«Холоп» отступил перед Кридом: что смотрят в России

Лидером российского бокс-офиса по итогам 16-19 января стала новинка минувшей недели »(Не)идеальный мужчина» с Егором Кридом и Юлией Александровой в главных ролях. Фантастическая комедия Марюса Вайсберга («Любовь в большом городе», «Бабушка легкого поведения») и сценариста Жоры Крыжовникова стартовала с 277 млн рублей. В результате лента не так уж сильно уступает «Холопу», самой прибыльной комедии в истории российского проката, заработавшей в первые выходные 300 млн рублей.

Сам «Холоп» с Милошем Биковичем в главной роли на четвертой неделе проката продолжает собирать внушительную кассу: на этот раз картина Клима Шипенко о перевоспитании молодого мажора принесла своему создателю 216,2 млн рублей, а общие сборы уже давно перевалили за миллиард. Согласно прогнозам кинокритиков, их окончательная сумма может составить 3 млрд рублей — по этому показателю среди всех российских фильмов «Холоп» в состоянии опередить «Движению вверх».

Во вторые выходные показа мультфильм «Камуфляж и шпионаж» студии Blue Sky заработал еще 97 млн рублей. На прошлой неделе он стартовал со 191 млн рублей. Шпионская комедия Джоша и Бенни Сэфди повествует о молодом ученом Уолтере Беккете и матером шпионе Лэнсе Стерлинге, которые должны объединить свои силы ради спасения мира.

Новый проект от создателя фильма «Глаза моей матери» Николаса Пеша и сценариста «Полуночного экспресса» Джеффри Бюхлера — «Проклятие» — разместился на четвертой строчке отечественного бокс-офиса с 54 млн рублей. По сюжету мать-одиночка и детектив обнаруживают в тихом пригороде проклятый дом с привидениями. В нем живет злой дух, который преследует и жестоко убивает всех, кто переступит порог дома.

Пятым финишировал фантастический фильм Федора Бондарчука «Вторжение», стартовавший в российских кинотеатрах 1 января. В свои третьи выходные он заработал 41 млн рублей. Согласно сюжету, героиня Ирины Старшенбаум обнаруживает у себя сверхспособности, после чего становится объектом повышенного интереса со стороны Министерства обороны и инопланетных форм жизни, которые вторглись на нашу планету. Первая часть фильма заработала в домашнем прокате более 1 млрд рублей.

Получившая неоднозначные отзывы критиков за образ декабристов и провалившаяся в прокате (стартовав со 121 млн рублей при бюджете в 800 млн) историческая лента Андрея Кравчука «Союз Спасения» в четвертые выходные заработала 33 млн рублей. Таким образом, общие сборы ленты составили 687 млн рублей. В каст вошли Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Антон Шагин, Александр Домогаров, Игорь Петренко, Иван Колесников и другие.

На шестом месте по итогам 16-19 января оказался старожил проката — «Джуманджи: Новый уровень». На шестой неделе новая часть франшизы из 90-х о мистической игре, которая перемещает игроков в дикие джунгли, собрала еще 15 млн.

Лишь на восьмой строчке финишировал черно-белый хоррор «Маяк» с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо в главных ролях, собрав в премьерные выходные 15 млн рублей. Фильм получил высокие оценки кинокритиков и был номинирован на «Оскар-2020», где поборется за награду в категории «Лучшая операторская работа» (Джарин Блашке).