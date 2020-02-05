«Превратился в склад»: Disney уничтожает 20th Century Studios

20th Century Studios (теперь без FOX) теряет влияние в рамках Disney, пишет The Hollywood Reporter. По мнению бывшего генерального директора FOX Filmed Entertainment Билла Меканика, занимавшего эту должность с 1994 по 2000 год, после сделки по приобретению Disney части активов холдинга он фактически перестал существовать.

«Я не думаю, что компания уже что-то значит, — заявил Меканик. — Вместо того, чтобы снимать ремейки или развивать линии персонажей, она превратилась в склад по хранению прав».

Он напомнил, что под эгидой Disney 20th Century Studios будет выпускать четыре фильма в год: ранее студия выпускала не менее шести-семи картин. Наиболее ожидаемыми станут сиквелы фантастической кинофраншизы «Аватар» трехкратного лауреата «Оскара» Джеймса Кэмерона. Их выход запланирован на 2021, 2023, 2025 и 2027 год.

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В 2021 году ожидается премьера фильма «Последняя дуэль» Ридли Скотта — экранизации одноименного романа Эрика Ягера. Главные роли в картине исполнят Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. Они также написали сценарий в соавторстве с Николь Холофсенер. Проект разрабатывала именно студия Fox. В свою очередь медиагигант сосредоточится на создании контента для стримингового сервиса Disney+, запущенного в ноябре 2019 года.

Уточняется, что причиной сокращения выпуска фильмов стали провальные проекты FOX, которые принесли Disney убытки в размере $170 млн. В частности, «Темный феникс» Саймона Кинберга, который поставил точку в сюжетной линии «Людей Икс» и должен был стать триумфальным финалом саги, заработал в мировом прокате всего $252,3 млн при бюджете в $200 млн. Слабые сборы также были у комедии «Али, рули!» Майкла Дауса и фэнтези «Рожденный стать королем» Джо Корниша.

«Показатели студии Fox оказались гораздо ниже прежних и гораздо меньше тех, на которые мы надеялись, когда заключали сделку», — заявил глава Disney Боб Айгер.

Из-за этого компании пришлось существенно сократить объемы производства Fox в будущем. Он объявил, что в год студия будет выпускать около 10 проектов, большая часть из которых будет создаваться для стримнговых сервисов Disney+ и Hulu.

Между тем руководство Disney не стало ставить крест на новоприобретенном активе. По словам Айгера, пройдет несколько лет, прежде чем Disney получит отдачу от Fox.

«Мы уверены, что сумеем исправить судьбу игровых фильмов Fox и результаты будут видны через пару лет», — добавил он.

При этом не только провальные сборы, но и недавний уход Эммы Уотс, вице-председателя 20th Century Studios, ударил по состоянию компании. Когда-то она была одним из немногих представителей студии, которым удалось сохранить работу при переходе в Disney. По данным The Hollywood Reporter, ее решение было связано с сокращением власти внутри конгломерата и потерей автономии. Источники издания также уверены, что после слияния Fox потерял звание самостоятельной студии подобно принадлежащим Disney компаниям Marvel, Pixar и Lucasfilm.

Ранее компании Disney и Sony объявили о том, что будут прокатывать фильмы в России отдельно друг от друга. На протяжении 14 лет дистрибуцией картин занималось их совместное предприятие Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR).