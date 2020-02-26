Изнасилование, наркотики и плен: жуткое признание поп-звезды

Британская исполнительница Эйми Энн Даффи объяснила причину неожиданного исчезновения со сцены на пике музыкальной карьеры. Ради своего признания певица завела Instagram-аккаунт, где рассказала о том, что стала жертвой сексуального насилия. Почти за сутки на ее блог подписались 116 тыс. человек. По словам Даффи, несколько дней ее удерживали силой и вынуждали употреблять наркотики. Вместе с тем певица не уточнила, когда именно это произошло.

«Можно только представить, как часто я думала, чтобы написать об этом. Как именно я напишу, как буду чувствовать себя впоследствии. Не уверена, что сейчас самое подходящее время для этого, не могу сказать, что чувствую себя лучше и свободнее, говоря об этом. Мне сложно это объяснить», — призналась 35-летняя певица.

Одно из последних выступлений артистки состоялось на концерте памяти Эдит Пиаф в сентябре 2013 года. Само собой, внезапное исчезновение поп-певицы не могло остаться без внимания. Поклонники и СМИ стали интересоваться, что же с ней произошло.

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«Это было удивительно — наконец-то заговорить. Правда в том, что меня изнасиловали, накачали наркотиками и держали в плену в течение нескольких дней, — продолжила британка. — Пожалуйста, поверьте, теперь я в порядке и в безопасности. Конечно, я выжила, но восстановление заняло много времени. Нет никакого легкого способа говорить об этом. Но я могу сказать вам, что те тысячи и тысячи дней, которые я посвятила своему восстановлению, наконец-то позволили мне снова почувствовать солнечный свет в сердце».

Отвечая на вопрос поклонников, почему она не использовала голос, чтобы выразить свою боль, певица призналась, что не хотела показывать миру свои грустные глаза.

«Я спросила себя, как я могу петь от сердца, если оно сломано? Теперь оно восстановилось. В следующие недели будет опубликовано мое устное интервью. Если у вас есть какие-либо вопросы ко мне, я бы хотела ответить на них, если смогу», — написала Даффи.

Поблагодарив поклонников за доброту и преданность, певица также попросила уважать ее личную жизнь и не пытаться связаться с ее семьей.

«Для меня это непростой шаг. Пожалуйста, поддержите меня, чтобы сделать этот опыт положительным», — заключила исполнительница.

Согласно собственным воспоминаниям Даффи, способность к пению впервые открылась в ней в шестилетнем возрасте, когда она стала подпевать пластинкам Beatles, Rolling Stones и Сэнди Шоу из родительской фонотеки, в которой насчитывалось более 2,5 тыс. записей. Будучи старшеклассницей, Эйми начала выступать на сцене джаз-бара, где в тот момент подрабатывала официанткой.

В 2003 году Даффи стала серебряным призером на валлийской версии телеконкурса Pop Idol. После этого член жюри Оуэн Пауэлл помог записать и выпустить сборник поп-баллад кельтского звучания «Rock, Roll & Soul». Альбом заметили участники манчестерской биг-бит-группы Mint Royale и предложили певице сотрудничество.

Позже состоялось знакомство Даффи с продюсером Бернардом Батлером, ставшим для нее авторитетным ментором. Именно с ним певица прошла интенсивный курс изучения соул-музыки. Батлер также выработал для своей подопечной узнаваемое звучание.

Вышедший в 2008 году альбом артистки «Rockferry» получил статус шестикратно платинового и стал главным бестселлером года. Музыкальных критиков впечатлило редкое сочетание личностного обаяния, вокальных данных и тонкого музыкального вкуса Даффи, которую после этого стали называть «новой Дасти Спрингфилд» и «новой Эми Уайнхаус».

В феврале 2009 года Даффи завоевала награды Brit Awards в трех номинациях: «Лучшая певица года», «Альбом года» и «Открытие года».