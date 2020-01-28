«Фраза про врагов»: Минкульт не поддержал фильм о «Машине времени»

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал об отказе Минкульта финансировать фильм, приуроченный к 50-летию коллектива. Он утверждает, что бывший министр культуры Владимир Мединский, в отличие от экс-директора департамента кинематографии Ольги Любимовой, недавно возглавившей ведомство, поддержал идею. Макаревич прикрепил скрин документа от 19 февраля 2019 года, в котором начальник управления президента по общественным проектам просит Мединского оказать ленте поддержку.

«Закончилось все действительно на Любимовой <...> Была ли произнесена сакральная фраза про врагов — не знаю, не присутствовал, но если была, а присутствовавшие утверждают, что была, то будущий министр записал во враги не только «Машину времени», но и ведущих российских кинорежиссеров. Неудобно вышло», — сообщил Макаревич у себя в Facebook.

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По словам музыканта, в съемках картины согласились участвовать Павел Лунгин, Александр Митта, Валерий Тодоровский, Михаил Сегал, Борис Хлебников, Юрий Быков, Клип Шипенко, Гарик Сукачев и другие. Планировалось, что проект будет состоять из 10-15 новелл на основе песен «Машины времени», снятых разными режиссерами.

Певец также подчеркнул, что после отказа Минкульта не станет самостоятельно собирать деньги на фильм о «Машине времени», передает Telegram-канал «Подъем».

«Довольно унизительное дело. Просто неловко ходить с протянутой рукой. Вот это как раз тот случай, когда государство должно давать деньги на такие вещи», — пояснил Макаревич. Кто именно передал ему слова Любимовой, якобы отказавшейся финансировать «врагов», фронтмен коллектива уточнять не стал: «Мне лично говорили. [Кто], не скажу».

Режиссер Клип Шипенко в разговоре с «Газетой.Ru» подтвердил, что ему поступало предложение об участии в ленте.

«Ко мне обращался продюсер этого проекта, спросил, интересно ли мне, я написал небольшое предложение по новелле на одну из песен, которую я мог бы снять. Такое было, да, — поделился Шипенко, отметив, что не знает о причинах срыва проекта. — Я на том обсуждении не был, поэтому не знаю, как оно происходило».

Автор фильма «Аритмия» Борис Хлебников также подчеркнул, что ничего не слышал об отказе Минкульта финансировать фильм о «Машине времени».

«Это было довольно давно. Где-то два года назад. Да, я действительно тогда предварительно согласился снять одно музыкальное видео. Я бы его с удовольствием сделал», — добавил он.

Не владеет информацией о проекте и постановщик Михаил Сегал. «Да, такой проект планировался. Была инициатива со стороны группы. Обсуждалось, какие песни более близки к конкретным режиссерам, отталкиваясь от какой песни режиссер хотел бы придумать какую-то интересную историю, новеллу. Но потом что-то у группы не получилось», — отметил постановщик в интервью радиостанции «Говорит Москва».

В свою очередь пресс-секретарь «Машины времени» Антон Чернин сообщил, что группа не была инициатором съемок фильма и не обращалась за финансовой поддержкой в Минкульт.

«Машина времени» никаких съемок не планировала сама. Группа за государственной помощью не обращалась... Это была частная инициатива, которая не от «Машины времени» исходила, а исходила от продюсера, который только собирался найти режиссеров. Я не удивлен, что инициативу отклонили, потому что для серьезной заявки это было слишком расплывчато», — приводит его слова «Интерфакс».

Кроме того, в пресс-службе самого Министерства культуры сообщили, что компания «Star Media», которая собиралась выпустить картину, не подала заявку на получение субсидии и не участвовала в питчингах, передает «Подъем».