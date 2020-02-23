«Наши котики»: фильм о бойцах АТО провалился на Украине

Украинская комедия «Наши котики» об участниках так называемой антитеррористической операции (АТО) против ополченцев Донбасса провалилась в прокате, передает новостное агенство Regnum.

За три недели показа в 90 кинотеатрах фильм посмотрели 91 тыс. человек. Сборы составили всего 8 млн гривен (около 21 млн рублей) при бюджете 42 млн гривен (110 млн рублей). Как отмечает издание, 10 млн гривен на создание ленты выделили Украинский культурный фонд и Государственное агентством Украины по вопросам кино.

Предполагается, что за последнюю неделю проката у украинской комедии вряд ли получится увеличить кассу. Так, на 23 февраля в одном из кинотеатров Одессы на сеанс фильма было приобретено всего три билета.

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Срежиссировал и написал сценарий к картине Владимир Тихий. Продюсерами «Наших котиков», среди прочих, значатся Степан Бандера, внук покойного лидера украинских националистов, и экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун вместе со своим мужем Марко.

По данным украинской газеты «Вести», фильм начинается с того, что персонаж, очень похожий на президента России Владимира Путина, одетый в костюм матрешки, пытается сбежать от бойца АТО, за плечами которого «грозно трепещут крылья как у архангела». Все это происходит на площади перед разрушенным Кремлем.

Создатели определяют фильм как основанный на реальных событиях с элементами документалистики.

Ранее детская писательница Лариса Ницой рассказала в Facebook о подготовке спектакля «Сагайдачный. Штурм Москвы» об украинском гетмане Петре Сагайдачном. Она написала либретто рок-оперы вместе со своим мужем, историком Андреем Ницоем. Отмечается, что репетиции уже идут в Киевской опере.

Какие события войдут в основу постановки, Ницой уточнять отказалась. В то же время она отметила, что штурм, согласно ее версии, закончился «вселенским счастьем».

«Украинцы наконец не плетутся в хвосте и не молчат толерантно в уголочке. Театр готовит рок-оперу по сценарию украинской писательницы Ларисы Ницой и ее мужа, историка, ученого Андрея Ницой «Сагайдачный. Штурм Москвы», — написала Ницой, сопроводив запись фотографией свидетельства о регистрации авторского права на это произведение. — Но чтобы украинцы знали не только про инициативы Польши, а и про собственные знаковые инициативы, нужно, чтобы украинские журналисты обладали нюхом на украинские сенсации и об этом рассказывали».

Не исключено, что речь идет о походе запорожских казаков под руководством Петра Сагайдачного на Москву одновременно с польско-литовскими войсками в 1618 году. Принято считать, что осада города провалилась, поскольку у польского правительства не нашлось денег на продолжение войны. По итогу было заключено Деулинское перемирие.