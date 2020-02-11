«Нетипичная для подростка»: о жизни Тунберг снимут сериал

О жизни 17-летней Греты Тунберг снимут документальный сериал, передает Variety. Его производством займется научное подразделение BBC Studios. Проект сфокусируется на экологической кампании шведской школьницы по защите окружающей среды и борьбе с изменением климата.

«Изменение климата — это, пожалуй, наиболее важная проблема нашей жизни, поэтому сериал, в основу которого лягут научные факты, может быть весьма актуальным, — заявил продюсер сериала Роб Лидделл. — Рассказать об этом вместе с Гретой — исключительная привилегия. Мы взглянем на проблему изнутри и узнаем, каково это — быть глобальной иконой и одним из самых известных людей на планете».

В ходе шоу Тунберг будет встречаться с ведущими экспертами по вопросам климата, влиятельными бизнесменами и политическими лидерами по всему миру, чтобы вместе изучить возможные пути решения проблемы. Согласно авторам, сериал также расскажет о взрослении экоактивистки.

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«Это история взросления, путешествие 17-летней активистки во взрослую жизнь, — говорится в пресс-релизе. — [Грета] продолжает сталкиваться с реальными последствиями бездействия. Она покажет, как пишет свои сильные и влиятельные речи, которые сейчас транслируются и обсуждаются во всем мире. Она проживает нетипичную для подростка жизнь».

Шоу анонсировали на выставке «Би-би-си» в Ливерпуле. Информации о числе серий и дате выхода сериала пока нет. Уточняется, что съемочный процесс будет во многом зависеть от насыщенного графика Тунберг. Так, в декабре 2019 года юная активистка взяла отпуск после серии школьных забастовок «Пятница ради будущего».

Ранее стриминговый сервис Hulu анонсировал выход собственного документального фильма о защитнице экологии в 2020 году. В качестве режиссера ленты с рабочим названием «Грета» выступил Натан Гроссман. Вместе с Тунберг он отправился в путешествие из Европы в США на парусной лодке для участия в климатическом саммите ООН. Продюсировать картину будут Сесилия Нессен и Фредерик Хейниг.

Съемочная группа документального фильма сопровождала девочку с самого начала ее активистской деятельности, фиксируя ее действия. Их цель — убедить мир в том, что климатический кризис не призрачная перспектива, а срочная проблема, требующая немедленного решения.

Тунберг заявила о себе в 2018 году, когда запустила серию школьных протестов у здания парламента Стокгольма каждую пятницу. «Если вас не волнует мое будущее на Земле, почему я должна заботиться о своем будущем в школе?» — высказалась против изменения климата активистка.

В 2019-м активистка была названа человеком года по версии журнала Time. Таким образом, она стала самой молодой носительницей почетного звания. Ей удалось обойти включенных в шорт-лист основателя Facebook Марка Цукерберга, лидера Китая Си Цзиньпина, презмдента США Дональда Трампа и участников протестов в Гонконге.

«Она дала толчок всемирному движению. Тунберг стала самым громким голосом по самой важной проблеме, стоящей перед человечеством. Она воплощает в себе повсеместный рост активности молодежи, являющийся важным культурным феноменом нашего времени», — пояснил главный редактор издания Эдвард Фельзенталь.