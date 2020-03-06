Экспертиза не помогла: Володин не попросит прощения у Водонаевой

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отказался от извинений в адрес телеведущей Алены Водонаевой после оглашения результатов лингвистической экспертизы ее поста об абортах. Об этом «Газете.Ru» заявила его советник Анастасия Кашеварова.

«Вячеслав Викторович уже все сказал, с того момента его взгляды не изменились. Тратить на нее время он не будет. А у нее еще есть время извиниться перед людьми», — сказала она.

Также Кашеварова поставила под сомнение компетентность профессора кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина Михаила Осадчего, проводившего проверку текста.

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«Создатель современного русского языка Александр Сергеевич Пушкин — великий человек. Его слова: «Прекрасный наш язык под пером писателей неученых и неискусных клонится к падению. Слова искажаются». Так что изучать-то русский язык могут, даже экспертизы с печатями будут выдавать, а вот понять смысла сказанного и написанного — это им не под силу. Поэтому никогда ни одно учреждение не будет носить имени Осадчего или Водонаевой», — заключила советник спикера.

Ранее Володин предложил взыскать с телеведущей штраф в размере 100 млн рублей за нарушение закона об оскорблении общества. Также он выразил сожаление по поводу того, что таким образом блогеры привлекают на свои страницы подписчиков, передает ТАСС.

«Мимо хамства проходить нельзя. Она оскорбила людей, наших граждан, причем еще присвоив им определенный статус, эта бесстыдница. Поэтому нам не только надо об этом готовить, но и предлагать решения, которые бы все меньше и меньше стимулировали таких разговоров, — заявил спикер. — Она оскорбила народ России, в этом случае штраф пускай платит. В следующий раз говорить не будет».

Чтобы доказать отсутствие оскорбительного подтекста в своих высказываниях, Водонаева заказала лингвистическую экспертизу нашумевшего поста у профессора Государственного института русского языка имени Пушкина. Результаты проверки она опубликовала в Instagram, отметив, что судьи и сотрудники правоохранительных органов с большим уважением относятся к экспертизам и специалистам из этого заведения.

«Сдали дубль этих документов в помощь экспертам МВД, и теперь с моим юристом Екатериной Гордон с нетерпением ждем результата», — сообщила Водонаева.

Согласно опубликованному на ее странице документу, Осадчий заключил, что в посте отсутствуют признаки унижения человеческого достоинства и возбуждения национальной, религиозной или социальной вражды.

В январе Водонаева написала, что «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки» будет заводить детей ради выплат материнского капитала. Позднее в эфире программы «Центральное телевидение» она отметила, что следит за жизнью в российской глубинке, где многие жители до сих пор «ходят в туалет в выгребные ямы».

«Вы считаете, этим семьям, которые приходят на эти передачи в прайм-тайм, нужно выдавать деньги за детей? Вы видите этих людей? Вы видите, что они малограмотные, они необразованные, они пьют и не знают, кто от кого родил. Я считаю, что им нельзя помогать, а вы считаете, что можно таким семьям помогать?» — возмутилась ведущая.

Она подчеркнула, что во многих населенных пунктах нет даже скорой помощи, которая может довезти больного ребенка до ближайшего города в больницу. По мнению Водонаевой, государству необходимо обеспечивать нормальными условиями уже живущих людей, а не предлагать большие деньги ради демографического роста. Слова телеведущей вызвали большой резонанс и дошли до президента России Владимира Путина. Всех, кто выступает против поддержки семей с детьми, он назвал «моральными уродами».