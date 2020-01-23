«Оскорбительно»: легенда Aerosmith проиграл в суде своей группе

В ночь на 27 января по московскому времени в американском Лос-Анджелесе пройдет 62-я ежегодная церемония вручения наград «Грэмми». За несколько дней до этого там же будут чествовать легендарную группу Aerosmith — рокеры удостоятся почетной награды «Персона года» (вручается Национальной академией искусства и науки звукозаписи, организацией, отвечающей и за «Грэмми»), которую ранее получали такие культовые музыканты, как Куинси Джонс, Фил Коллинз, Лучано Паваротти, Стиви Уандер, Элтон Джон, Стинг, Арета Франклин, Пол Маккартни, Боб Дилан и другие.

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Позднее они также выступят на самой церемонии «Грэмми» — на сцену из участников группы не выйдет лишь барабанщик Джоуи Крамер. И самое удивительное, что сделать это он не сможет из-за нежелания его же партнеров и решения суда.

Как рассказывал сам 69-летний Крамер, входящий в состав группы с 1970 (!) года — то есть с момента ее основания, минувшей весной он получил «незначительные травмы», из-за которых некоторое время не мог играть на барабанах. При этом уже осенью, по словам музыканта, он был полностью готов к возвращению на сцену, однако партнеры по Aerosmith неожиданно попросили его пройти специальное прослушивание с целью доказать, что барабанщик все еще может выступать на «достойной уровне».

Тогда Крамер принял решение подождать 2020 года, оставив за сменщиком Джоном Дугласом право на участие в оставшихся мероприятиях коллектива в 2019-м. Согласно Rolling Stone, в январе Джоуи все-таки согласился с требованиями коллег и выслал им демозапись своего выступления: изначально — исходя из утверждений музыканта — партнеры оценили его игру как «замечательную», однако уже в середине месяца Крамеру заявили, что в присланной записи «недостаточно энергии».

В итоге данный вопрос артист решил выяснить через суд, подав иск против Aerosmith с требованием разрешить ему вернуться на сцену в составе группы и выступить на «Грэмми-2020». По словам Крамера, его особо огорчает тот факт, что ему придется пропустить важные для коллектива мероприятия, где будет отмечены их вклад в историю музыки и благотворительная деятельность.

«Дело не в деньгах, — подчеркивает артист. — Я лишен возможности быть признанным вместе со своими коллегами за наш общий вклад в музыкальную индустрию».

Комментируя требование пройти прослушивание, чтобы вернуться на сцену, он назвал его «одновременно оскорбительным и грустным».

«Другие участники группы и их адвокаты, вероятно, попытаются принизить мою игру, заявить, что сейчас я не могу играть на барабанах. И это будет максимально далеко от правды. Я сделал все то, что они просили. <...> И сделал это хорошо. При том, что в 50-летней истории Aerosmith ни один другой участник коллектива не подвергался такому тщательному анализу. Не говоря уже о том, что его бы просили пройти прослушивание, чтобы вернуться на работу», — сетовал артист.

В официальном ответе Крамеру представители Aerosmith заявили, что барабанщик принял решение пройти прослушивание слишком поздно — и не успевает подготовиться к выступлению на «Грэмми».

«Джоуи Крамер — наш брат, его благополучие имеет для нас первостепенно значение. Однако, по его же собственному признанию, он эмоционально и физически не мог выступать с группой в течение последних шести месяцев. Мы скучали по нему и подталкивали его к возвращению, но он, очевидно, не чувствовал себя готовым к этому, — говорилось в заявлении. — Джоуи дождался последнего момента и принял наше предложение только тогда, когда у нас, к сожалению, не оставалось времени на необходимое количество репетиций к «Грэмми». Мы бы плохо поступили по отношению к нему, нам самим и фанатам, если бы позволили Джоуи выступить без достаточной подготовки».

При этом в группе подчеркнули, что — несмотря на подачу Крамером иска — хотят, чтобы он присутствовал c коллективом и на вручении награды «Персона года», и на «Грэмми».

«Он лишь усугубил ситуацию, подав иск. <...> Однако мы все равно пригласили его быть с нами на «Персоне года» и «Грэмми», — заключили члены Aerosmith.

Позднее стало известно, что суд в данном вопросе принял сторону группы, согласившись с утверждением, что в этой ситуации коллектив законно защищает свои интересы, не позволяя Крамеру выступить на «Грэмми».

В настоящее время «основной» состав Aerosmith включает в себя пять человек — помимо Крамера, в него входят Стивен Тайлер, Джо Перри, Том Хэмилтон и Брэд Уитфорд. В этом году группа планирует отправиться в большой летний тур, приуроченный к 50-летию коллектива.