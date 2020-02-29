«Человек-невидимка», «Фея» с Хабенским и другие премьеры марта

«Человек-невидимка» («The Invisible Man»), Ли Уоннелл — 5 марта

В ремейке фильма «Человек-невидимка» героиня Элизабет Мосс бежит из дома, чтобы спастись от психологического садизма ее мужа-ученого. Потеряв жену, он совершает (или инсценирует) суицид, и у женщины развивается ярко выраженная мания преследования. В экранизации романа Герберта Уэллса также снялись Оливер Джексон-Коэн, Элдис Ходж, Сторм Рейд, Харриет Дайер и другие. Подробнее о новом «Человеке-невидимке» режиссер Ли Уоннелл рассказал в интервью «Газете.Ru».

«Вперед» («Onward»), Дэн Скэнлон — 5 марта

Студия Pixar выпускает мультфильм «Вперед» о приключениях братьев-эльфов, живущих по соседству с гоблинами, троллями и кентаврами в утратившем магию волшебном мире. Режиссером ленты о поиске волшебства из древних преданий является создатель популярного мультфильма «Университет монстров» Дэн Скэнлон. Героев картины озвучили Том Холланд, Крис Прэтт, Октавия Спеснер и Джулия Луи-Дрейфус.

«Один вдох», Елена Хазанова — 5 марта

В основе сюжета спортивной драмы «Один вдох» Елена Хазановой лежит реальная история чемпионки мира по фридайвингу Натальи Молчановой, установившей более 40 мировых рекордов. В 2009 году она стала первой женщине в мире, задержавшей дыхание под водой более чем на девять минут. По словам Хазановой, идея снять фильм о королеве фридайвинга пришла к ней из-за того, что в России мало кто знает о рекордсменке. В ленте снялись Виктория Исакова, Максим Суханов, Владимир Яглыч, Сергей Сосновский, Филипп Ершов, Стася Милославская и другие.

«Бладшот» («Bloodshot»), Дэйв Уилсон — 12 марта

Фантастический боевик «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли является первой экранизацией комиксов издательства Valiant Comics. Согласно сюжету фильма, ученые воскрешают персонажа Дизеля путем запуска нанороботов в кровь, наделяют его суперспособностями и используют подопытного для своих темных целей, управляя его сознанием. В актерский состав фильма также вошли Сэм Хьюэн, Эйса Гонсалес и Тоби Кеббелл.

«Пиноккио» («Pinocchio»), Маттео Гарроне — 12 марта

Режиссер фильмов «Гоморра» и «Реальность» Маттео Гарроне снял классическую экранизацию всемирно известной сказки Карло Коллоди «Пиноккио». Ожившую деревянную куклу сыграл Федерико Иелапи, а его отца Джеппетто — обладатель «Оскара» Роберто Бениньи, перевоплощавшийся в Пиноккио в экранизации 2002 года (он же был режиссером фильма). В преддверии премьеры нового «Пиноккио» на Берлинском фестивале Гарроне поговорил с кинокритиком «Газеты.Ru».

«Тихое место 2» («A Quiet Place Part II»), Джон Красински — 19 марта

Во второй части хоррора Джона Красински «Тихое место» семья Эббот снова сталкивается со смертельной угрозой в постапокалиптическом мире. Оригинальный фильм, вышедший в 2018 году, собрал более $340 млн в международном прокате. Главную роль в его продолжении вновь сыграла Эмили Блант, а Майкл Бэй остался продюсером проекта.

«Тайная жизнь» («A Hidden Life»), Терренс Малик — 19 марта

Премьера фильма «Тайная жизнь» состоялась на прошлом Каннском кинофестивале и получила две награды — «Приз экуменического (христианского) жюри» и «Приз Франсуа Шале». Военная драма Терренса Малика рассказывает об австрийце, который отказался воевать во Второй мировой войне на стороне немецких войск и подвергся угрозе казни. В актерский состав фильма вошли Юрген Прохнов, Бруно Ганц, Маттиас Шоннартс и скончавшийся в 2017 году Микаэл Нюквист, для которого роль в «Тайной жизни» стала последней.

«Мулан» («Mulan»), Ники Каро — 26 марта

В картине «Мулан» сохраняется оригинальная история мультфильма Disney, вышедшего в 1998 году. По сюжету ленты китайский император издает указ о призыве на службу армии одного мужчины из каждой семьи для защиты страны от северных захватчиков. Старшая дочь почетного воина Мулан решается идти на службу вместо больного отца. Девушка выдает себя за мужчину и обманом попадает в армию, с которой идет в опасный поход. Режиссером картины является Ники Каро, а главную роль исполнила Лю Ифей.

«Фея», Анна Меликян — 26 марта

В новом фильме Анны Меликян «Фея» Константин Хабенский сыграл циничного гейм-дизайнера кровавых компьютерных игр. По сюжету он знакомится с юной экоактивисткой, создает стилизованную под средневековье игру «Коловрат» в духе «Ведьмака» и чувствует мистическую связь с известнейшим русским иконописцем Андреем Рублевым, увидев свое отражение на его иконе.

«Отдай свою душу» («8»), Харольд Хельшер — 26 марта

По сюжету мрачного южноафриканского хоррора «Отдай свою душу» дядя и тетя увозят осиротевшую девочку Мэри на старую ферму. Согласно местной легенде, это место обладает древней силой и, в частности, позволяет людям общаться с мертвыми, забирая взамен живые души. Эта лента стала первой крупной премьерой режиссера Харольда Хельшера.