Новые краски: «Иронию судьбы» покажут в новом формате

«Россия-1» отреставрировал новогоднюю комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу телеканала. Новая версия легендарной картины выйдет в Full HD и будет отличаться от классической более яркими цветами и четкими деталями.

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Съемки ленты с Барбарой Брыльской и Андреем Мягковым в главных ролях начались в феврале 1975 года. В ее основу легла пьеса «С легким паром! или Однажды в новогоднюю ночь», сочиненная самим постановщиком и драматургом Эмилем Брагинским в 1969-м. На протяжении нескольких лет история о московском враче Жене, который по традиции собрался с друзьями в баню, а затем оказался в другом городе, с огромным успехом шла по всему Союзу. С 2007 года эксклюзивными правами на картину обладал Первый канал, но в 2018-м «Ирония судьбы» перебралась на «Россию-1».

Еще один хит Рязанова — «Карнавальная ночь»— сделавший звезд из Людмилы Гурченко и Юрия Белова, отреставрировали еще в середине 2000-х. 35-мм магнитную фонограмму перенесли на цифровые носители, а звук, словно изображение, прорабатывали фактически покадрово.

В 2017 году одна из самых известных советских экранизаций «Золушки» с Яниной Жеймо в главной роли заиграла настоящими красками, причем в прямом смысле слова. Примечательно, что классический фильм 1947 года изначально должен был выйти в цвете, но в послевоенное время ресурсов на воплощение этой идеи совершенно не хватало.

На момент работы пленка находилась в плачевном состоянии, как и звуковая дорожка. Процесс получился очень трудоемким и растянулся более чем на год. «Раскрашенный» черно-белый фильм, скорее, можно считать адаптацией к современному кинорынку. На этапе колоризации пришлось отсканировать пленку, покадрово отреставрировать изображение, восстановить оборванные или утерянные кадры, удалить следы от царапин, после чего негатив напечатали и вернули в Госфильмофонд на хранение.

В 2017 году вторую жизнь обрела и культовая киноэпопея «Война и мир» Сергея Бондарчука. «Мосфильм» назвал работу «самой сложной реставрацией в истории киностудии»: процесс по восстановлению четырех частей фильма занял полтора года, с апреля 2016-го по октябрь 2017-го. Уже через год картина, получившая премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке, была показана на 71-м Каннском международном кинофестивале в рамках программы «Каннская классика».

В качестве материала для реставрации была использована копия оригинала 1965-1967 годов из архива Музея кино.

Согласно «Кинопоиску», курировал процесс лично генеральный директор «Мосфильма», режиссер Карен Шахназаров. По его словам, труднее всего было восстанавливать изображение и звук. Специалисты киноконцерна утверждали, что 70-мм пленка в советское время была настолько низкого качества, что на экране все «мерцало» — это современный зритель с большой вероятностью принял бы за технический брак. Кроме того, некоторые кадры оригинала оказались со временем утрачены.

Однако, согласно Шахназарову, сложности с экранизацией начались еще в 1968 году, сразу после завершения съемок. Причина заключалась в плохом качестве отечественной пленки: Бондарчуку предлагали снимать на Kodak, но этой пленки было очень мало, поэтому он принял решение работать с отечественной.

Несмотря на все трудности, реставрацию успешно завершили. В 2019 году обновленный фильм вышел на экраны в США.

«Карен Шахназаров сделал невероятное — не просто восстановил, а спас фильм, потому что он был сделан на советской пленке, а она буквально погибала, желтела, — рассказал о работе сын режиссера, Федор Бондарчук. — Еще немного, и фильма «Война и мир» просто не было бы».

В общей сложности «Мосфильм» восстановил более 70 советских фильмов, среди которых »Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна, «Сталкер» Андрея Тарковского, «Иди и смотри» Элема Климова и «Асса» Сергея Соловьева.