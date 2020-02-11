«Попросила папу с мамой»: Водонаева поспешила оплатить налоги

Блогер и телеведущая Алена Водонаева раскритиковала телеграм-канал Mash за пост о ее задолженности Федеральной налоговой службе. Она обвинила его в «раздувании новостей» и с сарказмом попросила генерировать «побольше таких сенсаций».

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«Я была о вас лучшего мнения. У меня нет долгов за дачу! За дом налоги заплачены. За автомобиль еще в январе должна была заплатить (плачу в январе всегда), и пока не успела. Видимо, по каким-то причинам не успеваю?!» — написала телеведущая в Instagram.

По словам Водонаевой, в ее соцсетях можно заметить много фотографий из разных уголков планеты, что было бы невозможно при задолженности государству.

«По моему образу жизни, который включает в себя путешествия, перелеты, разве не видно, что я исправно плачу налоги? Меня всегда выпускают из страны и никогда не задерживали на границе, — заявила она. – Десять дней как не оплатила, а вы уже написали».

Признавшись в том, что небольшой долг у нее все же есть, ведущая добавила, что «попросила папу с мамой сходить заплатить налог».

«Мэш может спать спокойно, через 30 минут решится вопрос. Спасибо за танцы на костях», — написала она.

Ранее в телеграм-канале Mash появилась заметка о долгах Водонаевой за квартиру и дачу. Согласно источнику, 37-летнюю телеведущую разыскивает управление Федеральной налоговой службы по Московской области.

«Блогер будоражит не только федеральные каналы, но и районную налоговую инспекцию. Дело в том, что она задолжала налоги за авто и дачу в Московской области. Сумма не больше материнского капитала, конечно, но тоже внушительная — 44 895 рублей за транспортное средство и 650 рублей пени. За недвижимость — сущие копейки (почти как детское питание) — 1500 рублей», — говорилось в новости.

Недавно Водонаеву вызывали в полицию из-за критики потенциальных получательниц материнского капитала. Она опубликовала в Instagram пост с призывом к россиянам «не рожать рабов государству», пояснив, что «в России рожают либо богачи, либо необразованное быдло». Также она заявила о своем презрении к семьям, которые «живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка».

Адвокат знаменитости Екатерина Гордон отметила, что истец им пока неизвестен, передает Super. Согласно письму правоохранителей, заявления Водонаевой могут подпадать под статью 282 Уголовного кодекса РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

«В данный момент идет проверка. С юридической точки зрения никаких оснований для возбуждения этой статьи нет, мы готовы предоставить лингвистическую экспертизу. Алена высказала свое мнение, которое разделило огромное количество людей. Я подозреваю, что есть некие оголтелые общественные организации, которые пытаются найти основание, чтобы испортить жизнь Алене Водонаевой», — сказала Гордон, отметив, что указанную статью обычно применяют в отношении оппозиционеров действующей власти.

Сама ведущая заявила, что журналисты вырвали из контекста отдельные фразы для очернения ее репутации.

«Я, как законопослушный гражданин, обязательно приду и отвечу на все вопросы полицейских. Я не собираюсь брать свои слова обратно и готова прокомментировать каждую свою строчку», — заявила Водонаева.

В недавнем интервью она отметила, что следит жизнью в российской глубинке, где большой процент жителей «ходит в туалет в выгребные ямы».

«Вы считаете, этим семьям, которые приходят на эти передачи в прайм-тайм, нужно выдавать деньги за детей? Вы видите этих людей? Вы видите, что они малограмотные, они необразованные, они пьют и не знают, кто от кого родил. Я считаю, что им нельзя помогать, а вы считаете, что можно таким семьям помогать?» — спросила она.

Ведущая отметила, что во многих отдаленных селах нет даже скорой помощи, которая может довезти больного ребенка до ближайшего города или крупного поселка с больницей. По мнению Водонаевой, государству необходимо обеспечивать людей нормальными условиями для жизни, а не предлагать большие деньги ради увеличения населения страны. Вскоре президент России Владимир Путин раскритиковал тех, кто выступает против поддержки семей с детьми. По его словам, такие люди являются «моральными уродами».