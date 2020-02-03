Гагарина или Little Big: кто представит Россию на «Евровидении»

Группа Little Big, Полина Гагарина и Юлия Зиверт могут отправиться на международный музыкальный конкурс «Евровидение» в мае этого года, следует из шорт-листа, оказавшегося в распоряжении Super. В список претендентов также попали 25-летний вокалист Димаш Кудайберген и Александр Панайотов.

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Отмечается, что Гагарина уже выступала на «Евровидении» в 2015 году в Австрии и едва не победила, заняв второе место (303 балла). Лауреатом в том году стал швед Монс Сельмерлев с песней «Heroes» — ему удалось набрать 365 баллов. Впрочем, несмотря на проигрыш, артистка завоевала огромную базу фанатов за пределами России. Ее возвращение может повторить успех Димы Билана, который победил на конкурсе со второй попытки.

В свою очередь слухи о кандидатуре Панайотова ходили еще с прошлого года. С таким предложением выступил его продюсер Григорий Лепс.

Сам Панайотов в разговоре с «Дни.Ру» тогда рассказал, что один экстрасенс предрек ему участие в конкурсе.

«Один знаменитый экстрасенс сказал мне, что я буду представлять страну на «Евровидении. Не доверять ему у меня нет оснований, потому что сбылось все, что он мне напророчил», — сообщил он.

О том, что «Евровидение-2020» от России поедет именно Панайотов, на днях заявил композитор и продюсер Игорь Крутой, передает РИА «Новости». По его словам, у артиста имеются «наибольшие шансы».

Отвечая на вопросы о наличии окончательного решения по кандидатуре от России, Крутой отметил, что, на его взгляд, Первый канал «принял решение по Панайотову».

«Процентов на девяносто, я думаю», — подчеркнул он.

Представительница самого Панайотова отказалась от каких-либо комментариев. «Пока никаких комментариев не будет. У нас никакой информации нет на этот счет», — сказала она. Лепс также подчеркнул, что точной информации о выступлении своего подопечного на конкурсе пока нет. В пресс-службе Первого канала оставили без ответа запрос о кандидатуре певца.

Что касается молодых музыкантов — Димаша и Юлии Зиверт, то оба исполнителя пользуются поддержкой эстрады. Так, Крутой называл казахстанского певца, обладателя голоса в шесть октав, «будущим российской музыки». В свою очередь Зиверт записала дуэт с Филиппом Киркоровым в 2019 году.

Пожалуй, самый интересный (но менее осуществимый) вариант — участие в конкурсе группы Little Big во главе с Ильей Прусикиным. Ребята собирают огромные залы не только в России, но и в Европе, куда ездят в туры и где участвуют в музыкальных фестивалях. Главный козырь коллектива — танцевальные флешмобы (вспомним «Skibidi»).

Между тем издание не исключает, что принять участие может Ольга Бузова, которая неоднократно заявляла о своих намерениях. К слову, в прошлом году ее кандидатуру активно продвигал Киркоров, но вместо нее в Тель-Авив поехал Сергей Лазарев, занявший третье место.

По традиции артиста, который будет представлять Россию на вокальном состязании, выберет вещатель «Евровидения» на территории России. В нынешнем году это Первый канал. В конце января его генеральный директор Константин Эрнст рассказал, что решение о представителе страны на «Евровидении» должно быть принято до конца февраля.