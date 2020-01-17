«Нельзя оскорблять»: Пригожин осудил Водонаеву за неразумную критику

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова бывшей участницы «Дома-2» Алены Водонаевой по поводу предложенных изменений системы выплат материнского капитала. Слова Водонаевой, посчитавшей, что получение финансовой поддержки с рождением первого ребенка заставит рожать «быдло» и «отчаявшихся граждан», он нашел оскорбительными.

«Когда блогеры дают оценку материнском капиталу — это, на мой взгляд, не очень правильно. Конечно, она [Водонаева — прим.] имеет право на свое мнение. Но оскорблять людей она не имеет права», — поделился Пригожин.

По мнению продюсера, то, чем занимаются некоторые блогеры в Instagram, не несет в себе никакого смысла.

Реклама

«Сейчас все могут быть блогерам. Много хорошеньких и красивых девушек из Instagram не вылазят. [Публикуют] фото в разных позах, в коротких юбчонках в духе «а сейчас для куражу, я вам попу покажу» и так далее. Но в этих снимках нет смысла, нет какой-то положительной энергии», — добавил он.

Пригожин подчеркнул, что поддерживает поручение президента Владимира Путина выдавать материнский капитал уже при рождении первого ребенка.

«Мы все часть этого общества. От нас зависит будущее наших детей. Лично я поддерживаю поручение президента Владимира Путина. Логичнее получать маткапитал с рождением первого ребенка. Хотя это и маленькие деньги, но какая-то надежда для семей», — подытожил он.

В свою очередь лидер группы «Несчастный случай» и многодетный отец Алексей Кортнев не стал комментировать слова Водонаевой, но заметил, что повышать демографию в стране необходимо.

«Безусловно, демографию нужно поднимать. У нас в стране отрицательный баланс рождаемости — и это ужасно. Будут ли подобные меры действенными? Сказать не могу», — прокомментировал Кортнев инициативу главы государства «Газете.Ru».

Критику Водонаевой вызвал пост в Instagram, в котором она отреагировала на послание Владимира Путина Федеральному собранию от 15 января 2020 года. В ходе него президент предложил ввести выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет, а также выдавать маткапитал уже при рождении первенца. С этого года его размер составляет 466 617 рублей. Кроме того, Путин предложил увеличить сумму при рождении второго ребенка еще на 150 тыс.

«Проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян. Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона. Не спасут ни 5 тыс. рублей, ни 11, ни даже бесплатное горячее питание в школах. Чтобы как-то прокормить детей и себя, люди будут брать кредиты и платить из поколения в поколение», — возмутилась Водонаева.

Комментируя высказывание телеведущей, певец Шура заподозрил ее в желании уйти в политику, передает телеканал «360». Он предположил, что резкими комментариями Водонаева хочет привлечь к себе внимание. Исполнитель не исключил, что у нее есть все шансы стать политиком. В качестве примера он привел бывшего комика, а ныне президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее актер Иван Охлобыстин назвал Водонаеву «еще одной проституткой» из-за ее поста об абортах. По его словам, на телевидение необходимо не пускать «дам с пониженной социальной ответственностью».

«Еще одна проститутка посоветовала «не рожать этому государству рабов». Хорошо бы ввести на телевизионных каналах определенный ценз на должность телеведущих — ограждать соотечественников от дам с пониженной социальной ответственностью», — написал артист во «Вконтакте».

Охлобыстин также осудил Водонаеву за конструкцию «этому государству» в отношении России. «Ишь ты. «Этому» государству! Хай катятся в «то» государство и хоть на собаках женятся», — посетовал он.

В ответ на это блогерша опубликовала пост в Instagram, где удивилась реакции Охлобыстина. Водонаева обвинила его в поведении «типичного быдла», который не способен аргументировать свою точку зрения.