Озверевший Джаред Лето, «Хищные птицы» и другие трейлеры недели

«Морбиус» («Morbius»), Даниэль Эспиноса. Премьера в России — 30 июля

В первом трейлере фильма про вампира-мутанта «Морбиус» раскрывается причина решения биохимика Майкла Морбиуса приобрести сверхспособности. Сюжет снятого по комиксам Marvel блокбастера начинается с того, что герой актера и музыканта Джареда Лето пытается найти лекарство от редкого заболевания крови. Единственным вариантом спасения Морбиуса от смерти становится опасный эксперимент, в результате которого он вынужден стать кровожадным вампиром. Впервые этот персонаж появился в 1971 году в выпуске «Человека-паука», посвященном Хэллоуину. Помимо Лето главные роли в боевике сыграли Мэтт Смит, Адриа Арджона, Джаред Харрис и Тайриз Гибсон.

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» («Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn»), Кэти Янь. Премьера в России — 6 февраля

Студия Warner Bros. опубликовала второй трейлер кинокомикса «Хищные птицы: потрясающая история Харли Квинн» с Марго Робби в главной роли. После событий «Отряда самоубийц» Квинн рассталась с Джокером, и в новом фильме появляется без него. По сюжету «Хищных птиц» Кассандра Кейн (Элла Джей Баско) находит алмаз, который принадлежит преступному авторитету Черной Маске (Юэн Макгрегор). Чтобы защитить Кассандру в противостоянии с Романом Сионисом, Харли объединяет свои силы с несколькими женскими персонажами.

«Подлинная история банды Келли» («True History of the Kelly Gang»), Джастин Курзель. Премьера в России — 27 февраля

Студия Memento International опубликовала новый трейлер австралийской инди-драмы «Подлинная история банды Келли», премьера которой состоялась на прошлом кинофестивале в Торонто. Картина режиссера Джастина Курзеля рассказывает новую историю знаменитого бандита из Австралии по имени Нед Келли и его банды во время побега от властей в 1870-х годах.

«Черная Вдова» («Black Widow»), Кейт Шортланд. Премьера в России — 30 апреля

Студия Marvel опубликовала второй трейлер фильма «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в роли Наташи Романовой. Действие сольного фильма о женщине-супергерое разворачивается после событий ленты «Первый мститель: Противостояние», но до событий «Мстителей: Война бесконечности». Также в новом проекте Marvel приняли участие Рэйчел Вайс, Флоренс Пью и Дэвид Харбор в роли Красного Стража. Осенью прошлого года Йоханссон заявила, что после этого фильма не будет возвращаться к роли Черной вдовы.

«Скандал» («Bombshell»), Джей Роуч. Премьера в России — 13 февраля

В сети появился первый русский трейлер драмы «Скандал», которая примет участие в предстоящем «Оскаре» в номинациях «Лучшая женская роль», «Лучшая женская роль второго плана» и «Лучший грим и прически». Фильм посвящен истории экс-главы телеканала Fox News Роджера Айлза, который оказался в центре скандала из-за попыток добиться сексуальной близости с сотрудницами. Три женщины — Мегин Келли, Гретчен Карлсон и Кайла Посписин — первыми выступили с обвинениями в домогательствах против начальника, в результате чего тот был вынужден оставить руководящую должность. Их роли исполнили Марго Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман.

«2040: Будущее ждет», («2040»), Дэймон Гамо. Премьера в России — 20 февраля

На этой неделе был опубликован первый русский трейлер документального фильма «2040: Будущее ждет» австралийского режиссера Дэймона Гамо. Создатель знаменитой ленты о вреде сахара и актер сериала «Как я встретил вашу маму» предлагает зрителям заглянуть в будущее и подумать, какой будет наша планета через 20 лет. В ролике перечислены освещаемые в фильме глобальные проблемы, — загрязнение окружающей среды, глобальное потепление, вырубка лесов и другие.

«Кукла 2: Брамс» («Brahms: The Boy II»), Уильям Брент Белл. Премьера в России — 12 марта

Студия STXfilms обнародовала официальный трейлер продолжение успешного триллера «Кукла» 2016 года, в котором снимались Лорен Коэн и Руперт Эванс. Главную роль Лизы в новой ленте исполнила Кэти Холмс. В хорроре рассказывается о молодой семье, которая переезжает в старинное поместье. Там сын главных героев заводит странного друга по имени Брамс, жутко похожего на куклу.