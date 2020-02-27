Попытка номер пять: Спилберг отказался от нового «Индианы Джонса»

В ходе подготовительных работ к началу съемок пятой части приключенческой франшизы «Индиана Джонс» постоянный режиссер серии Стивен Спилберг решил уступить кресло постановщика другому кинематографисту впервые за почти 40-летнюю историю проекта.

По словам источников, в настоящий момент контракт еще не подписан, однако в переговорах участвует режиссер Джеймс Мэнголд, который вел борьбу за премию «Оскар» в категории «лучший фильм» со своей последней работой «Ford против Ferrari», где главные роли исполнили Кристиан Бейл и Мэтт Деймон.

О творческом пути Мэнголда «Газета.Ru» писала в преддверии 92-й церемонии вручения наград американской киноакадемии.

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Сам Спилберг при этом сохранит за собой позицию продюсера. Близкий к сделке источник пояснил, что режиссер сам принял решение перепоручить съемки фильма другому человеку, так как хотел передать Индиану Джонса новому поколению, которое придало бы свое прочтение его истории. В проекте также будет задействован и постоянный исполнитель главной роли Харрисон Форд. Говоря об участии в съемках фильма, Форд в феврале признавался, что надеялся приступить к ним в течение двух месяцев, а через несколько дней уточнил, что в ходе работы над пятым «Индианой Джонсом» возникли трудности с графиком и сценарием. Соавтор Спилберга Джордж Лукас, который еще раньше ушел в отставку, не будет официально принимать участие в создании нового «Индианы Джонса».

Когда в 2016 году компания Disney впервые объявила о решении запустить новую часть приключенческой франшизы в производство, представители студии говорили о планах выпустить фильм Спилберга с Фордом в главной роли 19 июля 2019 года, однако позднее дата неоднократно переносилась — сначала на 10 июля 2020 года, а затем — на 9 июля 2021 года.

Специалисты предполагают, что решение заменить режиссера проекта вновь отодвинет сроки выхода фильма. Официальные представители Спилберга и Disney отказались комментировать ситуацию.

Еще одним проектом, которому Спилбергу приходится уделять много внимания, помимо пятого «Индианы Джонса», стала «Вестсайдская история» — ремейк фильма 1961 года, основанного на бродвейском мюзикле по мотивам трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Выход фильма был запланирован на 18 декабря 2020 года.

В отличие от таких проектов, как «Челюсти» и «Парк Юрского Периода», Спилберг до последнего времени сохранял за собой творческий контроль над франшизой об археологе-авантюристе. Первая часть, «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега», вышла в 1981 году и заработала девять номинаций на «Оскар», из которых получила пять — «лучший художник-постановщик», «лучший монтаж», «лучший звук», «лучший звуковой монтаж» и «лучшие визуальные эффекты».

Вышедшая после почти двадцатилетнего перерыва четвертая часть франшизы «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» стала хитом проката и смогла заработать $790 млн при бюджете в $185 млн, однако многие критики и поклонники поставили в упрек фильму его ностальгическую природу.

В этом свете кажется логичным передача проекта в руки Мэнголда, который смог утвердить за собой статус режиссера «оскаровской» обоймы. В 2000 году Анджелина Джоли получила главную награду американской киноакадемии как лучшая актриса второго плана за роль в его фильме «Прерванная жизнь», в 2006 году Риз Уизерспун получила «Оскар» как лучшая актриса за работу в биографической драме о певце Джонни Кэше «Переступить черту», а исполнитель главной роли Хоакин Феникс был впервые номинирован в категории «Лучшая мужская роль».

Номинациями академии была также отмечена работа над звуком и музыкой к его ремейку классического вестерна «Поезд на Юму», а его сценарий к фильму «Логан» стал первым случаем, когда экранизация комикса претендовала на «Оскар» в категории «лучший адаптированный сценарий». Пиком «оскаровского» пути Мэнголда стала номинация его спортивной драмы «Ford против Ferrari» в категории лучший фильм года.

Учитывая вектор профессионального движения Мэнголда, которому после фильма о жизни легенды кантри стали все чаще доверять проекты, связанные с жанром вестерна, его выбор на позицию режиссера фильма о не расстающемся со своей широкополой шляпой Индиане Джонсе может оказаться логичным шагом со стороны Спилберга и других продюсеров картины.