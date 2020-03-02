«Концерты не состоятся»: Наталия Орейро не приедет в Россию

Звезда сериала «Дикий ангел» Наталья Орейро не приедет в Россию с концертами весной 2020 года. Тур певицы «20 лет вместе» отменили по техническим причинам, сообщается в официальной группе организаторов в VK.

«В связи с проблемами, не имеющими никакого отношения к Наталии Орейро и ее команде, концерты тура Наталии Орейро «20 лет вместе», запланированные в России на март-апрель 2020 года, не состоятся», — говорится в обращении.

Гастроли в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе, Самаре, Краснодаре и других городах были приурочены к юбилею творческой деятельности артистки. Планируется, что концерты пройдут в тех же городах, но уже осенью 2020 года. Точные даты будут объявлены позднее.

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«Мы собираемся провести концерты в тех же городах осенью 2020 года (ноябрь/декабрь 2020), — продолжили организаторы. — Организаторы тура приносят вам свои извинения за эту новость и за доставленные неудобства; мы делаем все возможное, чтобы исправить ситуацию и в ближайшее время сообщить все новости».

В минувшем году в рамках тура «Unforgettable» уругвайская актриса призналась, что чувствует себя почти русской. Орейро отметила, что у нее даже есть свой команда танцоров и музыкантов в России.

«В туре я работаю с русской командой, музыкантами и танцорами будут русские. Я чувствую себя почти русской, почему не иметь русскую команду? Мне комфортно», — приводит слова певицы РИА «Новости».

Прошлый тур певицы был посвящен космосу. Эта идея показалась Орейро отличной, поскольку Россия является космической державой. В частности, часть концертов прошла в апреле – и, таким образом, захватила День космонавтики 12 апреля.

Орейро неоднократно заявляла о любви к России. В прошлом году артистка даже получила «российский паспорт» — символический документ звезде «Дикого ангела» вручили на концерте в Нижнем Новгороде.

Между тем Орейро не отказалась бы и от настоящего паспорта гражданки России. В 2019 году исполнительница в программе «Вечерний Ургант» попросила президента России Владимира Путина выдать ей документ, отметив, что была в стране уже примерно 15 раз и является «самой русской из иностранцев».

«Путин, дай мне паспорт! Нет ни одного иностранца, который был бы более русский, чем я», — заявила Орейро.

Она назвала себя даже «более русской, чем Жерар Депардье», который получил российский паспорт по указу президента в январе 2013 года.

Помимо сериала «Дикий ангел», Орейро прославилась в России после съемок новогоднего клипа на песню «To Russia with Love» («России с любовью») в подмосковной Балашихе. По сюжету в 90-е в селе под названием «Орейрово» живут три девушки, которые мечтают быть похожими на своего кумира. Одна из них написала письмо певице, и тогда та действительно приехала в село, где устроила девичник с танцами и фотографиями на фоне ковра на стене.