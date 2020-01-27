«Плохие парни навсегда» и «Холоп»: что смотрят в России

Детективная комедия «Плохие парни навсегда» в премьерный российский уикенд возглавила рейтинг лидеров кинорынка, собрав 262,8 млн рублей. В третьей части франшизы о двух детективах Маркус Бернетт (Мартин Лоуренс) ушел из полиции и занимается частным сыском, а Майк Лоури (Уилл Смит) пытается наладить свою личную жизнь и разобраться с наглым партнером. Но им приходится забыть об обидах и снова работать сообща, чтобы выжить в борьбе с братом одного из врагов. Предыдущие фильмы серии вышли в 1995 и 2003 годах.

В ходе пятого уикенда в российских кинотеатрах «Холоп» Клима Шипенко заработал 117,5 млн рублей и пополнил свою кассу до 2,8 млрд руб. Согласно прогнозам кинокритиков, к концу проката комедия о перевоспитании молодого мажора может догнать самый кассовый российский фильм «Движение вверх», собравший более 3 млрд рублей в 2018 году.

Первая полнометражная лента режиссера и сценариста Даши Чаруши — романтическая комедия «Марафон желаний» — в премьерный уикенд собрала 116,4 млн рублей. В фильме с интернет-звездами Марией Миногаровой и Александром Гудковым рассказывается об изменениях привычного образа жизни мастера по маникюру Марины. Внезапно поверив в себя, во время пересадки в Санкт-Петербурге по пути в Ханты-Мансийск девушка резко меняет свои планы. В картине также снялись Аглая Тарасова, Кирилл Нагиев, Яна Троянова и Павел Деревянко.

Комедия «(НЕ)идеальный мужчина» с Егором Кридом в роли робота по итогам вторых выходных проката расположилась на четвертой строчке рейтинга лидеров. В этот раз фильм, снятый режиссером Марюсом Вайсбергом по сценарию Жоры Крыжовникова, заработал 96,4 млн рублей.

Американский мультфильм «Камуфляж и шпионаж» студии Blue Sky в ходе третьего российского уикенда собрал 47,5 млн рублей. В шпионской комедии Джоша и Бенни Сэфди повествуется история о молодом ученом Уолтере Беккете и матером шпионе Лэнсе Стерлинге, которые должны объединить свои силы ради спасения мира.

Еще один новичок недели — хоррор Уильяма Юбэнка «Под водой» – открыл российскую кассу с 41,3 млн рублей. Фильм рассказывает о подводных исследователях, вынужденных спасаться от последствий землетрясения. Помимо природных катаклизмов героев фильма беспокоят жуткие неведомые существа. В боевике снялись Кристен Стюарт, Ти Джей Миллер, Винсент Кассель, Джон Галлахер-младший, Джессика Хенвик, Мамуду Ати и Ганнер Райт.

Одноименный ремейк японского хоррора «Проклятие», снятого Такаси Симидзу в 2004 году, во вторые российские выходные собрал 14,6 млн рублей. Согласно сюжету ужастика, молодая женщина убивает свою семью в собственном доме, а мать-одиночка и детектив занимаются раскрытием этого дела. В ходе расследования выясняется, что в доме обитают призраки, которые атакуют всех, кто их тревожит.

Сиквел мультфильма «Барашек Шон» от британской студии Aardman Animations, выполненный при помощи технологии stop-motion, стартовал в России с 13,5 млн рублей. В ленте «Барашек Шон: Фермагеддон» рассказывается о визите на ферму таинственного инопланетного гостя по имени Лу-Ла.

Предпоследнее место занял фантастический фильм Федора Бондарчука «Вторжение», стартовавший в российских кинотеатрах 1 января. За минувший уикенд лента собрала 10,1 млн рублей.

Десятой стала картина Андрея Кравчука «Союз Спасения», премьера которой состоялась 26 декабря. В этот раз лента о восстании декабристов 1825 года заработала 9,8 млн рублей.