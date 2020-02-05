«Последний русский трагик»: умер актер «Улиц разбитых фонарей»

Звезда сериалов «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба скончался в Санкт-Петербурге в ночь на 5 февраля. Об этом сообщили представители городского театра «Мастерская» на своей странице в Facebook.

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«На 54-м году жизни не стало Дмитрия Бульбы, уникального артиста и последнего русского трагика», — написали коллеги Бульбы, не упомянув причину его смерти.

Комментируя трагическую новость, заместитель художественного руководителя Театра наций Роман Должанский назвал скончавшегося артиста «дарованием невероятного масштаба, приговоренным не реализоваться».

«Видел его две роли — Свидригайлов и Несчастливцев. Раза два или три даже выпивал с ним (черт, жизнь уже оказалась длинной). Гениальный актер, не выдержавший жизни, — написал Должанский в Facebook.

— В такие минуты начинаешь думать предельно глупую мысль — почему, ну почему какие-то злокачественные бездари живут и живут припеваючи, разрушая культуру и гадя талантам, а поцелованные богом посланники неба мучаются и исчезают? Идиотский вопрос, да. Но как отвертеться от него».

Актер, широко известный благодаря ролям в криминальных сериалах, родился 30 августа 1966 года в Ленинграде. В 1983 году поступил в ЛГИТМиК в мастерскую Аркадия Кацмана и познакомился с режиссером Григорием Козловым. Окончив учебу, Бульба устроился на работу в ТЮЗ им. Брянцева и начал сниматься в фильмах. Первую известность ему принесла роль Свидригайлова в спектакле Козлова «Преступления и наказания».

«Высокий, инфернальный и «мерцающе-сомнамбулический», он как никто другой подходил на эту роль», — описывают Бульбу в театре «Мастерская».

Критики высоко оценили профессиональные качества актера в работе над героем постановки. Известная журналистка Лена Вестергольм вскоре после премьеры «Преступления и наказания» описала свои эмоции от игры Бульбы в роли Свидригайлова.

«Дмитрий Бульба — актер уникальный. Он вносит в Аркадия Свидригайлова всю силу, глубину, всю тонкость собственной человеческой природы и актерской натуры, всю взрывчатую силу, сдержанную меланхолию и недешевую философию. Каждый спектакль Бульба пробует заново, настраиваясь на тот или иной лад, как будто уже в самом процессе игры (здесь, сейчас) додумывает своего героя», — написала Вестергольм.

В другой совместной работе с Козловым — спектакле «Лес» — Бульба исполнил роль Геннадия Несчастливцева.

«Когда Григорий Козлов только начинал репетировать «Лес», он уже знал, что его спектакль будет признанием в любви к артистам – бессребреникам и пилигримам, живущим в бесконечном поиске, в разладе с самими собой и окружающим миром. К живым, чувственным и бескорыстным. Таким был и Дмитрий Бульба. И, надо думать, теперь они снова встретятся, узнают друг друга и обнимутся — Аркашка Счастливцев и Геннадий Несчастливцев, два друга, два больших артиста, две неприкаянных души», — говорится в сообщении театра.

Первую роль в кино актер получил в 1990 году, снявшись в фильме Сергея Юрского «Чернов. Chernov». По словам коллег Бульбы, после окончания работы над лентой режиссер называл молодого петербургского актера гением.

Всего артист снялся в 21 фильме, сериале и киноспектакле. Его две последние работы — сериалы «Отставник. Позывной «бродяга» и «Невский. Проверка на прочность» — вышли в 2017 году.

Отметим, что Бульба стал двенадцатым актером «Улиц разбитых фонарей», скончавшимся за последние три года. В Сети даже заговорили о проклятии этого сериала, потому что некоторые артисты уходили из жизни с разницей в несколько дней. С 2017 года по разным причинам скончались Виталий Жигалин, Игорь Шибанов, Александр Васильев, Анатолий Узденский, Владислав Жуковский, Татьяна Малыщицкая, Юрий Ароян, Владимир Тыкке, Борис Агешин, Сергей Кудрявцев и Николай Годовиков.