Провал Netflix и триумф Тарантино: итоги «Золотого глобуса»

В США прошел «Золотой глобус» — после «Оскара» главная кинопремия планеты, вручаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы. В этом году список номинантов был абсолютно фантастическим (мы удивлялись конкуренции еще месяц назад, когда только объявили официальные шорт-листы) — едва ли не во всех категориях были представлены по несколько достойнейших претендентов, каждый из которых в теории мог удостоиться приза (и это бы не казалось странным решением).

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Взять хотя бы «Лучшую драму», самую важную номинацию «Глобуса»: на статуэтку здесь претендовали такие зубры, как «Джокер» Тодда Филлипса, один из наиболее обсуждаемых фильмов года, «Ирландец» Мартина Скорсезе, мощнейшая работа великого постановщика, эксклюзивный выход которой на Netflix заставил еще более серьезно считаться со стриминговым сервисом, примечательные «Брачная история» Ноа Баумбаха и «Два папы» Фернанду Мейреллиша, а также монументальное произведение Сэма Мендеса «1917». Приз тут (надо сказать, достаточно неожиданно — все-таки победу многие предрекали либо «Ирландцу», либо «Джокеру») достался именно снятой будто бы одним кадром военной драме (очевидно, что после такого оператора Роджера Дикинса просто не могут прокатить на «Оскаре»), тогда как сам Мендес еще и получил награда за режиссуру.

А вот фильм Скорсезе стал и вовсе, пожалуй, главным неудачником вечера — имея сразу пять номинаций (больше было только у «Брачной истории», столько же — у «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино), лента не взяла ни одной статуэтки, уступив и в «Драме», и в «Режиссуре», и в «Сценарии», и даже в «Актере второго плана», где была представлена дуэтом Джо Пеши / Аль Пачино. Провал гангстерской картины можно было бы объяснить сложными отношениями Netflix с киноиндустрией, однако, во-первых, это не «Оскар», во-вторых, в прошлом году «Рома» стриминг-гиганта без особых сложностей взяла приз за режиссеру (Альфонсо Куарон) и была названа лучшим фильмом на иностранном языке, в-третьих, «нетфликсковская» «Брачная история» все же ни с чем не осталась (пускай и первенствовала только в «Лучшей актрисе второго плана» силами Лоры Дерн), наконец — в-последних, у всех главных действующих лиц картины шкафы уже давно ломятся от всевозможных престижных наград. Так что, скорее всего, причина поражений «Ирландца» куда более прозаичная: он просто оказался чуть худшим среди равных, не справившись с сумасшедшей конкуренцией, которая преследовала его в каждой из категорий, где лента была заявлена. Правда, в Netflix уж точно с таким мнением не согласятся — в 2020-м сервис стал лидером по числу номинаций в сегменте кинематографа (аж 17 — в том числе благодаря «Двум папам» и «Меня зовут Долемайт»), но по итогам пополнил личную коллекцию всего одним призом Ассоциации.

close Кадр из фильма Мартина Скорсезе «Ирландец» (2019) Кадр из фильма Мартина Скорсезе «Ирландец» (2019) Netflix

Что касается «Джокера», то здесь, напротив, в теорию заговора удариться можно: «Глобусы», как известно, вручаются представителями прессы, а она — особенно в США — отнеслась к авторскому прочтению предыстории главного противника Бэтмена крайне сомнительно (если не верите, просто почитайте вот это, стараясь не бить себя ладонью по лбу хотя бы раз в минуту). Впрочем, совсем уж минорными итоги премии для криминального триллера назвать язык не поворачивается — Хоакин Феникс взял свое в, вероятно, самой прогнозируемой в плане исхода категории этого года, став лучшим актером в драматическом фильме, а чудесную исландку Хильдур Гуднадоуттир отметили за музыкальное сопровождение к ленте.

Практически полным хеппи-эндом все завершилось для «Однажды в… Голливуде», одной из лучший работ Тарантино в принципе (с чем, к сожалению, согласятся далеко не все российские зрители, которые опрометчиво смотрели картину, не зная даже малейших подробностей убийства Шэрон Тейт и его важности для истории Голливуда и США вообще, — кстати, если вдруг что, ознакомьтесь): светлая тоска культового постановщика по утраченному прошлому победила в номинациях «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучшая режиссура», тогда как Брэд Питт удостоился приза за второй план (кажется, совсем без шансов для других — экс-супругу Анджелины Джоли должны были давать «Глобус» за одну лишь сцену на крыше, где 56-летний актер красуется без майки с идеальным прессом, так он еще и прекрасно отыграл в целом).

close Кадр из фильма «Однажды... в Голливуде» (2019) Кадр из фильма «Однажды... в Голливуде» (2019) Sony Pictures Entertainment

Кроме того, премировала Голливудская ассоциация иностранной прессы — как и в прошлом году, когда была «Богемская рапсодия», — байопики о прославленных артистах прошлого (хотя Элтон Джон и в настоящем себя неплохо чувствует): Рене Зеллвегер и Тэрона Эджертона признали лучшими актрисой и актером в драматическом фильме и комедии или мюзикле соответственно за роли Джуди Гарленд («Джуди») и все того же Джона («Рокетмен»). Считается, что в Штатах такие вот талантливые перевоплощения в легенд очень любят и ценят — что, следуя простой логике, доказала и прошедшая церемония. «Рокетмену», к слову, достался еще один «Глобус» — в номинации «Лучшая песня», где биографическая лента была представлена композицией »(I'm Gonna) Love Me Again». Лучшей актрисой в комедии или мюзикле, в свою очередь, сравнительно внезапно признали Аквафину («Прощание»), у которой была мощная конкуренция в лице Аны де Армас («Достать ножи»), Кейт Бланшетт («Куда ты пропала, Бернадетт?»), Бини Фелдштейн («Образование») и Эммы Томпсон («В прямом эфире»).

Еще одна неожиданность произошла в мультипликационной категории, где первенствовала кукольная анимация «Потерянное звено», сумевшая превзойти «Как приручить дракона 3» от DreamWorks Animation и сразу три «диснеевских» проекта — «Холодное сердце 2», «Историю игрушек 4», а также «Короля Льва» (который, справедливости ради, не совсем мультик). Последним, впрочем, грустить особо некогда — учитывая монструозные сборы каждой из лент (в сумме они собрали в мировом прокате на данный момент более $4 млрд), сотрудники студии, думается, до сих пор разгружают мешки с долларами и о каких-то премиях думают лишь вскользь.

Наконец, в «Лучшем фильме на иностранном языке» победили «Паразиты» Пон Чжун Хо, обошедшие мощную компанию из «Прощания», «Отверженных», «Боли и славы», а также «Портрета девушки в огне».

close Кадр из фильма «Паразиты» (2019) Кадр из фильма «Паразиты» (2019) CJ Entertainment

Не менее занимательными получились итоги телевизионных категорий. Так, лучшим мини-сериалом или телефильмом стал «Чернобыль», одно из важнейших киноявлений 2019-го. В любой другой год работа Крейга Мейзина могла бы даже не волноваться относительно исхода премии, однако на «Золотом глобусе — 2020» реальная конкуренция была даже у нее: «Уловка-22», «Фосси/Вердон», «Самый громкий голос» и «Невероятное» добавили создателям пятисерийной драмы несколько седых волос. И все-таки для проекта HBO результаты церемонии сложились удачно: помимо триумфа в основной категории, приз («Лучший актер второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме») достался Стеллану Скарсгарду, исполнившему роль Бориса Щербины.

«Чернобыль», кстати, стал одним из лидеров ТВ-подразделения «Глобуса» по общему числу наград — наряду с «Наследниками» и «Дрянью». Первое шоу оказалось лучшим в категориях «Телевизионный драматический сериал» и «Актер в драматическом телесериале» (Брайан Кокс), второе — в «Комедийном телесериале или мюзикле» и «Лучшей актрисе в комедийном телесериале или мюзикле» (Фиби Уоллер-Бридж). Забавно получилось с Оливией Колман — в прошлом году на «Золотом глобусе» ей дали приз за роль королевы Анны в «Фаворитке», а в 2020-м на премии отметили ее перформанс в «Короне», где она сыграла Елизавету II.

Что касается оставшихся номинаций, то в них первенствовали Рами Юссеф («Лучший актер в комедийном телесериале или мюзикле»; «Рами»), Рассел Кроу («Лучший актер в мини-сериале или телефильме»; «Самый громкий голос»), Мишель Уильямс («Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме»; «Фосси/Вердон») и Патрисия Аркетт («Лучшая актриса второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме»; «Притворство»).

close Кадр из сериала «Чернобыль» (2019) Кадр из сериала «Чернобыль» (2019) с

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию 77-й церемонии вручения наград премии «Золотой глобус».