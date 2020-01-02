«Звездные войны» и «Джуманджи»: на что пойдут американцы

Девятый фильм самой известной космической франшизы — «Звездные войны: Скайуокер. Восход» — снова возглавит американский прокат. По итогам третьих выходных в кинотеатрах США заключительная лента о семье Скайуокеров соберет около $33,5 млн, что в два раза меньше результата прошлого уикенда, считают эксперты.

Другая важная премьера этой зимы — фильм о волшебной игре «Джуманджи: Новый уровень» — в четвертые выходные проката заработает $24,5 млн. Два года назад компания Columbia Pictures вернулась к франшизе и выпустила сиквел первого фильма 1995 года — «Джуманджи: Зов джунглей», собравший по всему миру более $962 млн. В третьей части ленты к своим ролям вернулись Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан, Джек Блэк и Кевин Харт.

Историческая драма «Маленькие женщины» Греты Гервиг, снятая по одноименному роману Луизы Мэй Олкотт, во вторые американские выходные сможет выручить $12,2 млн. Фильм повествует о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер в годы Гражданской войны в США.

Единственной премьерой недели в списке самых кассовых фильмов США станет одноименный ремейк японского хоррора «Проклятие», снятого Такаси Симидзу в 2004 году. Согласно прогнозу, ужастик стартует с $11,2 млн. По сюжету, молодая женщина убивает свою семью в собственном доме, а мать-одиночка и детектив пытаются раскрыть это дело. В ходе расследования выясняется, что в доме обитают призраки, обрекающие на насильственную смерть всех, кто их беспокоит.

Седьмые выходные подряд сиквел диснеевского хита «Холодное сердце» от Криса Бака и Дженнифер Ли не покидает десятку самых прибыльных лент. В этот раз аналитики пророчат мультфильму кассу в размере $11 млн. Продолжение одной из самых кассовых анимационных лент в истории рассказывает о дальнейших приключениях королевы Эльзы и принцессы Анны, которые решают выяснить правду о своем происхождении за пределами королевства Эренделл.

Во второй американский уикенд мультфильм «Камуфляж и шпионаж» соберет $9,2 млн, что на 50% меньше, чем в прошлые выходные. Лента Джоша и Бенни Сэфди рассказывает о веселом тандеме ученого и шпиона, которые должны выполнить важную миссию и преодолеть собственные комплексы.

Детективный комедийный триллер Райана Джонсона «Достать ножи» в ходе шестых выходных проката выручит $7,8 млн. Картина от режиссера «Кирпича» и «Последних джедаев» рассказывает о работе детектива Бенуа Блан. Ему предстоит раскрыть убийства автора криминальных романов Харлана Тромби, которого нашли мертвым сразу после его 85-летия.

Строчкой ниже расположится криминальный триллер «Неограненные драгоценности» с Адамом Сэндлером в главной роли. К концу четвертого уикенда проката касса фильма, рассказывающего о владельце ювелирного магазина, который пытается погасить карточные долги, пополнится на $5.8 млн.

Драма «Скандал», посвященная истории о сексуальных домогательствах на Fox News, в ходе четвертых выходных в кинотеатрах США пополнит свою кассу на $3,4 млн. В основу сюжета лег скандал с участием экс-главы телеканала Роджера Айлза, которого обвинили в попытках добиться сексуальной близости с сотрудницами. Роли этих героинь исполнили Марго Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман.

Экранизация знаменитого мюзикла «Кошки», которая имеет все шансы стать главным кинопровалом 2019 года, на третьих выходных проката сможет заработать $2,4 млн. Картина с мощным кастом, в который вошли Идрис Эльба, Франческа Хэйуорд, Тейлор Свифт, Иэн Маккеллен, Ребел Уилсон, Джеймс Корден, Джуди Денч, напугала зрителей жуткими графикой и гримом. Старт ленты в США оказался одним из худших: имея 3380 мест, «Кошки» заработали всего лишь $6,5 млн. Через неделю касса фильма пополнилась на $4,8 млн.