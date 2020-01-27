Кина не будет: как Мединский воевал с Голливудом

«Приоритет финансовый или политический, идеологический»

«У вас [цель] — заработать деньги на кино, а у нас — чтобы российское кино зарабатывало», — заявил бывший министр культуры Владимир Мединский на встрече с дистрибьюторами в 2015 году. Вскоре Минкульт изменил приказ о выдаче прокатного удостоверения — теперь в случае совпадения дня выхода на экраны отечественного «фильма-события» и зарубежного блокбастера ведомство вправе аннулировать и изменить дату релиза последнего.

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Цель у предложенных преференций — ограничить долю голливудских картин, которые могли бы составить конкуренцию российским. При этом Мединский подчеркнул, что биться за каждый фильм ведомство не будет: «Приоритет финансовый или политический, идеологический».

Кампания по защите отечественного кино от Голливуда стала одним из основных направлений деятельности Мединского на посту министра культуры. В 2019 году он заявил, что «с грустью» смотрит на сборы иностранных фильмов в России.

Согласно ежегодному отчету Фонда кино, итоги проката зарубежных лент за прошлый год выросли на 18,4% (43,2 млрд рублей), в то время как российскому кино удалось заработать 12,3 млрд рублей — на 11,3% меньше, чем в 2018-м.

Такое снижение наблюдалось впервые с 2015 года. До этого касса российского кино постоянно росла: в 2016-м она составляла 8,6 млрд руб, в 2017-м — 13 млрд руб. Лидером по сборам среди отечественных картин в 2019 году стала военная драма «Т-34», которая выручила 2,3 млрд руб., на втором месте оказалась комедия «Полицейский с Рублевки» с 984,6 млн руб. При этом с января по ноябрь 2019 года в российском прокате окупились лишь восемь из 68 фильмов.

Минкульт связал это с выходом в прокат нескольких крупных голливудских франшиз: ремейков «Короля льва», «Аладдина» и «Дамбо», четырех фильмов вселенной Marvel, включая финал «Мстителей», а также «Звездных войн», «Форсажа» и других кассовых хитов — «Однажды в Голливуде» и «Джокер». Сам Мединский выразил мнение, что у россиян сложилась привычка ходить на голливудское кино, и пообещал «переломить ситуацию».

Во имя российского кино

О том, действительно ли зрители полюбили отечественное кино, говорить сложно. В 2019 году сразу несколько российских фильмов продемонстрировали высокие сборы — правда, чаще всего у них не было зарубежных конкурентов, а даты релизов совпали с новогодними праздниками.

В начале прошлого года отсутствие голливудских блокбастеров помогло картинам «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова и «Т-34» Алексея Сидорова заработать большие деньги. Только за первый январский уикенд полнометражная версия сериала на ТНТ собрала более 365 млн рублей. «Т-34», вышедший 1 января, в свою очередь, поставил рекорд среди всех российских фильмов по сборам в стартовые выходные, заработав 713 млн рублей.

В интересах российского кино Минкульт совместно с прокатчиками буквально «расчистили» новогодний прокат от зарубежных релизов — «Гринча», «Человека-Паука», «Бамблби» и «Аквамена». Все они вышли одновременно 13 декабря — за две недели перед российскими премьерами.

До этого Минкульт неоднократно сдвигал премьеры зарубежных картин ради успехов отечественного кино. В 2018 году премьеру «Приключений Паддингтона 2» перенесли с 18 января на 1 февраля ради российского фильма «Скиф». Кинотеатрам пришлось вернуть деньги за билеты, а также заполнить сеансы другими семейными фильмами, например, «Тремя богатырями и принцессой Египта», а еще увеличить показ «Движения вверх». Последнему, к слову, удалось собрать 3 млрд рублей, став самым кассовым российским фильмом в истории.

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев, раздражение у кинотеатров вызывал даже не сам по себе механизм «раздвижки» проката, а грубые методы.

«Зачастую раздвижки релизов происходили в последний момент, как было, например, с «Приключениями Паддингтона 2»», — уточнил Нечаев.

Однако такой метод увеличения сборов российского кино не всегда приводил к результатам. В феврале 2018 года премьерный показ фильма «Мстители: Война бесконечности» попытались перенести на 11 мая (но потом дату вернули), назначив на 3-е число премьеру военной драмы «Собибор», среди авторов которой значился Мединский. Впрочем, лента в конкуренции с зарубежными фильмами тогда не выручила и 19 млн рублей. Позже «Мстителей» убрали из проката 9 мая, объявив дату «днем российского кино». В этот день в кинотеатрах показали уже прошедшие «Движение вверх» и «Лед».

Военная слава России VS «мрази конченые»

В 2015 году Минкульт перечислил приоритетные темы для фильмов, претендующих на господдержку. Среди них — Крым и семейные ценности, а также военная слава России и памятные даты. В апреле того же года — в разгар съемок фильма «28 панфиловцев», снятом при поддержке Минкульта, — директор Государственного архива Сергей Мироненко в интервью «Коммерсанту» рассказал, что подвиг военнослужащих, скорее, выдумка советской пропаганды, чем навлек на себя гнев Мединского. Бывший министр назвал подвиг панфиловцев «святой легендой», а людей, которые в нем сомневаются, «мразями кончеными».

Спустя год Минкульт опубликовал «Стратегию государственной культурной политики до 2030 года», в котором назвал увеличение доли российских фильмов в отечественном прокате одной из приоритетных задач. Сам Владимир Мединский не раз выступал за усиление мер протекционизма в отношении отечественного кинематографа и призывал защищать его от «всемирной машины Голливуда». Так, в 2018-м на поддержку кино было выделено 3,992 млрд руб. В 2019 году президент России Владимир Путин поручил увеличивать субсидии на 1 млрд руб. ежегодно. При этом речь шла о поддержке производства и проката национальных фильмов для детской и семейной аудитории.

По словам Александра Нечаева, при существующей на данный момент емкости рынка кинематографистам необходима помощь государства. Таким образом студия, запускающая сложный, жанровый, в том числе исторический или фантастический проект, снижает риски.

«Другое дело, что при Мединском возникла идеологизация этого процесса. При нем средства с большой охотой выделялись проектам с «правильным» взглядом на историю. Такой подход во многих случаях к коммерческим успехам не привел. Хотя «28 панфиловцев» показали неплохой результат (385 млн рублей), самым кассовым фильмом в этой тематике остается «Т-34» — и это чистый «аттракцион», там идеология как раз сведена к минимуму», — пояснил Нечаев.

Помимо «главных тем российского кино» Минкульт в 2013 году предложил создать совет по оценке сценариев документальных и художественных фильмов на исторические темы. Кинематограф, по мнению ведомства, должен удовлетворять стратегическим интересам государства. При этом Мединский уверял, что речь здесь не идет о цензуре.

«Министерство культуры при Мединском фактически рассматривало свою миссию как министерство пропаганды. Оно видело себя неким продюсером патриотических фильмов о войне, об истории, олицетворяя в каком-то смысле официальную позицию государства», — подчеркнул Нечаев.

Куда уходят деньги

Большая часть российских фильмов, которые выходят в прокат, снимается при государственной поддержке. За 2017-2019 гг. на поддержку киноиндустрии из федерального бюджета было выделено 22,8 млрд рублей. Львиная доля из них, как утверждает Счетная палата, — 78,6% или 17,9 млрд рублей — пошла на производство национальных фильмов. Между тем данные базы ЕАИС, в которой содержится информация о 528 фильмах и 258 компаниях, получивших субсидирование, свидетельствуют о том, что распределение средств неэффективно. Из 38 фильмов, которые с 2015 года получили от 100 млн рублей госрасходов, 14 — то есть больше трети — в прокате собрали меньше этой суммы. (О том, почему система госсподдержки кино непрозрачная, «Газета.Ru» уже рассказывала).

При этом, согласно подсчетам «Ведомостей», больше половины фильмов, получивших с 2015 года поддержку Минкульта, зрители в кинотеатрах практически не смотрели.

Из 155 картин, снятых на госсредства, 80 увидели меньше 10 тыс. человек. Некоторые проекты, в числе которых «Весури» Александра Тютрюмова, согласно базе ЕАИС, в прокат даже не вышли.

«Эпоха Мединского, безусловно, запомнится ростом доли российского кино, но не самым эффективным расходованием средств и отсутствием взаимопонимания между Министерством культуры и кинотеатрами. От нового министра культуры бизнес ждет какого-то более мягкого регулирования», — рассказал Нечаев.

21 января премьер-министр России Михаил Мишустин представил новый состав правительства. Вместо Мединского должность министра культуры заняла Ольга Любимова, бывший руководитель департамента кинематографии ведомства. 24 января Мединский был назначен помощником Владимира Путина.