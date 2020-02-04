Королева стримов: Ариана Гранде установила рекорд Spotify

Ариана Гранде стала самой прослушиваемой певицей на Spotify

Певица Ариана Гранде стала самой популярной исполнительницей по версии музыкального стримингового сервиса Spotify. Ее альбомы «My Everything», «Dangerous Woman» и «Thank U, Next» были прослушаны более 3,5 млрд раз.

Американка Ариана Гранде стала самой популярной певицей в мире по версии крупнейшего музыкального стримингового сервиса Spotify. Три ее альбома — «My Everything», «Dangerous Woman» и «Thank U, Next» — были прослушаны более 3,5 млрд раз. Об этом сообщает портал Chart Data на своей странице в Twitter.

В конце 2019 года Spotify опубликовал перечень главных исполнителей десятилетия, и тогда Гранде заняла в нем четвертое место. Первым стал канадский рэпер Дрейк, чьи композиции были прослушаны 28 млрд раз, вторым — британский поп-музыкант Эд Ширан, а третьим — хип-хоп-исполнитель Post Malone. Замкнул пятерку лидеров Эминем, а среди женщин помимо Гранде наибольшего успеха добились Рианна, Тейлор Свифт, Сиа и Бейонсе.

Также артистка стала третьей в рейтинге главных исполнителей 2019 года, уступив первые два места Post Malone и Билли Айлиш. Альбом Гранде «Thank U, Next» в прошлом году также становился третьим по популярности. Лидером этого сегмента оказалась пластинка Айлиш «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», а второе место занял альбом Post Malone «Hollywood's Bleeding».

Второй сингл альбома «Thank U, Next» — «7 Rings» — неоднократно становился предметом обвинений певицы в плагиате. Песня вышла 18 января 2019 года на лейбле Republic Records и на протяжении восьми недель была лидером чарта Billboard. Кроме того, композиция была дважды номинирована на премию «Грэмми».

Авторами трека являются сама Гранде, а также Виктория Моне, Тейлор Паркс, Томас Браун, Чарльз Браун и другие. Они включили в композицию сэмпл из песни «My Favorite Things» 1959 года, написанной для мюзикла «Звуки музыки» («The Sound of Music») композиторами Ричардом Роджерсом и Оскаром Хаммерстайном.

В январе хип-хоп исполнитель Джош Стоун (DOT) выступил с обвинением Гранде в плагиате. По словам рэпера, один из фрагментов «7 Rings» был украден из его песни «You Need It, I Got It» 2017 года, передает TMZ. Музыкант подал в Нью-Йоркский окружной суд иск с требованием поделиться гонорарами, вырученными за выступления с «7 Rings», и запретить использование этой композиции в будущем.

По словам Стоуна, использование в «7 Rings» фрагмента из его песни настолько очевидно, что его докажет «любой сравнительный анализ экспертами или обычными слушателями». Музыкант включил в свое заявление информацию о том, что он записал «You Need It, I Got It» в январе 2017-го и летом передал копии композиции в звукозаписывающую студию Universal Music Group. Одним из руководителей этой компании является Томас Браун, который участвовал в написании нескольких альбомов для Гранде. Музыкант заявил, что продюсер заинтересовался его произведением и высказал надежду на дальнейшее сотрудничество.

Год назад Гранде уже обвиняли в использовании чужих материалов в той же песне «7 Rings». По словам рэп-исполнительницы Николь Фраскери (Princess Nokia), певица без предупреждения позаимствовала часть ее композиции «Mine», вышедшей в сентябре 2017 года в составе ее дебютного альбома «1992 Deluxe».

«Вам знаком этот звук? Потому что мне эти звуки знакомы. Не та ли это песня, которую я написала о смуглых женщинах и их волосах? Звучит как-то по-белому», — написала она в Twitter.

Также Фраскери сделала репост твита с информацией о том, что в новом альбоме Гранде использовано много элементов из ее творчества. Однако позднее 27-летняя артистка удалила оба поста без объяснения причин.