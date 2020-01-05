«Звездные войны», «Проклятие» и «Джуманджи»: что смотрят в США

В ходе третьих выходных в американском прокате сборы фантастического боевика «Звездные войны: Скайуокер. Восход» уменьшились более чем вдвое по сравнению с предыдущим уикендом. Тем не менее девятый фильм космической франшизы, завершающий многолетнюю историю Скайуокеров, сумел сохранить лидерство в американском бокс-офисе — собранных $33,7 млн оказалось для этого достаточно.

Приключенческая комедия о волшебной игре «Джуманджи: Новый уровень» завершила четвертый уикенд проката на второй строчке, пополнив свою кассу на $26,5 млн. Возрождение франшизы произошло в 2017-м, когда Columbia Pictures сняла продолжение фильма 1995 года — «Джуманджи: Зов джунглей». Сиквел зашел «на ура» и собрал $962 млн, в связи с чем создатели ленты решили попытаться повторить этот успех. В третьей части фильма к своим ролям вернулись Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан, Джек Блэк и Кевин Харт.

Экранизация романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины» во вторые американские выходные заработала $13,6 млн. Действие фильма режиссера Греты Гервиг происходит в годы Гражданской войны в США и разворачивается вокруг взросления четырех сестер.

Одноименный ремейк японского хоррора «Проклятие», снятого Такаси Симидзу в 2004 году, стартовал в американском прокате с $11,3 млн. Согласно сюжету ужастика, молодая женщина убивает свою семью в собственном доме, а мать-одиночка и детектив занимаются раскрытием этого дела. В ходе расследования выясняется, что в доме обитают призраки, которые атакуют всех, кто их тревожит.

Продолжение мультфильма «Холодное сердце» на седьмых выходных проката собрало почти $11,3 млн. В сиквеле одной из самых кассовых анимационных лент в истории, вышедшей в 2014 году, рассказывается о дальнейших приключениях королевы Эльзы и принцессы Анны, которые раскрывают тайну появления своей семьи.

Мультфильм «Камуфляж и шпионаж» во второй уикенд проката собрал на 50% меньше, чем в прошлый — $10 млн. В анимации Джоша и Бенни Сэфди повествуется история об ученом и шпионе, которые должны выполнить важную миссию.

Детективная комедия «Достать ножи» от режиссера «Кирпича» и «Последних джедаев» Райана Джонсона в ходе шестых выходных проката заработала $9 млн. Сюжет ленты основан на работе следователя Бенуа Блан, перед которым стоит задача раскрыть убийство 85-летнего автора криминальных романов Харлана Тромби.

Криминальный триллер «Неограненные драгоценности» в ходе четвертого уикенда проката собрал $7,5 млн. Картина с Адамом Сэндлером в главной роли рассказывает о попытках владельца ювелирного магазина погасить карточные долги.

Биографическая драма «Скандал», рассказывающая историю о сексуальных домогательствах на Fox News, в ходе четвертых выходных собрала в США $4,1 млн. Сюжет ленты основан на реальном скандале вокруг экс-главы телеканала Роджера Айлза, обвиненного в домогательствах по отношению к сотрудницам. В фильме их сыграли Марго Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман.

Экранизация бродвейского мюзикла «Кошки», которую уже можно назвать одним из главных кинопровалов минувшего (и стартовавшего) года, в третьи выходные проката заработала $2,6 млн. Картина с мощным актерским составом, в который вошли Идрис Эльба, Франческа Хэйуорд, Тейлор Свифт, Иэн Маккеллен, Ребел Уилсон, Джеймс Корден, Джуди Денч, отпугнула зрителей жуткими графикой и гримом. Старт ленты в США оказался одним из худших: имея 3380 мест, «Кошки» заработали всего лишь $6,5 млн. Через неделю касса фильма пополнилась на $4,8 млн при бюджете в размере $95 млн.