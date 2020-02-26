Изнасилование, наркотики и плен: жуткое признание поп-звезды

Певица Даффи рассказала о жутком изнасиловании

Британская певица Эйми Энн Даффи раскрыла причину своего внезапного исчезновения с музыкальной сцены. По словам автора шестикратно платинового альбома, она долгое время восстанавливалась после пережитого сексуального насилия.

Британская исполнительница Эйми Энн Даффи объяснила причину неожиданного исчезновения со сцены на пике музыкальной карьеры. Ради своего признания певица завела Instagram-аккаунт, где рассказала о том, что стала жертвой сексуального насилия. Почти за сутки на ее блог подписались 116 тыс. человек. По словам Даффи, несколько дней ее удерживали силой и вынуждали употреблять наркотики. Вместе с тем певица не уточнила, когда именно это произошло.

«Можно только представить, как часто я думала, чтобы написать об этом. Как именно я напишу, как буду чувствовать себя впоследствии. Не уверена, что сейчас самое подходящее время для этого, не могу сказать, что чувствую себя лучше и свободнее, говоря об этом. Мне сложно это объяснить», — призналась 35-летняя певица.

Одно из последних выступлений артистки состоялось на концерте памяти Эдит Пиаф в сентябре 2013 года. Само собой, внезапное исчезновение поп-певицы не могло остаться без внимания. Поклонники и СМИ стали интересоваться, что же с ней произошло.

«Это было удивительно — наконец-то заговорить. Правда в том, что меня изнасиловали, накачали наркотиками и держали в плену в течение нескольких дней, — продолжила британка. — Пожалуйста, поверьте, теперь я в порядке и в безопасности. Конечно, я выжила, но восстановление заняло много времени. Нет никакого легкого способа говорить об этом. Но я могу сказать вам, что те тысячи и тысячи дней, которые я посвятила своему восстановлению, наконец-то позволили мне снова почувствовать солнечный свет в сердце».

Отвечая на вопрос поклонников, почему она не использовала голос, чтобы выразить свою боль, певица призналась, что не хотела показывать миру свои грустные глаза.

«Я спросила себя, как я могу петь от сердца, если оно сломано? Теперь оно восстановилось. В следующие недели будет опубликовано мое устное интервью. Если у вас есть какие-либо вопросы ко мне, я бы хотела ответить на них, если смогу», — написала Даффи.

Поблагодарив поклонников за доброту и преданность, певица также попросила уважать ее личную жизнь и не пытаться связаться с ее семьей.

«Для меня это непростой шаг. Пожалуйста, поддержите меня, чтобы сделать этот опыт положительным», — заключила исполнительница.

Согласно собственным воспоминаниям Даффи, способность к пению впервые открылась в ней в шестилетнем возрасте, когда она стала подпевать пластинкам Beatles, Rolling Stones и Сэнди Шоу из родительской фонотеки, в которой насчитывалось более 2,5 тыс. записей. Будучи старшеклассницей, Эйми начала выступать на сцене джаз-бара, где в тот момент подрабатывала официанткой.

В 2003 году Даффи стала серебряным призером на валлийской версии телеконкурса Pop Idol. После этого член жюри Оуэн Пауэлл помог записать и выпустить сборник поп-баллад кельтского звучания «Rock, Roll & Soul». Альбом заметили участники манчестерской биг-бит-группы Mint Royale и предложили певице сотрудничество.

Позже состоялось знакомство Даффи с продюсером Бернардом Батлером, ставшим для нее авторитетным ментором. Именно с ним певица прошла интенсивный курс изучения соул-музыки. Батлер также выработал для своей подопечной узнаваемое звучание.

Вышедший в 2008 году альбом артистки «Rockferry» получил статус шестикратно платинового и стал главным бестселлером года. Музыкальных критиков впечатлило редкое сочетание личностного обаяния, вокальных данных и тонкого музыкального вкуса Даффи, которую после этого стали называть «новой Дасти Спрингфилд» и «новой Эми Уайнхаус».

В феврале 2009 года Даффи завоевала награды Brit Awards в трех номинациях: «Лучшая певица года», «Альбом года» и «Открытие года».