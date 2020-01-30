«Родители просят»: в Челябинске отменили концерт Элджея

Выступление рэпера Элджея (Алексея Узенюка) в Челябинске было перенесено на неопределенный срок по просьбе родителей несовершеннолетних поклонников артиста. Об этом представители музыканта сообщили в соцсети «Вконтакте».

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«Друзья, по вине организатора мы вынуждены перенести концерт, который должен был состояться 15 марта 2020 года. Средства за все приобретенные билеты будут возвращены в полном объеме. Обращайтесь по этому вопросу к билетным агентам. Дополнительная информация по новой дате и месту проведения концерта будет сообщена в скором времени», — говорится в публикации на странице мероприятия.

Согласно официальному сайту Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области, за несколько дней до переноса ведомство получило обращение депутата Ленинского избирательного округа Андрея Зеленина. Он назвал образ Элджея «отталкивающим» и «чужеродным», а тексты песен исполнителя — недопустимыми для подростковой аудитории.

«В заявлении указано о поступлении жалоб родителей в интересах несовершеннолетних детей на информацию, анонсирующую концерт музыкального исполнителя Элджея. Кроме того, родители просят оказать содействие в отмене предстоящего мероприятия. Заявители также считают, что установленная возрастная категория 16+ недопустима», — сообщается на сайте местного УФАС.

Инициативу челябинского коллеги поддержал депутат новосибирского горсовета Сергей Сухоруков, состоящий во фракции КПРФ. Он направил областному прокурору Якову Хорошеву обращение с просьбой отменить концерт Элджея, который должен состояться в Новосибирске 8 марта.

«По моему мнению, содержание текстов этого исполнителя не соответствует нормам морали и нравственности. Тексты пропагандируют употребление психотропных веществ и алкоголя, суицидальное поведение, распущенность, жесткость, и все это с обильным содержанием нецензурной лексики», — приводит слова Сухорукова портал NewSib.

Также родителей юных фанатов Элджея смутило заявление в сообществе концерта «Вконтакте», согласно которому возрастной ценз посетителей мероприятия является «рекомендованным».

«Мы не будем проверять документы на входе, но если вы выглядите слишком молодо, на всякий случай захватите с собой паспорт или одного взрослого человека. Шоу будет фантастическим! Не вздумай его пропустить!» — написали организаторы.

Новосибирская молодежь выступила категорически против отмены концерта 25-летнего артиста, который к тому же является их земляком. Член областного молодежного парламента Андрей Шамалев направил прокурору региона жалобу на Сухорукова и объяснил корреспонденту «Газеты.Ru» свое видение этой ситуации.

«Я не согласен с утверждением данного депутата по многим причинам. Начнем с того, что наличие алкоголя, например в советских фильмах, не делает их прямой пропагандой нездорового образа жизни, но по логике Сухорукова запрещать надо их тоже», — считает Шамалев.

Также он выступил с обвинением Сухорукова в бездействии по отношению к проблемам вверенного ему округа.

«С действиями, а точнее бездействиями данного депутата я познакомился полтора года назад, когда началась шумиха вокруг скандального лицея «Надежда Сибири». Сухоруков был избран именно в том округе, где царит беззаконие. И вместо того, чтобы постараться хоть как-то вмешаться в проблему и исполнить свой депутатский долг по защите своих избирателей, он занимается пропагандой... Не поймешь так сразу, пропагандой чего он пытается заниматься. Отсутствия здравого смысла!» — возмутился член молодежного парламента.

Случай с Элджеем он назвал «олицетворением всего беспорядка, который творится в депутатском корпусе» и обвинил Сухорукова в ущемлении прав молодежи.

«Факты говорят сами за себя — вместо того, чтобы защищать права граждан, депутат хочет эти права у них отобрать, пытаясь ввести цензуру. Цензура — это первый шаг к репрессиям. Сегодня они пытаются запретить нам слушать музыку, которая нам нравится, а завтра они начнут ограничивать нас во всех остальных правах, которые гарантирует нам Конституция», — сказал Шамалев.

В заключение он заявил, что молодые люди не должны «давать слабину» в этом вопросе, и попросил представителей власти не мешать слушать музыку, которая им нравится.