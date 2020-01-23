Достояние народа: в Конституцию могут внести поправку о культуре

Члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России — пианист Денис Мацуев, художественный руководитель театра «Et Cetera» Александр Калягин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский — предложили изменения в статью Основного закона, касающиеся культуры. Если они будут приняты, культура России получит статус «уникального наследия многонационального народа» и будет «поддерживаться, а также охраняться государством».

Как уточнил Пиотровский, изменения предлагается внести в статью 70 третьей главы Конституции (о флаге, гербе, гимне и столице РФ), куда будет добавлена фраза «Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством».

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«Культура является нашим национальным преимуществом на мировой арене, — сказал он. — В Конституции должно быть закреплено не только право каждого заниматься культурой и иметь к ней свободный доступ, но и право самой культуры на защиту со стороны государства. Мы будем бороться за то, чтобы эта поправка была принята».

Комментируя «Газете.Ru» предложенную поправку, Мацуев выразил мнение, что культурой в России «должны быть пропитаны все».

«Как говорил академик Лихачев, культурой должны быть пропитаны все — начиная от самый простых людей и заканчивая самыми большими чиновниками. Культура — наше наследие, достояние наравне с нашими недрами. Это то, с чего должно начинаться практически каждое утро в каждой семье. У нас есть уникальное наследие, как будет точно прописано, нашего великого многонационального народа. Оно будет поддерживаться и охраняться государством. Считаю, что если поправка в 70-ю статью будет принята, то это будет говорить о том, что действительно есть наша культура. <...> Считаю, что это очень знаковая, показательная история, так как мы все прекрасно знаем, что для каждого из нас есть культура. Чтобы новое поколение об этом не забывало. И это уже будет прописано в Конституции. Считаю, это должно быть», — сказал народный артист России.

Согласно пианисту, поправка Калягина-Пиотровского-Мацуева может привести к изменению отношения людей к культуре и улучшить состояние культуры в стране.

«Культура должна поддерживаться государством. <...> Слово «окупаемая» [по отношению к культуре] не подходит абсолютно, потому что она незыблема. <...> Она должна поддерживаться на уровне спорта — как в Китае. <...> У нас есть уникальные традиции — музыкальные, театральные, художественные, — добавил музыкант. — Если эта поправка примется, это будет очень хорошо».

В настоящий момент 70 статья Конституции гласит, что «Государственные флаг, герб и гимн Российской Федерации, их описание и порядок официального использования устанавливаются федеральным конституционным законом». Во втором ее пункте также указывается, что «столицей Российской Федерации является город Москва. Статус столицы устанавливается федеральным законом».

Согласно подписанному президентом Владимиром Путиным 15 января распоряжению, в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России — помимо Калягина, Мацуева и Пиотровского — вошли, в частности, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, писатель Захар Прилепин, генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и режиссер Карен Шахназаров.

В ходе встречи с участниками рабочей группы Путин заявил, что поправки в Основной закон должны обеспечить развитие страны как правового и социального государства, укрепить роль партий и регионов, однако они не затрагивают его фундаментальных основ.

«Смысл этих поправок — обеспечить дальнейшее развитие России как правового, социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений развития нашего государства», — приводит его слова ТАСС.

23 января стало известно о том, что законопроект о поправках к Конституции России прошел первое чтение в Государственной думе.