«Скудность мысли»: авторы «Гостьи из будущего» о ремейке

Исполнительница роли старшей медсестры в фильме «Гостья из будущего» Валентина Талызина в комментарии для «Газеты.Ru» раскритиковала идею продюсера фильма «Вторжение» Михаила Врубеля снять ремейк классики советской научной фантастики.

«Вот они сделали «Каникулы в Простоквашино» — где эти «Каникулы в Простоквашино»? Они сделали «Карнавальную ночь 2», это был, правда, еще Эльдар Александрович Рязанов, — где эта «Карнавальная ночь 2»? Что бы они ни сделали, где эти вторые картины? Вот и все. Тут я могу то же самое сказать. Почему-то свое создать не могут. А все делают эти ремейки», — сказала актриса.

Она выразила удивление в связи с нежеланием современных кинематографистов снять оригинальное произведение, выразив мнение, что ремейки на популярные советские фильмы «не совсем получаются».

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«[«Гостья из будущего» отражала] свое время, свои мысли, свое только пробуждающееся какое-то осознание. А это что? Сделайте свое. Почему своего не хватает? Почему хватаются за фильм, который шел с успехом? Мне кажется, что это скудность мысли сегодняшняя. Или недоверие продюсеров к сегодняшней теме. А та тема уже отработана, и вроде как что-то выйдет. А хорошо выходит очень редко», — отметила она.

Негативно отнесся к идее снять новую «Гостью из будущего» в разговоре с «Газетой.Ru» и автор песни «Прекрасное далеко» из оригинального фильма Юрий Энтин.

«Я не видел ни одного фильма из тех, которые сейчас снимает Бондарчук — почему-то организм отвергает. Я не видел ни «Звездных войн», ни современных фильмов со спецэффектами — я так устроен, что не могу это смотреть. И даже Гарри Поттера не видел. Я не горжусь этим, мне стыдно, но я отвечаю на ваш вопрос. Мои дети смотрят это, правда жена тоже не может это смотреть, может быть, потому мы с ней и поженились на этой почве», — сказал композитор.

При этом Энтин признался, что ему не нравился и оригинальный фильм, несмотря на успех написанной им песни:

«Я был близко знаком с Киром Булычевым, он мне невероятно симпатичен, но я почему-то и книги не люблю такие, и этот фильм, можно сказать, что мучился, а не смотрел. Несмотря на то, что я написал песню — может быть, самую лучшую свою. «Прекрасное далеко» вроде бы самая интересная. Но все равно я совершенно не понимал картину».

Он также поделился тем, как сочинялась для фильма песня, ставшая одним из главных хитов своего времени.

«Меня заставлял постоянно режиссер приходить и смотреть, потому что там было намечено 12 песен. И я готовился и часть даже написал, но потом он передумал. Но так я этого режиссера люблю и как-то так верил в него и хотел понравиться, но сам я совершенно не понимал и не чувствовал. Мне уже 85 лет, я считаю, что имею право говорить правду, мне за это ничего уже не будет», — рассказал Энтин.

Композитор также подчеркнул, что «не верил» в фильм и не испытывал к нему симпатий, даже когда ему показывал отрывки режиссер картины.

«Почему-то с детства я не принимал фантастику. И не читал и сейчас не могу. Понимаю, что это стыдно. Мой друг Эдуард Успенский, которого я считаю лучшим детским писателем, считал, что стыдно не читать «Гарри Поттера». И когда я уехал отдыхать, я действительно взял два-три тома. Из них один том прочитал — заставил себя читать, но дальше уже не смог. А фильм не видел ни один — пытался смотреть, но меня все раздражало. Прямо организм отторгал, ничего другого не могу сказать», — добавил он.

Михаил Врубель, говоря в интервью Filmz.ru об идее сделать ремейк «Гостьи из будущего», обратил внимание, что сам настороженно относится к идее ремейков и старается «не вступать на этот путь».

«Другое дело, когда ты говоришь про историю с фантастикой, которую технически в то время не было возможности рассказать на должном уровне. Ведь пересматривая сегодня «Гостью из будущего», понимаешь, насколько все выглядит наивно. А ведь картина, на минуту, вышла в одно время со «Звездными войнами», — говорил он.

Врубель отметил, что в настоящий момент развитие технологий может позволить создать фильм, который станет «удивительным сочетанием наших воспоминаний» об оригинале и того, что сегодня можно предложить зрителю с технологической стороны.