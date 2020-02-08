Война с собой: кто заберет «Оскар-2020»

Завершающееся десятилетие оказалось временем перемен для премии американской киноакадемии «Оскар», от вручения которой в этом году может зависеть репутация самой награды.

Первая глубокая трещина прошла по «Оскару» после объявления номинантов в 2015 году, когда пользователей Twitter возмутило почти полное отсутствие среди главных претендентов на премию темнокожих актеров. В этот год рейтинги трансляции церемонии упали на 15%, и киноакадемия была вынуждена принести извинения.

Всего четыре года прошло между двумя «рекордными» показателями — с 2014 по 2018 год премия резко увеличила и так же резко потеряла зрителей, с 72 млн до 26,5 млн.

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Символом назревших перемен стало разрешение конфликта с ведущим «Оскара» в 2019-м. Им должен был стать комик Кевин Харт, однако из-за неполиткорректных шуток десятилетней давности в Twitter организаторам срочно пришлось искать ему замену.

Одним из потенциальных вариантов стало приглашение в качестве ведущих целой группы актеров, которыми должны были стать — сюрприз — актеры из «Мстителей». Однако опасения в связи с возможными упреками в несостоятельности объединяющей функции премии, видимо, вынудили пойти на полный отказ от ведущего.

И хотя такой шаг показался многим отчаянным, он стал единственно логичным в сложившейся ситуации — рейтинг премии снова медленно стал расти и увеличился на 12% по сравнению с провалом 2018 года.

А в мае случилось то, что прогнозисты называют «черным лебедем» — труднопрогнозируемым и редким событием, имеющим значительные последствия. Главную премию авторского кинематографа — «Золотую пальмовую ветвь» — выиграл фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.

При бюджете в $11 млн сборы «Паразитов» по всему миру составили $160 млн, телегигант HBO объявил о планах превратить фестивальный хит в сериал, тогда как актерский ансамбль был отмечен главной наградой американской Гильдии киноактеров.

Последовательным решением в такой ситуации стало включение «Паразитов» не только в список претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм», но и попадание фильма в главную категорию.

Однако на этом киноакадемики, скорее всего, и остановятся — отдать самую ценную награду иностранному проекту все же будет слишком смелым шагом для «народной» премии.

Среди номинантов этого года есть еще один вариант, который мог бы помочь «Оскару» продолжить движение навстречу обновлению, — фильм Греты Гервиг «Маленькие женщины». Гервиг — представительница нового поколения постановщиц, отсутствие работ которых в категории «Лучший фильм» на «Золотом глобусе» и премии Британской академии кино- и телеискусств вызвало громкий скандал в этом году.

Сделав реверанс в сторону Гервиг, академикам удалось бы одновременно перехватить инициативу у традиционно более расторопных фестивалей калибра поменьше и отметить фильм, полностью укладывающийся в русло голливудских традиций — «Маленькие женщины» с 1930-х годов стали для американских режиссеров чем-то вроде спортивного снаряда для демонстрации своей квалификации.

Впрочем, рассчитывать на такую открытость к переменам в среде киноакадемиков вряд ли приходится. Как и говорить о серьезных шансах на победу двух блистательных, но слишком «маленьких» для «Оскара» фильмов — «Кролика Джоджо» новозеландца Тайки Вайтити и «Брачной истории» Ноа Баумбаха. Стоит отметить, что в каждой из этих картин сыграла Скарлетт Йоханссон, которая, кажется, давно бы уже получила заветную статуэтку, имей она хотя бы четверть той поддержки, которую зрители оказали в свое время Леонардо Ди Каприо.

В случае с «Брачной историей, однако, все может оказаться не так однозначно. Режиссер, муж Греты Гервиг Баумбах будет представлять на «Оскаре» редкую для этого мероприятия породу кинематографистов — он вышел из волны «подросткового» независимого кино 1990-х вместе с Ричардом Линклейтером, Уэсом Андерсоном и Кевином Смитом, никто из которых не был отмечен премией киноакадемии.

Вместе с этим Баумбах лучше своих коллег по цеху балансирует между авторским и развлекательным кино, а также обладает безупречной репутацией в самой киноиндустрии, очков которой прибавил его документальный фильм о живой легенде американского кино Брайане Де Пальме, переживающем не самый спокойный период карьеры.

В определенном смысле пару Баумбаху составляет режиссер Джеймс Мэнголд, тоже начинавший с независимого кино, на счету которого — «Оскары» Анджелины Джоли и Риз Уизерспун. Но несмотря на Кристиана Бейла и Мэтта Деймона в главных ролях его нового фильма «Ford против Ferrari», для режиссера двух последних частей франшизы Marvel о Росомахе участие в гонке за «Оскаром» представляет собой скорее «гол престижа».

Чего не скажешь о Тодде Филлипсе, чей дебют в супергеройском жанре стал рекордсменом этого года, собрав 11 номинаций. Впрочем, несмотря на невероятный зрительский ажиотаж, шансы «Джокера» на победу в категории «Лучший фильм» могут оказаться сомнительными.

Во-первых, из-за более чем прохладного отношения к жанру комиксов у американских академиков, не в пример более консервативных в этом отношении, чем жюри Венецианского кинофестиваля, присудившего «Джокеру» главную награду.

Во-вторых, будучи фильмом, сконцентрированным на психологии одного персонажа, «Джокер» больше подходит для номинации «Лучший актер». Учитывая, что исполнитель главной роли Хоакин Феникс будет участвовать в борьбе за победу в этой категории в четвертый раз за двадцать лет, можно предположить, что эмоциональный накал аудитории будет канализирован именно в это русло.

Основными же кандидатами на победу в этом году букмекеры называют три картины: «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино и «1917» Сэма Мендеса.

Если смотреть на ожидания аудитории, то из этих трех претендентов абсолютными фаворитами кажутся блокбастеры от Скорсезе и Тарантино, однако в обоих случаях весомые плюсы их фильмов могут обернуться столь же значительными минусами.

Так, выбор в пользу Скорсезе, который получил свою долгожданную статуэтку в 2007 году за «Отступников», будет говорить о ретроградности премии, которая повторно решила отметить забронзовевшего режиссера, да еще и за фильм, где все исполнители главных ролей — белые мужчины, разменявшие восьмой десяток.

Не так просто обстоят дела и с «Однажды… в Голливуде». Несмотря на очевидные факторы, которые говорят в пользу фильма — важная тема для всей американской киноиндустрии, первые лица современного кинематографа в главных ролях, мастерская работа с картинкой и звуком, не стоит забывать и о том, что к Тарантино на премии традиционно склонны относится как к обаятельному, но несносному ребенку, не скупясь на «Оскары» за сценарии, однако упорно игнорируя его прогресс как режиссера.

Не добавляет радужных оттенков положению кинематографиста и привычный черный юмор с отчетливым шовинистическим привкусом — изобилующая сценами насилия над женщинами кульминация «Однажды… в Голливуде» может сыграть против Тарантино, особенно на фоне скандала вокруг его бывшего продюсера и покровителя Харви Вайнтштейна.

Глядя на такую расстановку сил, сложно не заметить, что почти любой выбор жюри будет истолкован в ту или иную сторону и может быть использован как идеологический инструмент любой из заинтересованных групп на современном кинорынке.

В ситуации сложной альтернативы между двумя противостоящими лагерями судьи кинопремий часто прибегают к безотказному приему — награждению за новаторство или сложность технического исполнения.

Такой выход есть и у организаторов «Оскара-2020» — благодаря военной драме Сэма Мендеса «1917», имитирующей съемки одним кадром. Об этом говорит и награждение фильма гильдиями режиссеров и продюсеров США, и укладывающийся в эстетику своего времени привкус компьютерной игры, и общее благоговение вокруг «военного фильма, снятого без склеек».

Объективные достоинства виртуозно выполненной работы вместе с невозможностью резких изменений в структуре «Оскара» дают фильму Мендеса, который смог предложить зрителям и академикам увлекательный аттракцион в сложное для премии время, самые серьезные шансы на победу в категории «лучший фильм» в этом году.

В России церемонию вручения премии «Оскар» в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция начнется 10 февраля в 04.00 по московскому времени.