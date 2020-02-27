«Мне угрожают»: Полански боится идти на премию «Сезар»

Обвиненный в домогательствах и изнасилованиях режиссер Роман Полански отказался идти на 45-ю церемонию вручения французской национальной кинопремии «Сезар», которая состоится вечером 28 февраля в Париже. Постановщик, чья драма «Офицер и шпион» получила 12 номинаций, направил французскому изданию AFP письмо с объяснением своего решения.

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«В течение нескольких дней люди задавали мне вопрос: приду ли я на церемонию «Сезар» или нет. В свою очередь я отвечу вопросом: как я могу? Возможные события этого вечера известны заранее.

Активисты уже угрожают мне публичным линчеванием. Некоторые объявляют о намерении устроить протесты перед Залом Плейель, другие планируют сделать его платформой для осуждения руководства. Так что церемония станет похожа на симпозиум, а не на праздник кино, на котором будут вознаграждены самые большие таланты», — написал Полански.

Режиссер объяснил, что пропускает церемонию, чтобы «защитить жену и детей, которые подвергаются оскорблениям».

«Я с сожалением принимаю это решение, потому что мне пришлось столкнуться с самопровозглашенным трибуналом, готовым попирать принципы верховенства права», — заявил он.

Сразу после вручения премии «Сезар» учредивший ее исполнительный совет французской Академии искусств и технологий кинематографа в полном составе уйдет в отставку. Члены совета объяснили свое решение данью уважения прошлым деятелям искусства, передает Variety.

«Мы приняли эту меру, чтобы почтить память тех, кто повлиял на французский кинематограф в 2019 году, вернуть себе некоторое спокойствие и сделать так, чтобы кинофестиваль оставался праздником», — говорится в официальном заявлении академии, опубликованном 13 февраля.

Основной причиной обновления состава совета стала критика руководства «Сезар» за высокую оценку фильма Полански «Офицер и шпион», оскорбившего феминистские организации. Активисты обвинили французскую киноакадемию в недостатке женских персонажей в кино и создали петицию с требованием модернизировать премию. Документ подписали 400 деятелей кино, в том числе актеры Омар Си и Леа Сейду, продюсер Саид Бен Саид, а также режиссеры и сценаристы Мишель Хазанавичус, Эрик Толедано, Жак Одиар, Арно Деплешен и Оливье Накаш.

Новый исполнительный совет будет утвержден после 28 февраля, а затем министерство культуры Франции выберет посредника, который займется курированием реформы киноакадемии. Этим человеком, как ни странно, может стать Полански — за его кандидатуру проголосовали 4313 членов академии. Возмутившись результатами голосования, создатели петиции заявили о несостоятельности избирателей. Также активисты предложили пригласить в совет «Сезар» больше женщин, потому что в настоящее время в его составе 65% представителей — мужчины.

«Мы шокированы тем, что Роман Полански, которого несколько женщин обвиняют в изнасиловании, до сих пор приветствуется французским кинематографом. В то время как в Соединенных Штатах процветает движение #MeToo и Харви Вайнштейн рискует пожизненным заключением, у нас есть киноиндустрия, которая является соучастницей и продолжает подбадривать растлителя», — сказала представительница французской женской организации Osez le Féminisme Селин Пике в комментариии Franceinfo.

В 2017 году Полански отказался от предложения возглавить жюри «Сезар» из-за скандала в связи с возбужденным против него 40 лет назад делом о растлении 13-летней Саманты Геймер. Тогда министр по правам женщин Лоранс Россиньоль назвала решение назначить Полански главным экспертом «легитимизирующим насилие». В то же время многие кинодеятели, включая членов оргкомитета кинопремии, поддержали коллегу, отметив неактуальность предъявленных обвинений.