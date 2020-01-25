«Спасибо мужу Кристины»: «Текст» получил гран-при «Золотого орла»

Вечером 24 января в первом павильоне Мосфильма состоялась 18-я церемония вручения национальной кинопремии «Золотой орел». В этом году мероприятие, подобно «Оскару», впервые прошло без ведущих — по словам организаторов, это решение было принято для экономии времени.

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Открыла церемонию министр культуры России Ольга Любимова. Она рассказала, что два года назад посещала это мероприятие сразу после того, как стала главой департамента кинематографии Минкульта. По словам Любимовой, тогда она сильно переживала.

«Я очень нервничала, — вспомнила Любимова, — И я думала, как мне завтра выйти на работу и как справиться».

Кроме того, она похвалила киноиндустрию за качественный рывок вперед, а также зачитала обращение президента России Владимира Путина.

«Важно отметить, что отечественный кинематограф сегодня развивается, и наряду с именитыми мэтрами успешно работают молодые режиссеры и актеры, сценаристы и художники», — передала Любимова слова российского лидера.

После небольшой паузы в виде выступления экс-солиста группы «Браво» Валерия Сюткина были объявлены участники номинации «Лучший фильм». На эту награду претендовали «Дылда» Кантемира Балагова, «Т-34» Алексея Сидорова, «Бык» Бориса Акопова, «Одесса» Валерия Тодоровского и «Текст» Клима Шипенко, который в итоге обошел конкурентов. Гран-при «Золотого орла» режиссеру вручила народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которая в честь 85-летия была удостоена специальной премии за выдающийся вклад в отечественный кинематограф.

Это не единственная награда фильма «Текст» — актер Александр Петров завоевал приз за лучшую мужскую роль, а Ивана Янковского назвали лучшим актером второго плана. Также лента одержала победу в номинации «Лучший монтаж». Отметим, что в категории «Лучшая мужская роль» Петров также мог получить награду за «Т-34». Комментируя свою победу, актер отметил значимость выбранной режиссером темы.

Янковский в свою очередь упомянул скандальную постельную сцену с Кристиной Асмус и подчеркнул, что это было «всего лишь кино».

«Кристина, спасибо! Я тебя люблю, ценю. С тобой приятно было работать, и спасибо твоему мужу, что оставил тебя живой. Если что, ничего не было между нами», — заверил актер.

Лучшим режиссером года на церемонии признали Алексея Сидорова за фильм «Т-34», который также забрал приз за лучший сценарий.

«Очень приятно. Эта категория уже не такая личная, поэтому я могу продолжить свои благодарности: спасибо киноакадемии, мне очень важно вообще признание, потому что зрительское картина и так получила», — поблагодарил Сидоров.

Исполнительницей лучшей женской роли стала Виктория Мирошниченко — она сыграла Ию в «Дылде» Балагова. Также на эту награду претендовали Стася Милославская («Бык») и Ирина Старшенбаум («Т-34»). Лауреатом номинации «Лучшая женская роль второго плана» стала Евгения Брик («Одесса»).

Награду за «Лучшую мужскую роль на телевидении» получил Павел Деревянко, сыгравший коррумпированного чиновника в комедийном сериале «Домашний арест».

«Два года этот «орел» летел ко мне. Настроение бомбическое. «Орел» в гнезде», — пошутил Деревянко.

В женской категории приз получила Анна Михалкова за роль Марины в сериале «Шторм» Бориса Хлебникова. Выйдя на сцену, актриса призналась, что этот проект очень многое для нее значит.

«Это была такая важная работа для меня, что я решила — даже если назовут не меня, я все равно выйду. Это был вызов для меня», — сказала Михалкова.

В номинации «Лучший неигровой фильм» победила картина «Без срока давности. Открывая шкаф позора» юриста и историка Александра Звягинцева. В категории анимационных фильмов первенствовала лента Константина Бронзита «Он не может быть без космоса», а лучшей короткометражкой стало «Интервью» с Алексеем Серебряковым в главной роли. Лучшим зарубежным фильмом по версии Национальной Академией кинематографических искусств и наук России был признан «Король Лев».

Среди сериалов продолжительностью свыше 10 серий победила драма «Ненастье» Сергея Урсуляка, а в категории мини-сериалов (до 10 серий) лучшим назвали телефильм «Годунов», посвященный памяти актера и режиссера Станислава Говорухина.