«Я им восхищаюсь»: мать Собчак поздравила Виторгана с 80-летием

Бывшая сватья актера Эммануила Виторгана — сенатор Совета Федерации Людмила Нарусова — высказала поздравления народному артисту России Эммануилу Виторгану, который 27 декабря отмечает 80-летие.

«С большим удовольствием хочу его поздравить, сказать, что это замечательный актер настоящей русской театральной школы, всегда им восхищаюсь. В кино он превознес традиции русского театра — и сейчас это смотрится совершенно иначе на фоне всех сериалов, которые мы смотрим», — сказала Нарусова «Газете.Ru».

Она отметила, что прямиком в день рождения артиста побывала на празднике у семьи Виторганов, с которой сохранила добрые отношения, несмотря на развод детей — актера Максима Виторгана и телеведущей Ксении Собчак.

Реклама

«Вы знаете, я лично была знакома с ним 30 лет, даже больше. Поэтому мы с ним прекрасно были знакомы — и дружили, и любили, надеюсь, друг друга до брака наших детей и после. Это никак не повлияло на наши отношения и на наши чувства», — подчеркнула она.

Говоря о том, как Виторгану удалось сохранить зрительский интерес и оставаться востребованным на протяжении нескольких десятилетий, она отметила наличие у артиста «прекрасного чувства нерва искусства», которое, по ее словам, «редко у кого остается в таком возрасте».

Народный артист России Эммануил Виторган родился в семье выходцев из Одессы в Баку 27 декабря 1939 года. Отец будущего актера работал в мукомольной промышленности СССР и вместе с семьей часто ездил по стране, поэтому его сын сменил несколько школ, а окончил среднее образование уже в Астрахани.

«Я очень счастливый человек. У меня были прекрасные родители. Все родные и близкие — технари. Но, как говорится, в семье не без урода. В детстве я дружил с мальчиком, у которого мама и папа были актерами. Я часто бывал у них в доме, ходил в театр и вскоре понял, что не могу без всего этого существовать», — рассказывал Виторган.

Другом, вдохновившим его попробовать себя в актерском деле, был будущий художественный руководитель Астраханского театра юного зрителя Юрий Кочетков. Виторган отправился поступать на актерский факультет в Москву, однако в столице его ждала неудача. Впрочем, вскоре он поехал в Ленинград, где поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

Там же Виторган познакомился со своей первой женой, актрисой Тамарой Румянцевой, в браке с которой у них родилась дочь Ксения. Когда девочке было пять лет, актер познакомился с актрисой Аллой Балтер — с ней они играли влюбленных в мюзикле «Вестсайдская история».

Между ними возникло чувство, и в 1970-м брак с Румянцевой был расторгнут, а уже спустя год Виторган вместе с Балтер переехал в Москву, где у них родился сын Максим, будущая звезда российского театра и кино.

«Я не мог не уехать. Потому что ради Аллочки я ушел из семьи. Это самый большой грех в моей жизни, но без Аллочки я быть не мог. Моя первая супруга просто попросила, чтобы мы уехали, потому что мы в Ленинграде очень часто появлялись на экране с Аллочкой, а у меня росла дочь. И это было для нее очень болезненно», — говорил он позднее о своем решении.

Супружеская пара поступила в труппу Московского драматического театра имени К.С. Станиславского, в эти же годы Виторган начинает много сниматься в телевизионных фильмах («Кортик», «Время-не-ждет», «Легко быть добрым»). Первая популярность пришла к нему с выходом на телевидении шестисерийного фильма «И это все о нем» в 1977 году.

В 1980-х Виторган сделал себе имя как актер комедийно-фарсового жанра благодаря ролям в фильмах «Чародеи», «Благочестивая Марта» и «Не будите спящую собаку».

А в 1987 году у него был диагностирован рак легкого. Однако о своей болезни актер узнал уже только после перенесенной операции — друзья-врачи говорили о подозрении на туберкулез и не раскрывали своих настоящих опасений.

«Аллочке они сказали: «Давай Эммку к себе заберем — нам что-то у него там очень не нравится» — и в онкоцентр перевезли, исключительно тем это объясняя, что аппаратура там значительно лучше, чем где-либо (она, действительно, в лучшую сторону отличалась). Мол, мы тебя по всем аппаратам прокрутим, что там, посмотрим... Что у меня рак, я случайно узнал», — признавался он.

Однако вскоре после его выздоровления, онкологический диагноз поставили уже его супруге — у Аллы Балтер обнаружили рак позвоночника. Несмотря на все усилия, которые приложила семья, актриса умерла 14 июля 2000 года.

«Если Бог и существует, он совсем незаслуженно ее покарал — совсем! Она потрясающей мамой, замечательной дочкой, преданной подругой была. Знаете, столько лет вместе мы прожили, наверное, потому что никогда никому зла не желали, и сегодня я просто счастлив, что рядом со мной человечек, который такую же жизнь ведет», — говорил Виторган.

После тяжелого удара, которым стала для Виторгана потеря жены, поддержку ему оказала Ирина Млодик. Со временем они сблизились и в 2003 году официально заключили брак. С этим же периодом связан новый виток популярности артиста, который снова начинает много сотрудничать с телевидением. Тогда на экраны выходят сериалы «Бедная Настя», «Исцеление любовью», «Дети Арбата», «Склифосовский». Особенную популярность же получает созданный актером «заэкранный» образ олигарха Эммануила Гедеоновича в спектаклях и фильмах «Квартета И».

В 2018 и 2019 годах у Виторгана и его третьей супруги родились еще две дочери — Этель и Клара. Млодик признавалась в интервью, что раньше не могла стать мамой из-за заболевания, с которым боролась на протяжении долгих лет. Тем не менее пара не прибегала к помощи суррогатной матери, воспользовавшись при зачатии процедурой ЭКО.