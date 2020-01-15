Джеймс Бонд на хайпе: Билли Айлиш споет об агенте 007

Певица Билли Айлиш сочинила и исполнила заглавную песню к новому фильму об агенте 007. Премьера 25-й по счету серии о Джеймсе Бонде «Не время умирать» («No Time To Die») запланирована на апрель 2020 года.

Как отмечается в официальном аккаунте картины в Twitter, 18-летняя Айлиш стала самым юным исполнителем саундтрека в истории «бондианы».

Текст к нему она по традиции создала со своим братом Финнеасом ОʼКоннеллом, соавтором других ее песен. Музыку к фильму сочинил композитор Ханс Циммер. Продюсеры фильма Майкл Уилсон и Барбара Брокколи охарактеризовали песню как «невероятно мощную и трогательную». Название сингла, а также дата его выхода пока не раскрываются. Как правило, заглавная песня становится известна за месяц до официальной премьеры фильма.

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Заглавную композицию к предыдущей части франшизы «007: Спектр» — «Writingʼs on the Wall» — исполнил британский музыкант Сэм Смит. В 2016 году он удостоился за нее премии «Оскар» в категории «Лучший саундтрек». В разное время композиции к фильмам «бондианы» сочиняли Адель («Skyfall»; «Оскар» за лучший саундтрек), Эд Ширан, Крис Корнелл и многие другие.

Режиссером предстоящего фильма «Не время умирать» является Кэри Фукунага, известный по работе над сериалом «Настоящий детектив». Его назначили после того, как Дэнни Бойл («На игле», «Пляж», «Миллионер из трущоб») покинул проект из-за «творческих разногласий». Как сообщали западные издания, у Бойла возникло непонимание с актером Дэниелом Крейгом, который играет Бонда с 2006 года. Отмечалось, что по задумке Барбары Брокколи и самого Крейга суперагент должен был погибнуть в финале новой части. Предполагается, что идея могла не понравиться режиссеру, поэтому он принял решение покинуть свой пост.

Сценарий ленты написала создательница сериалов «Убивая Еву» и «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж. Согласно слухам, в грядущем боевике Бонд отправится в отпуск, решив немного отдохнуть от службы. Но полноценно насладиться заслуженной паузой у него не выйдет: Бонда потревожит Феликс Лейтер из ЦРУ, который попросит о помощи в вызволении ученого из плена. При этом с миссией Джеймс якобы не справится — героя Крэйга похитит таинственный злодей. В результате на посту главного спецагента британской разведки Бонда временно заменит персонаж Лашаны Линч, о чем в прошлом году рассказал источник, близкий к создателям фильма.

Главные роли в 25-й части истории об агенте 007 сыграют, помимо Дэниэла Крэйга, Рами Малек, Лашана Линч, Кристоф Вальц, Ана де Армас, Леа Сейду, Рэйф Файнс, Бен Уишоу, Джеффри Райт и Наоми Харрис. В апреле 2019 года стало известно, что Крейг вернется к образу своего персонажа в пятый и последний раз.

Ранее на съемках «Не время умирать» произошло несколько неприятных инцидентов, которые стали достоянием СМИ. Так, в июне прошлого года на студии Pinewood, где шла работа над картиной, прогремел взрыв. В результате некоторые декорации были заметно повреждены, съемочная группа отделалась легкими ушибами. Незадолго до этого Крэйгу пришлось перенести операцию на колене из-за полученной во время производства фильма травмы.

Премьера первой ленты о шпионе — «Доктор Ноу» (Dr. No) — состоялась 5 октября 1962 года в Лондоне. За всю историю съемок фильмов о Джеймсе Бонде агента 007 играли несколько актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крэйг.

Джеймс Бонд — центральный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте британской разведки. Он стал широко популярен уже после первых экранизаций произведений в середине прошлого столетия. «Бондиана» является одной из самых продолжительных франшиз в истории кинематографа. С 1962 по 2015 год вышло 24 картины. Кроме того, существуют еще три «неофициальных» ленты: «Казино Рояль» (1954 и 1967 года) и «Никогда не говори никогда» (1983). Серия принесла своим создателям более $6 млрд.