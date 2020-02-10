«Паразиты» в наградах: в Лос-Анджелесе раздали «Оскары»

В ночь на 10 февраля по московскому времени в голливудском театре «Долби» прошла 92-я церемония вручения наград премии «Оскар». Главным триумфатором — и уж точно главной сенсацией — вечера стали южнокорейские «Паразиты», которые победили в четырех номинациях (при том, что были представлены всего в шести), включая «Лучший иностранный художественный фильм», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшая режиссерская работа» и, наконец, «Лучший фильм». Виктория абсолютно гениальной картины Пон Чжун Хо в наиболее престижной номинации «Оскара» стала полным откровением и (хочется верить) начала новую главу в истории индустрии: во-первых, ожидалось, что приз уйдет «1917» Сэма Мендеса, во-вторых, до «Паразитов» ни один иностранный фильм киноакадемиками столь высоко не оценивался (поэтому-то в азиатское чудо в этом году особо и не верили).

Что касается самого «1917», то он хоть и пролетел в престижных категориях, где изначально считался явным фаворитом (речь про режиссерскую и «Лучший фильм»), но совсем уж без статуэток, естественно, не остался: военная драма первенствовала в номинациях «Лучшая операторская работа» (тут вообще без шансов — слишком уж выдающуюся работу продемонстрировал Роджер Дикинс), «Лучший звук» и «Лучшие визуальные эффекты».

Достаточно очевидно все было и в актерских номинациях — как и предсказывали плюс-минус все, свои статуэтки здесь получили Хоакин Феникс («Лучший актер» — за бенефис в «Джокере»), Рене Зеллвегер («Лучшая актриса» — за «Джуди», очередной байопик), Брэд Питт («Лучший актер второго плана» — за «Однажды в… Голливуде»), для которого этот «Оскар» стал первым (если не считать продюсерского за «12 лет рабства»), и Лора Дерн (Лучшая актриса второго плана — за «Брачную историю»).

Реклама

В то же время достаточно печально все получилось с «Лучшим анимационным фильмом» — награду получил (пускай и хороший — спору нет) мультфильм Pixar-Disney «История игрушек 4», то есть академики вновь премировали абсолютно типовую работу крупной студии. Особенно грустно это на фоне того, что в прошлом году в этой номинации победу одержал «Человек-паук: Через вселенные», действительно авторский проект, аналогов которого (и это даже с учетом нынешней популярности супергероев) ранее фактически не было.

В категории «Лучший адаптированный сценарий» отметили Тайку Вайтити, автора прекрасной антивоенной сатиры (к сожалению, в России ее до сих пор не выпустили — и не факт, что это вообще когда-то произойдет) «Кролик Джоджо».

Что касается оставшихся номинаций, то в них первенствовали Хильдур Гуднадоуттир («Лучшая музыка к фильму» — за работу над «Джокером», который, кстати, был рекордсменом этого «Оскара» по числу номинаций, однако в итоге удостоился всего двух статуэток), Элтон Джон («Лучшая песня к фильму» — композиция »(I'm Gonna) Love Me Again» прозвучала в байопике о нем самом под названием «Рокетмен»), «Ford против Ferrari» («Лучший монтаж» и «Лучший звуковой монтаж»), «Однажды в… Голливуде» («Лучшая работа художника» — и, да, Квентина Тарантино в очередной раз прокатили на «Оскаре», что печально), «Маленькие женщины» («Лучший дизайн костюмов»), «Скандал» («Лучший грим и прически»), «Американская фабрика» («Лучший документальный полнометражный фильм»), «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)» («Лучший документальный короткометражный фильм»), «Окно напротив» («Лучший игровой короткометражный фильм») и «Волосатая любовь» («Лучший анимационный короткометражный фильм»).

Что касается самой церемонии, то в этом году она снова прошла без ведущего — как и в 2019-м, когда случился скандал с комиком Кевином Хартом, который изначально должен был стать «хостом» премии. Зато выступила на «Оскаре-2020» россиянка Анна Бутурлина — она исполнила композицию «Into The Unknown» из мультфильма «Холодное сердце 2», которая была представлена в номинации «Лучшая песня к фильму».

«Газета.Ru» следила за ходом «Оскара-2020» в онлайн-трансляции (для ознакомления с ней обязательно переходите вот по этой ссылке — там интересно).