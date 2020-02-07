Плейлист недели: King Krule, Pixies и «Хадн Дадн»

King Krule — «Alone, Omen 3»

Печорин нашего времени Арчи Маршалл (он же King Krule) отметился еще одной композицией об одиночестве «Alone, Omen 3» и клипом к ней. В нем британец окружен то толпой незнакомцев, то зеркальным отражением самого себя. Заканчивается все довольно мило: Арчи уходит в закат со своей женой Шарлотт Пэтмон и их ребенком. Песня войдет в грядущий альбом артиста «Man Alive!». Ждать, к счастью, осталось недолго (релиз 21 февраля).

Шарон Ван Эттен — «Beaten Down»

Шарон Ван Эттен, выпустившая в прошлом году отличный альбом «Remind Me Tomorrow», вернулась с мрачным синглом «Beaten Down» с замедленным ритмом. Посмотрите черно-белое видео к нему, снятое в пустыне при участии самой артистки и двух танцовщиц.

Joji — «Run»

В прошлом треш-ютубер, а сейчас самостоятельный музыкант Джордж Миллер (Joji) с каждой песней доказывает, что в этом деле он отнюдь не профан: в первой в 2020 году композиции «Run» он вовсе поет фальцетом! Вместе с треком вышло видео, срежиссированное казахстанским клипмейкером Айсултаном Сеитовым. Он снял клипы многим отечественным артистам, вроде Ивана Дорна, Масла Черного Тмина, Басты и Скриптонита, а теперь добрался до Запада — на его счету работы с 21 Savage, Оффсетом и Билли Айлиш.

«Хадн Дадн» и «Сад имени Федора» — «Ночной ларек»

Московское трио «Хадн Дадн» представило новый альбом «Ностальгия», и здесь все, за что мы так сильно любим Варвару Краминову: девичьи песни под синтезаторы и электронику с совершенно обаятельными названиями, вроде «Звезды на плечах» и «Под холодным осенним дождем».

Kaytranada и Кали Учис — «10%»

Диджей и битмейкер из Монреаля Луи Кевин Селестин, выступающий под псевдонимом Kaytranada, показал ретро-клип на песню «10%», вдохновленный хаус-вечеринками 80-х. В нем он по традиции орудует за пультом, пока гости во главе с Кали Учис веселятся. В декабре прошлого года музыкант представил альбом «Bubba». В его записи приняли участие Тинаше, Эстель, Фаррелл Уильямс, SiR и рэперы GoldLink и Мик Дженкинс.

La Roux — «Gullible Fool»

Триумфальное возвращение La Roux оказалось не таким уж триумфальным. Не стоит ждать от «Supervision» чего-то кардинально нового: спустя шесть лет после выхода «Trouble in Paradise» певица вернулась к «кассетному» звучанию с реверансами в сторону диско 70-х.

Pixies — «Caught in a Dream»

Легендарные Pixies внезапно выкатили вторую часть их последней пластинки «Beneath the Eyrie». Если вам вдруг не хватило, то в нее вошли шесть новых демо-синглов.

Lil Nas X и Nas — «Rodeo»

Автор знаменитого и до недавних времен единственного хита «Old Town Road» Lil Nas X выпустил экшн-клип на песню «Rodeo». В нем рэпер перевоплотился в вампира, а происходящее очень напоминает «Thriller» Майкла Джексона и сериал «Баффи — истребительница вампиров». Nas, например, появился в образе Морфеуса из «Матрицы».

Хейли Уильямс — «Cinnamon»

Вокалистка Paramore Хейли Уильямс неожиданно представила первую часть своего дебютного сольного альбома «Petals For Armor», который выйдет 8 мая. В нее вошли пять композиций, в том числе «Simmer» и «Cinnamon» — клип на последнюю вышел вместе с релизом. Центральной темой альбома, судя по интервью Уильямс, станут депрессия и детские травмы.