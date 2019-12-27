«Осиротели»: кто займет должность Галины Волчек

В 2019 году сразу несколько российских театров лишились художественных руководителей: в августе умер режиссер и педагог «Практики» Дмитрий Брусникин, в сентябре не стало легендарного Марка Захарова, возглавлявшего «Ленком» на протяжении более 40 лет, а 26 декабря свою «маму» — Галину Волчек — потерял «Современник».

В своем прощальном письме актеры театра назвали известие «страшным и невыносимым горем»: «Мы по праву называли ее «мамой». И теперь мы осиротели».

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Свои соболезнования в связи с утратой выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, министр культуры Владимир Мединский, а также многочисленные коллеги Волчек — худрук МХТ им. Чехова Сергей Женовач, народный артист России Валерий Фокин, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков и многие другие.

Появление «Современника» в 1956 году, в самом начале «оттепели», стало зарождением новой эпохи: за год до этого Волчек окончила школу-студию МХАТ, а уже через год вместе с будущими звездами советской сцены основала Студию молодых актеров, впоследствии получившую свое привычное название. Вместе с ней театр организовали Олег Ефремов, Олег Табаков, Евгения Евстигнеев, Игорь Кваша и Лилия Толмачева. В 1972 году Волчек стала главным режиссером «Современника», а в 1989-м вступила в должность художественного руководителя.

При этом в основанном Волчек театре с ней до конца остались только Толмачева и Кваша. Ефремов получил в 1970 году приглашение стать худруком МХАТа, год спустя к нему перешел Евстигнеев, а в 1976 году — Табаков.

На сцене «Современника» Волчек поставила более 30 спектаклей. Среди ее самых громких работ — «Обыкновенная история», «На дне», «Вишневый сад», «Три сестры», «Крутой маршрут», «Пигмалион» и «Три товарища». Помимо классических постановок, театр активно сотрудничает и с молодыми драматургами, например, Иваном Вырыпаевым.

Смерть Волчек не только лишила страну одного из последних живых классиков, но и неизбежно поставила вопрос о будущем «Современника» — о том, кто же теперь возьмет на себя обязанности его руководителя. Сейчас в театре по-прежнему работают несколько громких имен, верных идеалам своего худрука — Валентин Гафт, Ольга Дроздова, Марина Неелова и, конечно же, Сергей Гармаш.

В «Современнике» последний служит уже 35 лет, в действующем репертуаре артиста пять спектаклей и более 20 ролей за плечами, что делает его кандидатуру одной из самых ожидаемых.

Другой сценарий: как показывает опыт последних лет, часто на должности приглашают своих же сотрудников — директоров или режиссеров. Так, после смерти Марка Захарова новым художественным руководителем «Ленкома» стал директор театра Марк Варшавер, представлявший эту должность более 40 лет. Что касается «Современника», то в настоящее время пост директора занимает Игорь Попов. Назвать его медийной личностью довольно сложно, о его былых заслугах тоже известно немного. Параллельно с занимаемым постом в театре Попов планирует в 2020 году набрать курс на продюсерском факультете ГИТИСа, чтобы привлечь к работе студентов.

В то же время нередки случаи, когда на места худруков назначаются люди «со стороны», что иногда приводит к конфликту интересов, разных взглядам на будущее театра и его репертуар. Так, недавно «Газета.Ru» писала о том, что с момента назначения на пост худрука МХАТ имени Горького бывшего ректор Воронежского института искусств Эдуарда Боякова, сменившего на этой позиции основательницу театра, народную артистку СССР Татьяну Доронину, из театра были уволены или вынуждены уйти больше 80 человек.

В прошлом году сама Волчек в интервью ТАСС заявила, что постоянно занималась поисками подходящего преемника. «Но это должно случиться совершенно органично, как случилось со мной, — когда потребуется, коллектив сам выберет лидера. Хорошие традиции не надо нарушать», — отмечала театральный режиссер. Из-за слишком скоропостижной и неожиданной смерти актриса публично озвучить свою волю не успела. Какие изменения ждут «Современник», станет известно в скором времени, а пока ясно одно: перед новым руководителем стоит сложная задача — сохранить богатое творческое наследие своей предшественницы.