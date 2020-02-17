«Враг государства»: Водонаева пожаловалась на травлю на ТВ

Телеведущая и блогер Алена Водонаева заявила, что не станет участвовать в ток-шоу до тех пор, пока не исчезнут аргументы в стиле «сам дурак». Она призналась, что устала объяснять свою позицию, поскольку на федеральных программах отсутствует конструктивный диалог.

«Такие передачи рассчитаны на людей, у которых отсутствует какое-либо критическое мышление, а это не моя аудитория», — написала Водонаева в Instagram.

После своих высказываний про материнский капитал журналистка стала объектом внимания крупных телеканалов и федеральных СМИ. Она отметила, что в эфире искажают ее слова, выдергивают фразы из контекста, интерпретируя «в выгодном для кого-то свете».

Реклама

«Из-за того, что федеральные каналы меня так несправедливо и некрасиво гасят, у меня есть опасения, что на этом не закончится, — поделилась Водонаева, выразив мнение, что из нее делают врага государства. — Я им о том, что вы мне пишете и рассказываете о реальной жизни, но в ответ получаю лишь оскорбления».

В заключение бывшая участница «Дома-2» обратилась к подписчикам и попросила их рассказать о происходящем своему окружению.

«На моем примере, когда по телевизору людям искажают правду, интерпретируя ее в выгодном для кого-то свете, — предупредила она. — Нам не нужны эти оры и войны по телеку. Мы хотим изменений там, где они сейчас необходимы».

Ранее Водонаева дала объяснения в полиции из-за своего поста в Instagram о целесообразности материнского капитала. Она приехала в отделение вместе со своими адвокатами Екатериной Гордон и Андреем Князевым. Заявление на блогера написала в Генеральную прокуратуру многодетная мать Татьяна Иванова, которая считает высказывания унижением ее человеческого, женского и материнского достоинства, так как она не имеет возможности зарабатывать большие деньги.

«Дала показания о своем отношении к абортам и о своем посте в Instagram. Как бы абсурдно это ни звучало, но обсуждали мой пост», — рассказала журналистам Водонаева после дачи показаний

Критику Водонаевой вызвал пост в Instagram, в котором она отреагировала на послание Владимира Путина Федеральному собранию от 15 января 2020 года. В ходе него президент предложил ввести выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет, а также выдавать маткапитал уже при рождении первенца. С этого года его размер составляет 466 617 рублей. Кроме того, Путин предложил увеличить сумму при рождении второго ребенка еще на 150 тыс.

«Проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян. Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона. Не спасут ни 5 тыс. рублей, ни 11, ни даже бесплатное горячее питание в школах. Чтобы как-то прокормить детей и себя, люди будут брать кредиты и платить из поколения в поколение», — возмутилась Водонаева.

Многие известные личности раскритиковали телеведущую за ее слова. Так, актер Иван Охлобыстин назвал знаменитость «еще одной проституткой». По его словам, на телевидение нельзя допускать «дам с пониженной социальной ответственностью».