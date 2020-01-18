«Все еще в России»: Польша обвинила СССР в краже шедевров

Министерство иностранных дел Польши заявило в официальном Twitter-аккаунте ведомства о «чудовищных потерях», которые польская сторона потерпела в результате действий советских властей.

«Польская культура потерпела чудовищные потери из-за действий СССР. Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России. Красная армия и НКВД многократно уничтожали и конфисковали то, что не могли украсть и сжечь немцы», — говорится в тексте сообщения.

Дипломаты прикрепили к сообщению изображение нескольких произведений искусства, «утерянных в результате действий СССР». В их число вошли картины «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха Старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца и «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля Старшего.

Реклама

Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский прокомментировал это заявление, назвав «перемещенные в осуществление компенсаторной реституции культурные ценности» достоянием России.

«Эти ценности и сегодня остаются достоянием мировой культуры, но только российское государство, как собственник, имеет право ими распоряжаться.

Нет и не может быть никаких благоприятных условий, при которых Россия вступит в какие бы то ни было переговоры на тему «возвращения культурных ценностей». Этот вопрос для нас просто несуществующий», — сказал он.

Этот шаг внешнеполитического ведомства Польши был предпринят на фоне конфликта с Россией в связи с 75-летием освобождения Варшавы от войск нацистской Германии советскими войсками 17 января 1945 года. Дата официально не отмечалась, а в Twitter-аккаунте министерства иностранных дел было опубликовано изображение, стилизованное под флаг СССР с подписью «освобождение от свободы».

«Мы уважаем кровь солдат, пожертвовавших собой в битве с нацизмом, но в 45 году режим Сталина принес с собой в Польшу террор, зверства и экономическую эксплуатацию. Красная Армия освободила Варшаву от нацистской оккупации, но это не означало свободы для Польши!» — говорилось в сопровождающем тексте.

В тот же день было опубликовано и официальное заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о необходимости уменьшить опасность со стороны России.

«Россия несет полную ответственность за распад ДРСМД. Его разрушение говорит о еще одном вызове нашей безопасности. Мы, как Альянс, должны предпринять верные шаги, чтобы уменьшить опасность, которую представляют возможности России», — сказал Чапутович.

Вечером в социальных сетях министерства вновь появилось изображение, связанная с 75-летием освобождения Варшавы – на нем поверх аплодирующего Сталина были нанесены слова: «Разграбление, репрессии, подлоги на выборах, насилие, террор».

«В 45-м году Красная армия вошла в Варшаву, и ее войска остались в Польше на 48 лет. Это означало десятилетия коммунистического угнетения. До тех пор, пока Россия не примет свою сложную историю, Европа будет под угрозой. Отмывание советских преступлений прошлого – угроза для сегодняшнего дня», — говорилось в сопровождающем тексте.

В завершение дня ведомство опубликовало сообщение об экономических потерях, которые потерпела страна в годы советского правления.

«Принесенный СССР коммунизм привел к экономическому банкротству Польши. Насильные и нечестные экономические сделки, эксплуатация естественных ресурсов, отказ от «плана Маршалла» — это только несколько примеров «братской помощи» СССР после 1945 года», — говорилось в нем.

В ответ на обвинения в адрес сталинского режима, Министерство иностранных дел России ответило польским коллегам в Twitter: «Освободив Варшаву и всю Польшу от нацистов, Красная Армия спасла полякам жизнь. Свободу же надо было отстаивать самим».

Польские дипломаты назвали такое заявление «официальным подтверждением, что вступление Красной Армии в 45-м году не было связано с приходом в Польшу свободы». В МИД Польши сыронизировали, что такой подход станет «верным шагом в сторону совместной правды» о событиях 1945 года.

Посол России в Польше Сергей Андреев, комментируя заявления польского внешнеполитического ведомства, предположил, что такие действия предпринимаются с целью угодить действующей политической конъюнктуре. Он обратил внимание на то, что в рамках исторической политики факты прошлого «трактуются и подбираются так, чтобы доказывать определенные постулаты, которые зачастую не имеют связи с историей».

Президент России Владимир Путин в свою очередь пообещал жестко реагировать на попытки фальсифицировать историю.

«Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией», — сказал он на встрече с ветеранами и представителями патриотических организаций в Петербурге, обещая открыть центр архивных документов о Второй мировой войне.