клипа «Physical», в котором показала, как и зачем нужно заниматься спортом. Сам трек, кстати, звучит едва ли не как идеальная мотивирующая песня для тренировки ранним утром понедельника — когда идти в зал не хочется абсолютно.

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Little Big — «Uno»

И сугубо в качестве бонуса — возможно, самая важная для российского слушателя новинка уходящей недели, которую, вероятно, все и так уже успели оценить (а если нет и даже отсутствует желание, простите, скрыться от нового хита и без того популярнейшей группы Little Big, с которым музыканты выступят на грядущем «Евровидении», уж точно никак не выйдет). Возможно, именно предполагаемый успех Ильича и компании в Роттердаме повлияет на будущую политику в адрес российских участников главного песенного конкурса Старого Света — и впредь туда будут отправлять чуть больше по-настоящему интересных артистов.