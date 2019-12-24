Экстренная госпитализация: что случилось с Галиной Волчек

Художественная руководительница московского театра «Современник» Галина Волчек была экстренно госпитализирована с воспалением легких. Об этом сообщил директор театра Игорь Попов.

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«Галина Борисовна госпитализирована, она находится в Боткинской больнице» — цитирует его РИА «Новости».

Подтвердила слухи о попадании Волчек в больницу и ее личная помощница Розанна. «Без комментариев. Она заболела. Подробности потом расскажу», — передает ее слова «Пятый канал».

Ранее информация о срочной госпитализации 86-летней народной артистки СССР появилась в Telegram-канале Mash. Источник утверждал, что в больницу Волчек попала из-за проблем с сердцем вечером 23 декабря. Отмечалось, что решение о госпитализации было принято после того, как она пожаловалась врачам на боли в груди. Также сообщалось о том, что Волчек якобы впала в кому.

Минувшей осенью — открывая 64-й сезон «Современника» — худрук театра приехала на мероприятие на инвалидной коляске. В рамках встречи с труппой Волчек среди прочего призналась, что ей нужен помощник.

«Я так долго не болела, что теперь отболела, наверное, за всю жизнь. Заболела до отпуска и проболела весь отпуск, лежала в больницах и не знаю, сколько еще предстоит. Поэтому, вы должны понять, что нам надо найти кого-то, кто будет помогать нам всем и быть на посту, когда я сама не смогу этого делать», — передает ее слова Teleprogramma.Pro.

Тогда худрук также отметила, что семья и врачи не разрешат ей постоянно находиться в театре. «Давайте искать вместе того, кто будет по ту сторону и ночью, и днем. Будет отвечать на телефонные звонки, как это делала я, находясь в театре вне зависимости от выходных и отпусков», — сказала народная артистка.

Незадолго до этого — в прошедшем июне — СМИ стало известно о госпитализации Волчек в отделение кардиологии института хирургии имени Вишневского. При этом руководительница литературно-драматической части театра Евгения Кузнецова тогда подчеркивала, что худрук не испытывает серьезных проблем со здоровьем.

«Галина Борисовна была госпитализирована в субботу в связи с плановым обследованием, которое проходит в отделении кардиологии института [хирургии] имени Вишневского», — цитирует Кузнецову ТАСС.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве в семье известного режиссера Бориса (Бера) Волчека, обладателя Сталинской и советской Государственной премий.

Будучи выпускницей Школы-студии МХАТ, она исполнила роли в ряде популярных фильмов, включая ленты «Шли солдаты…», «Строится мост», «Берегись автомобиля», «Король Лир», «Русалочка», «Просто Саша» «Про Красную Шапочку», «Осенний марафон», «Государственная граница. Восточный рубеж», «Маяковский смеется», «Первый курьер», «Волны Черного моря» и многие другие. Художественной руководительницей «Современника» Волчек является уже на протяжении несколько десятилетий — возглавила его она в 1989 году, а до этого долгое время работала в театре главным режиссером.

В прошлом декабре Волчек отпраздновала юбилей — ей исполнилось 85 лет. Поздравляя народную артистку СССР с праздником, президент России Владимир Путин подчеркнул, что за годы творчества Волчек заработала непререкаемый авторитет и огромное уважение зрителей.

«Вас по праву считают безгранично талантливым, увлеченным человеком — подлинным творцом и созидателем. Вера в высокое предназначение искусства, ответственное отношение к своему призванию, любовь к родному театру и зрителям — в полной мере воплотились в Вашем вдохновенном творчестве, в служении российской культуре, людям, стране, снискали Вам непререкаемый авторитет и огромное уважение. И конечно, замечательным подарком для Вас стало долгожданное новоселье — открытие исторической сцены «Современника» на Чистых прудах. Убежден, что этот легендарный театр и впредь будет символом новаторства и смелого творческого поиска», — цитирует российского лидера сайт Кремля.