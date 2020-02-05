Золотое сечение: ученые назвали Паттинсона красивейшим мужчиной

Британского актера Роберта Паттинсона назвали самым красивым мужчиной в мире по меркам древнегреческой формулы золотого сечения. Черты лица 33-летней звезды «Сумерек» и «Маяка» на 92,15% соответствуют принципу, основанному на одинаковом соотношении больших и меньших отрезков друг к другу. Об этом на своей странице в Instagram сообщил косметический хирург Джулиан де Сильва. Он же является разработчиком новейших компьютерных методов картографирования для расчета соответствия золотому сечению.

«Роберт Паттинсон стал явным победителем, потому что все черты его лица соответствуют физическому совершенству, — сказал Сильва. — Для этого исследования были использованы абсолютно новые методы, которые позволяют нам решить некоторые из загадок физической красоты человека. Также данная технология очень помогает пациентам при планировании операций».

Согласно вычислениям Пифагора, идеальным кодом красоты является соотношение 1 к 1,618. В формуле золотого сечения, применимой для лица, исследуются расстояния между губами, подбородком, носом, лбом и глазами.

Реклама

«Это соотношение может быть использовано по отношению к чему угодно. Например, его применял Леонардо да Винчи в создании идеального человека в его наиболее известной работе «Витрувианский человек», — добавил доктор.

По словам де Сильвы, звезда «Ведьмака» Генри Кавилл немного уступил Паттинсону в идеальности пропорций — его лицо соответствует греческому принципу на 91,64%. При этом он имеет наивысшие показатели лба и губ — они близки к совершенству на 98% и 97,1% соответственно. Третье место в списке самых красивых мужчин занял Брэдли Купер, чьи черты лица идеальны на 91%. Доктор отметил правильность формы носа и лица, а также положение глаз, губ и подбородка создателя фильма «Звезда родилась».

В пятерку наиболее привлекательных людей также попали Брэд Питт и Джордж Клуни, а в десятку — Хью Джекман, Дэвид Бекхэм, Идрис Эльба, Канье Уэст и Райан Гослинг.

Несколько месяцев назад Сильва по такому же принципу определил самую красивую женщину в мире — ей стала американская топ-модель Белла Хадид. Внешность 23-летней дочери бывшей модели Иоланды Хадид и мультимиллионера Мохамеда Хадида соответствует принципу золотого сечения на 94,35%. Ее челюсть, подбородок, глаза, брови, нос и губы наиболее близки к древнегреческому представлению об идеале красоты. На втором месте расположилась певица Бейонсе (92.44%), а на третьем — актриса Эмбер Херд (91.85%). Также в список самых красивых женщин попали Ариана Гранде, Кейт Мосс и Кара Делевинь.

Почти идеальная внешность Беллы Хадид и ее успех в модельном бизнесе не дают хейтерам покоя: известно, что в течение последних пяти лет девушка перенесла множество пластических операций. Коррекцию носа и губ модель не отрицает, но манипуляций с ее внешностью, возможно, было больше. На фотографиях Хадид пятилетней давности невооруженным глазом видны коррекция челюсти, удаление комков Биша, подтяжка бровей и глаз, изменение формы скул и общее скульптурирование овала лица.

По словам пластического хирурга Тимура Хайдарова, помимо изменения черт лица знаменитость сделала увеличение и корректировку формы груди.

«Если несколько десятилетий назад моделями становились только девушки с правильными чертами лица от рождения, то сейчас каждая может стать идеалом красоты.

Современная пластическая хирургия развивается, становясь все более популярной среди и женщин, и мужчин. Не секрет, что многие знаменитости не пренебрегают услугами хирургов «красоты», в их числе Анджелина Джоли, Меган Фокс, Ники Минаж, Криштиану Роналду, Том Круз и, конечно, Белла Хадид», — приводит его слова «Instyle».

По мнению Хайдарова, к 23-м годам модель успела сделать более 150 пластических операций, чтобы приблизить свою внешность к идеалу.