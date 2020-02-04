Королева стримов: Ариана Гранде установила рекорд Spotify

Американка Ариана Гранде стала самой популярной певицей в мире по версии крупнейшего музыкального стримингового сервиса Spotify. Три ее альбома — «My Everything», «Dangerous Woman» и «Thank U, Next» — были прослушаны более 3,5 млрд раз. Об этом сообщает портал Chart Data на своей странице в Twitter.

.@ArianaGrande becomes the first female artist to have three albums with over 3.5 billion streams in Spotify history (My Everything, Dangerous Woman and thank u, next). — chart data (@chartdata) February 2, 2020

В конце 2019 года Spotify опубликовал перечень главных исполнителей десятилетия, и тогда Гранде заняла в нем четвертое место. Первым стал канадский рэпер Дрейк, чьи композиции были прослушаны 28 млрд раз, вторым — британский поп-музыкант Эд Ширан, а третьим — хип-хоп-исполнитель Post Malone. Замкнул пятерку лидеров Эминем, а среди женщин помимо Гранде наибольшего успеха добились Рианна, Тейлор Свифт, Сиа и Бейонсе.

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Также артистка стала третьей в рейтинге главных исполнителей 2019 года, уступив первые два места Post Malone и Билли Айлиш. Альбом Гранде «Thank U, Next» в прошлом году также становился третьим по популярности. Лидером этого сегмента оказалась пластинка Айлиш «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», а второе место занял альбом Post Malone «Hollywood's Bleeding».

Второй сингл альбома «Thank U, Next» — «7 Rings» — неоднократно становился предметом обвинений певицы в плагиате. Песня вышла 18 января 2019 года на лейбле Republic Records и на протяжении восьми недель была лидером чарта Billboard. Кроме того, композиция была дважды номинирована на премию «Грэмми».

Авторами трека являются сама Гранде, а также Виктория Моне, Тейлор Паркс, Томас Браун, Чарльз Браун и другие. Они включили в композицию сэмпл из песни «My Favorite Things» 1959 года, написанной для мюзикла «Звуки музыки» («The Sound of Music») композиторами Ричардом Роджерсом и Оскаром Хаммерстайном.

В январе хип-хоп исполнитель Джош Стоун (DOT) выступил с обвинением Гранде в плагиате. По словам рэпера, один из фрагментов «7 Rings» был украден из его песни «You Need It, I Got It» 2017 года, передает TMZ. Музыкант подал в Нью-Йоркский окружной суд иск с требованием поделиться гонорарами, вырученными за выступления с «7 Rings», и запретить использование этой композиции в будущем.

По словам Стоуна, использование в «7 Rings» фрагмента из его песни настолько очевидно, что его докажет «любой сравнительный анализ экспертами или обычными слушателями». Музыкант включил в свое заявление информацию о том, что он записал «You Need It, I Got It» в январе 2017-го и летом передал копии композиции в звукозаписывающую студию Universal Music Group. Одним из руководителей этой компании является Томас Браун, который участвовал в написании нескольких альбомов для Гранде. Музыкант заявил, что продюсер заинтересовался его произведением и высказал надежду на дальнейшее сотрудничество.

Год назад Гранде уже обвиняли в использовании чужих материалов в той же песне «7 Rings». По словам рэп-исполнительницы Николь Фраскери (Princess Nokia), певица без предупреждения позаимствовала часть ее композиции «Mine», вышедшей в сентябре 2017 года в составе ее дебютного альбома «1992 Deluxe».

«Вам знаком этот звук? Потому что мне эти звуки знакомы. Не та ли это песня, которую я написала о смуглых женщинах и их волосах? Звучит как-то по-белому», — написала она в Twitter.

Также Фраскери сделала репост твита с информацией о том, что в новом альбоме Гранде использовано много элементов из ее творчества. Однако позднее 27-летняя артистка удалила оба поста без объяснения причин.