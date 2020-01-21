Ставка на кино: Ольга Любимова стала министром культуры

Новым министром культуры России вместо Владимира Мединского назначили главу департамента кинематографии Минкульта Ольгу Любимову. Она вступила в полномочия 21 января указом президента Владимира Путина.

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Любимова родилась в семье известного российского театроведа, ректора Высшего театрального училища имени Щепкина Бориса Любимова. Она окончила факультет журналистики МГУ и факультет театроведения ГИТИСа (РАТИ). С 2001 года Любимова работала на телевидении и занимала должности заместителя главы дирекции социальных и публицистических программ «Первого канала», продюсера на телеканале ТВ-3, а также сотрудничала с академией Никиты Михалкова.

На счету Любимовой — участие в создании около 80 документальных фильмов о православной культуре. Она также работала автором и шеф-редактором религиозных программ, включая «Православный календарь», «Русский взгляд с Иваном Демидовым» и другие.

В интервью изданию «Правмир» Любимова рассказывала, что на протяжении трех лет училась в православной гимназии, а затем увлеклась церковной журналистикой.

«Мы должны показать все так, чтобы люди сказали: да они нормальные, эти православные», — говорила она

В январе 2018 года Любимова возглавила департамент кинематографии Министерства культуры. На этом посту она сменила Вячеслава Тельнова, который стал генеральным директором Госфильмофонда. За несколько лет до вступления в должность она уже работала в департаменте кинематографии, занимаясь проблемами документального кино.

Осенью прошлого года Фонд кино и министерство культуры России впервые опубликовали данные о господдержке фильмов с 2015 года. Ответственная за этот процесс глава департамента кинематографии заявила, что государство не было обязано обнародовать эту информацию, кроме случаев журналистского или депутатского запросов.

«Вот так, чтобы базу смотрели все граждане и каждый блогер развлекался, такого в мире нет — это только наша история, — цитирует ее Meduza. — У меня в департаменте, конечно, нет овчарок, каски, бронежилета, но я должна контролировать, чтобы производство фильмов не было завалено. Люди, которые хотели на господдержке в лоб заработать, должны закончить с этими фантазиями».

Также Любимова рассказала, что в списке не вернувших субсидии режиссеров она наблюдала «две истории откровенного жулья».

Чиновница выразила недоумение по поводу того, чем руководствуются люди, которые пытаются на одну половину денег снять кино, а вторую кладут в свой карман. По словам Любимовой, российский кинематограф — не такой большой рынок и спрятаться в нем не получится.

«А в кинематографе вся индустрия перед глазами, и тебе дышат в спину интернет-платформы, которые делают «Обычную женщину» и «Домашний арест». Твои коллеги собирают огромные деньги в прокате, побеждают на крупных кинофестивалях», — отметила глава департамента кинематографии.

Другие две истории о недобросовестной трате государственных денег она назвала «продюсерской глупостью» и отметила, что в этих случаях у представителей ведомства должен быть «вопрос и к самим себе, почему мы на это дали [деньги]». Также Любимова заявила о необходимости борьбы с компаниями, которые получили субсидии, направили фильмы на фестивали, но не позаботились о прокате.

«Мы прекрасно понимаем, что были компании, которые — вместо того, чтобы организовывать прокат — отсылали фильмы на фестивали своих друзей (которые тоже финансируются Минкультуры). Дальше ты посидел неделю на фестивале, выпил с друзьями, вернулся на конкурс в министерство — снова получил деньги. Это жуть. Это очень нехороший круговорот», — поделилась она.

Среди должников Минкульта также числится режиссер Сергей Дворцевой, чья социальная драма «Айка» вошла в шорт-лист «Оскара» и завоевала приз за лучшую женскую роль на Каннском фестивале. Вместо положенных двух лет Дворцевой снимал фильм с 2012 по 2018 год и задолжал государству 7 млн рублей штрафа.

По словам Любимовой, она неоднократно связывалась в создателем «Айки» и пыталась ему помочь.

«Но есть условия соглашения, и есть Канны, и они не пересекаются, они в разных плоскостях. Мне сердцем это очень трудно принять, а головой приходится», — сказала она.

Еще в ноябре Любимова признавалась, что не мечтает стать «старейшим сотрудником Минкультуры» и просидеть там всю свою жизнь.

«Зачем? Для меня самый главный интерес в том, что по большому счету министерство — это продюсерский центр с полутора тысячами проектов. Невероятный просто объем», — обратила чиновник внимание.

Судя по высказываниям Любимовой, на посту министра она, вероятно, изменит условия соглашений о господдержке в пользу создателей успешных фильмов. Также от главы ведомства можно ожидать введения новых правил в виде отчетов о продвижении субсидированных лент, а также развитие кинодокументалистики и детского кинематографа. Ранее она отметила, что индустрии последнего в нашей стране просто нет.