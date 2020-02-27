Попытка номер пять: Спилберг отказался от нового «Индианы Джонса»

Стивен Спилберг не будет снимать нового «Индиану Джонса»

Голливудский режиссер Стивен Спилберг впервые с 1981 года уступит место постановщика нового фильма франшизы об Индиане Джонсе. На его место был приглашен Джеймс Мэнголд, чей фильм «Ford против Ferrari» претендовал на награду американской киноакадемии «Оскар» 2020 года в номинации «лучший фильм».

В ходе подготовительных работ к началу съемок пятой части приключенческой франшизы «Индиана Джонс» постоянный режиссер серии Стивен Спилберг решил уступить кресло постановщика другому кинематографисту впервые за почти 40-летнюю историю проекта.

По словам источников, в настоящий момент контракт еще не подписан, однако в переговорах участвует режиссер Джеймс Мэнголд, который вел борьбу за премию «Оскар» в категории «лучший фильм» со своей последней работой «Ford против Ferrari», где главные роли исполнили Кристиан Бейл и Мэтт Деймон.

О творческом пути Мэнголда «Газета.Ru» писала в преддверии 92-й церемонии вручения наград американской киноакадемии.

Сам Спилберг при этом сохранит за собой позицию продюсера. Близкий к сделке источник пояснил, что режиссер сам принял решение перепоручить съемки фильма другому человеку, так как хотел передать Индиану Джонса новому поколению, которое придало бы свое прочтение его истории. В проекте также будет задействован и постоянный исполнитель главной роли Харрисон Форд. Говоря об участии в съемках фильма, Форд в феврале признавался, что надеялся приступить к ним в течение двух месяцев, а через несколько дней уточнил, что в ходе работы над пятым «Индианой Джонсом» возникли трудности с графиком и сценарием. Соавтор Спилберга Джордж Лукас, который еще раньше ушел в отставку, не будет официально принимать участие в создании нового «Индианы Джонса».

Когда в 2016 году компания Disney впервые объявила о решении запустить новую часть приключенческой франшизы в производство, представители студии говорили о планах выпустить фильм Спилберга с Фордом в главной роли 19 июля 2019 года, однако позднее дата неоднократно переносилась — сначала на 10 июля 2020 года, а затем — на 9 июля 2021 года.

Специалисты предполагают, что решение заменить режиссера проекта вновь отодвинет сроки выхода фильма. Официальные представители Спилберга и Disney отказались комментировать ситуацию.

Еще одним проектом, которому Спилбергу приходится уделять много внимания, помимо пятого «Индианы Джонса», стала «Вестсайдская история» — ремейк фильма 1961 года, основанного на бродвейском мюзикле по мотивам трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Выход фильма был запланирован на 18 декабря 2020 года.

В отличие от таких проектов, как «Челюсти» и «Парк Юрского Периода», Спилберг до последнего времени сохранял за собой творческий контроль над франшизой об археологе-авантюристе. Первая часть, «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега», вышла в 1981 году и заработала девять номинаций на «Оскар», из которых получила пять — «лучший художник-постановщик», «лучший монтаж», «лучший звук», «лучший звуковой монтаж» и «лучшие визуальные эффекты».

Вышедшая после почти двадцатилетнего перерыва четвертая часть франшизы «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» стала хитом проката и смогла заработать $790 млн при бюджете в $185 млн, однако многие критики и поклонники поставили в упрек фильму его ностальгическую природу.

В этом свете кажется логичным передача проекта в руки Мэнголда, который смог утвердить за собой статус режиссера «оскаровской» обоймы. В 2000 году Анджелина Джоли получила главную награду американской киноакадемии как лучшая актриса второго плана за роль в его фильме «Прерванная жизнь», в 2006 году Риз Уизерспун получила «Оскар» как лучшая актриса за работу в биографической драме о певце Джонни Кэше «Переступить черту», а исполнитель главной роли Хоакин Феникс был впервые номинирован в категории «Лучшая мужская роль».

Номинациями академии была также отмечена работа над звуком и музыкой к его ремейку классического вестерна «Поезд на Юму», а его сценарий к фильму «Логан» стал первым случаем, когда экранизация комикса претендовала на «Оскар» в категории «лучший адаптированный сценарий». Пиком «оскаровского» пути Мэнголда стала номинация его спортивной драмы «Ford против Ferrari» в категории лучший фильм года.

Учитывая вектор профессионального движения Мэнголда, которому после фильма о жизни легенды кантри стали все чаще доверять проекты, связанные с жанром вестерна, его выбор на позицию режиссера фильма о не расстающемся со своей широкополой шляпой Индиане Джонсе может оказаться логичным шагом со стороны Спилберга и других продюсеров картины.