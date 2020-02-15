От военной агитки до звезды «Сумерек»: эволюция Бэтмена в кино

Бэтмен: начало

Первая экранизация истории о Бэтмене увидела свет в 1943-м — спустя всего четыре года после дебюта персонажа на страницах журнала «Detective Comics». Проект представлял из себя 15-серийное ТВ-шоу и — учитывая дату выхода — был неразрывно связан с событиями Второго мировой войны. Так, в сериале, главную роль в котором исполнил малоизвестный Льюис Уилсон (съемки в «Бэтмене», к слову, так и остались для него пиком актерской карьеры, и в итоге, потеряв работу в Голливуде, он связал свою жизнь с работой в пищевой компании), герой в черном плаще и его верный помощник Робин являлись тайными правительственными агентами — и боролись с японской преступной бандой (события там разворачивались вскоре после атаки на Перл-Харбор) во главе со злобным ученым по имени Тито Дака.

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Несмотря на то, что шоу задумывалось как фантастический боевик (и изначально являлось таковым), в 2019-м оно куда более походит на классическую (но очень плохую) комедию с Чарли Чаплином: сам Бэтмен здесь выглядит как типичный косплеер-новичок, заказавший бюджетный вариант костюма супергероя в интернете (что особо контрастирует с его противниками, облаченными в типовые мужские костюмы тех лет), а большинство драк являет собой что-то среднее между потасовками у злачных мест в пятничный вечер и постановочный реслинг. Примечательно, что сейчас исходный вариант проекта посмотреть практически невозможно — из-за обилия расистских стереотипов при перевыпуске его ощутимо отредактировали.

Во в целом схожей стилистике был сделан и последователь первопроходца, который вышел спустя шесть лет, — сериал «Бэтмен и Робин» (включивший в себя все те же 15 серий). Главную роль здесь исполнил Роберт Лоури, на счету которого также участие в знаменитом «Знаке Зорро» Рубена Мамуляна. Ныне, в 2020-м, именно его Бэтмен кажется наиболее нелепым в плане внешнего вида: по вине особенностей костюма харизматичный Лоури, перевоплощаясь в стража Готэма, как-то образом прибавлял себе еще и пару десятков килограмм (и речь тут не о мышечной массе), что делало экшн-сцены еще более сомнительными.

Первое кардинальное изменение в экранном представлении Бэтмена случилось в 1966-м, когда состоялась премьера шоу с Адамом Уэстом и Бертом Уордом, которое продержалось аж три сезона и даже получило полнометражку — то есть добилось успеха, и не снившегося предшественникам. Конечно, общее качество экранизации тут поменялось в лучшую сторону (все-таки за без малого 20 лет Голливуд заметно прокачался), однако это было не главное. Наиболее значимая метаморфоза произошла с настроением — из мрачного (даже памятуя о комичности первых сериалов) и хмурого героя Бэтмен превратился в натурального весельчака, не стеснявшегося обмениваться шуточками со своими визави. И это уже действительно была комедия, которая изначально хотела быть смешной, благодаря чему и пришлась зрителям по душе.

close Кадр из сериала «Бэтмен» (1966-1968) Кадр из сериала «Бэтмен» (1966-1968) 20th Century Fox Television

Бертон, «Бердмэн», Шумахер, Клуни

Следующей экранизации «Бэтмена» (если не считать несколько неплохих мультфильмов о Брюсе Уэйне) пришлось ждать еще дольше — вышел он только в 1989 году, когда главным супергероем большого кино с огромным отрывом являлся его извечный соперник из вселенной DC Супермен (речь, естественно, о культовой франшизе с Кристофером Ривом). Фильм разрабатывался очень долго: создатели были категорически против комичного образа супергероя, прижившегося благодаря прошлым киновоплощениям стража Готэма, однако у студий долгое время было прямо противоположное мнение. Снимать долгострой изначально должен был автор «Охотников за привидениями» Айвен Райтман, тогда как на роль самого Бэтмена рассматривались Билл Мюррей, Мэл Гибсон, Алек Болдуин, Чарли Шин и Пирс Броснан.

По итогам же постановщиком проекта стал Тим Бертон, уже успевший зарекомендовать себя как создатель «Битлджюса», а Бэтменом — молодой Майкл Китон. Впрочем, главной находкой и звездой картины оказался не он, а Джек Николсон, на тот момент уже двукратный обладатель «Оскара» (позднее он получит еще один) и просто живая легенда кинематографа на своем пике, перевоплотившийся в Джокера.

Фильм — естественно, по-бертоновски мрачный, как того и хотели продюсеры — имел огромный успех: получил положительные отзывы от критиков и собрал внушительную кассу в $411,6 млн. На волне триумфа Бертон согласился снять сиквел (со все тем же Китоном, а также Дэнни Девито и Мишель Пфайффер, сыгравшими Пингвина и Женщину-кошку соответственно), в который вложил еще больше авторского стиля. Вышедшее в 1992 году продолжение в целом получилось не сильно худшим в сравнении с первой частью, однако в Warner Bros. отношения с Бертоном именно в качестве режиссера (позднее он был переведен на позицию продюсера франшизы) решили не продолжать: руководство студии не особо впечатлили мировые сборы ($266,9 млн), а также игнорирование постановщиком интересов младше-семейной аудитории.

С отстранением Бертона от роли Бэтмена отказался и Китон. Спустя несколько десятилетий он сыграет в «Бердмэне» («Оскар» как лучший фильм года), гениальном плевке в лицо всей индустрии супергеройского кино, где вновь нацепит на себя нелепую маску, с иронией порефлексирует над, казалось бы, намертво приклеившемся к нему образу Бэтмена, а также раз и навсегда докажет всем, что способен и должен сниматься в серьезных драмах.

close Кадр из фильма «Бэтмен» (1989) Кадр из фильма «Бэтмен» (1989) Warner Bros.

После ухода Бертона и Китона им на смену во франшизу пришли Джоэл Шумахер и Вэл Килмер. Их трудами — а также Томми Ли Джонса (Двуликий), Джима Керри (Загадочник), Николь Кидман (девушка Бэтмена) и Криса О'Доннелла (Робин) — в 1995 году на экраны вышел крепкий супергеройский боевик, собравший неплохую прессу и выручивший $336,6 млн. Вероятно, оставался бы Бэтменом Килмер и дальше, однако у них с Шумахером (и съемочной группой в целом) не срослось: актер постоянно капризничал, скандалил и вел себя токсично, из-за чего в итоге сотрудничество с ним было решено не продолжать.

Так, собственно, и появился, пожалуй, худший «Бэтмен» в истории, а именно — «Бэтмен и Робин» (1997), где популярного супергероя сыграл Джордж Клуни, тогда уже звезда «От заката до рассвета» и «Скорой помощи». Несмотря на внушительный каст (Арнольд Шварценеггер, Ума Турман, Алисия Сильверстоун, О'Доннелл) и Шумахера в режиссерском кресле, лента вышла, что называется кринжовой, абсолютно справедливо получив море номинаций на «Золотую малину», достаточно слабо выступив в прокате ($238,2 млн при бюджете в 125 млн), а также буквально похоронив франшизу.

При этом недооценивать значимость этого «Бэтмена» для супергеройского кино никак нельзя — принято считать, что именно провал боевика Шумахера привел к полному переосмыслению жанра, который ныне собирает миллиарды по всему миру.

Что касается самого Бэтмена как персонажа, то похоронить его было уже невозможно в принципе: сними Шумахер хоть трилогию испанского стыда с Клуни, это бы и на треть не перечеркнуло все медийное величие героя, на тот момент уже имевшего ряд крутых экранизаций (включая абсолютно выдающийся мультсериал 1992-1995 годов, который до сих пор считается эталоном) и множество комиксов, а также прочно застолбившего себе место в первом ряду поп-культуры в качестве товарного знака.

close Кадр из фильма «Бэтмен и Робин» (1997) Кадр из фильма «Бэтмен и Робин» (1997) Warner Bros.

Новая эра

Пережив волну хейта, обрушившуюся в связи со второй экранизацией Шумахера, Warner Bros. доверила Бэтмена в руки Кристофера Нолана. Случилось это еще в 2003 году, когда режиссер только стартовал как топовый кинематографист — тогда не было ни «Престижа», ни тем более «Начала», «Интерстеллара» и «Дюнкерка», постановщик мог похвастаться разве что «Преследованием», «Помни» да «Бессонницей» (то есть куда менее попсовыми его работами). Однако со ставкой на Нолана студия, мягко говоря, не прогадала, ведь именно он фактически перевернул игру.

Трилогия с Кристианом Бэйлом в главной роли, справедливости ради, не стала первым действительно серьезным супергеройским проектом, выходящим далеко за рамки исключительно развлекательного жанра, однако возвела данную стилистику в абсолют. Особенно грандиозной получилась вторая часть, где выдающийся перформанс продемонстрировал Хит Леджер (очередной гениальный Джокер), не доживший несколько месяцев до премьеры остросюжетной драмы. В общей сложности «Бэтмены» Нолана собрали в мировом прокате чуть менее $2,5 млрд — один из лучших показателей в истории жанра.

close Кадр из фильма «Темный рыцарь» (2008) Кадр из фильма «Темный рыцарь» (2008) Warner Bros.

Поднявшись столь высоко, Бэтмену спустя несколько лет пришлось вновь очень больно упасть — комплексуя по поводу сумасшедшего успеха Marvel (который стал совсем уж гигантским трудами выстроенной «Мстителями» благоприятной экосистеме), в Warner Bros. решили расширить историю Уэйна, совместив его с другими персонажами DC, с которыми ранее он не пересекался. Сам по себе план был крайне неплохим, однако его реализация сильно подкачала. Что «На заре справедливости», где Бэтмен (Бен Аффлек) столкнулся с Суперменом, что (особенно) «Лига справедливости» Зака Снайдера (хотя многие считают, что именно его режиссерская версия, которую мир так и не увидел, — вполне себе достойная), вышедшие в 2016-м и 2017 годах соответственно ($873,6 млн и $657,9 млн, если говорить о сборах), не принесли фанатам плюс-минус ничего, кроме разочарования.

Частично виноват в этом был и сам Аффлек. Причем не только из-за ставших достояние общественности проблем с алкоголем и просто не самой лучшей актерской игры, но также мискаста — до сих пор есть ощущение, что двукратного обладателя «Оскара» облачили в костюм Бэтмена слишком уж поздно, когда он сам не резонировал с требованиями поколения, хотевшего уже совсем других героев (как пример — Галь «Чудо-женщина» Гадот, которая стала единственным светлым пятном провалившейся франшизы).

close Кадр из фильма «Лига справедливости» (2017) Кадр из фильма «Лига справедливости» (2017) Warner Bros.

Достойно ответить Marvel удалось уже в 2019-м, когда этого никто не ждал. Авторский «Джокер» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли классно выступил на самых престижных премиях, а также выручил в мировом прокате аж $1,07 млрд (при смешном бюджете в 55 млн) — хотя по сути даже не являлся супергеройским кино в классическом понимании. Впрочем, к самому Бэтмену это относится лишь очень косвенно.

Паттинсон как идеальный кризис-менеджер для Бэтмена

В том же 2019-м стало известно, что новым Бэтменом станет Роберт Паттинсон, который сыграет в фильме Мэтта Ривза вместе с Зои Кравиц (Женщина-кошка), Энди Серкисом (дворецкий Альфред), Джеффри Райтом (комиссар Гордон), Колином Фарреллом (Пингвин) и Полом Дано (Загадочник).

Приглашение Паттинсона на роль Уэйна многие восприняли негативно — мол, он будет даже хуже Аффлека. Скепсис в отношении данного каста в целом понятен: в восприятии большинства Паттинсон продолжает оставаться звездой «Сумерек» (и немного »Гарри Поттера»), у которого — помимо слащавой внешности — якобы ничего нет. В реальности же это мнение абсолютно ошибочно — Роберт, как будто бы заручившись конспектами Мэттью Макконахи (кто-то еще помнит, что до недавнего времени он снимался исключительно в мелодрамах и воспринимался исключительно как актер для проходных романтических комедий?), кардинально изменил свою карьеру, продемонстрировав талант серьезного драматического артиста в нескольких мощных фильмах, включая тот же «Маяк», шедевр минувшего года.

Помимо этого, кажется, что идеально подойдет Бэтмену начала 2020-х и сам образ Паттинсона — Уэйн в его исполнении имеет отличные шансы стать самым «живым» и настоящим среди всех прочих Брюсов. Здесь, вероятно, и кроется главный козырь готовящегося фильма Ривза: киносообщество в большинстве своем устало от совсем уж «пластмассовых» супергероев/суперзлодеев (именно поэтому Супермен в своем классическом виде сейчас особо никому не нужен), что доказывает успех того же «Джокера». И в этом плане Бэтмену Паттинсона уж точно есть что предложить зрителю.