«Это будет в каждой энциклопедии»: Голливуд рад импичменту Трампа

В ночь на 19 декабря по московскому времени американская палата представителей высказалась за импичмент действующего президента страны Дональда Трампа. Голосование проходило по двум пунктам обвинения: злоупотребление властью и воспрепятствование правосудию. Теперь обвинения должны рассмотреть в верхней палате конгресса США, где — в отличие от нижней палаты — преобладают республиканцы, в целом настроенные против импичмента (подробнее обо всем этом — здесь).

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Процедура импичмента Трампа для американцев сейчас является одной из наиболее обсуждаемых тем — и, естественно, комментируют происходящие и звезды. В частности, актер Джим Керри, который ранее называл президента «меланомой США» и «угрозой американской национальной безопасности», выложил в твиттере очередную карикатуру собственного авторства. На рисунке Трамп, вероятно, изображен в образе Чудовища Франкенштейна, убивающего своего «создателя», коим на карикатуре предстает человек, очень похожий на Владимира Путина. При этом на шее самого Трампа красуется галстук с надписью «Сделано в Китае».

«Этой ночью Дональду снился очень странный сон», — гласит подпись под рисунком.

Певица Шер, в свою очередь, заявила, что Трамп «делает богатых богаче, а бедных беднее», тогда как в его «план игры» входят Россия, «Руди» [Рудольф Джулиани — адвокат президента] и «ограничения».

«Какой смысл завоевывать целый мир, но при этом терять собственную душу?» — добавила артистка.

Режиссер Майкл Мур, автор нашумевшего документального фильма «Фаренгейт 9/11», и вовсе вел текстовую трансляцию прямиком из помещения, где происходило голосование по делу об импичменте.

«Я только что стал свидетелем импичмента Дональда Трампа! Потрясающе наблюдать за тем, как демократы находят в себе смелость противостоять угрозе, тогда как республиканцы корчатся, хрюкают и звучат, как умирающие динозавры. Это победа!» — написал он в социальных сетях.

Звезда сериала «Зачарованные» Алисса Милано призналась, что хоть и рада итогам голосования, но все равно не может веселиться, так как сделанное Трампом сложно стереть из истории.

«Я ожидала этого момента, но думала, что он будет более радостным, — подчеркнула она. — Думала, может быть, подпрыгну или исполню танец счастья. Но я грущу и убита горем. То, что он оставил позади себя, нельзя стереть этим голосованием. Фанатизм и ксенофобия, которые он одобрил. Ложь. Нам потребуются поколения, чтобы выздороветь».

Не менее резко по поводу процедуры импичмента высказался и постановщик Роб Рейнер.

«Этот президент подвергся импичменту не из-за того, что он лжец, аморальный человек, женоненавистник, белый националист, некомпетентен или невежественен. Его привлекли к ответственности за то, что он совершил тяжкие преступления, связанные со злоупотреблением властью и препятствием работы конгресса», — объяснил кинематографист.

Прокомментировал произошедшее также обладатель «Оскара» Джон Войт, являющийся одним из самых известных сторонников Трампа. Актер запостил в социальных сетях видео, где говорит, что противники действующего президента США просто боятся правды.

«Есть Бог — и есть правда. Но в левом крыле нет правды — там боятся правды Трампа во спасение этой страны,

— сказал отец Анджелины Джоли. — Позвольте нам всем стоять рядом с Богом, с президентом Трампом. <...> Зло пытается победить. Это битва за истину, а левые боятся тех истин, которые принес президент Трамп. Это Америка. Мы сильные, мы умные. <...> Если импичмент будет продолжаться, Америку ждет падение: президент Трамп восстановил все это, а крайние левые хотят уничтожить славу нашей страны».

Наконец, актер Уильям Болдуин, говоря о результатах голосования, выразил мнение, что важность импичмента Трампа нельзя переоценить. По его мнению, это будет важнейшей главой в любой исторической книге.

«Первый абзац каждой книги по истории или энциклопедии с настоящего момента и до конца времен будет начинаться с этих слов: «Третий президент в американской истории будет отстранен от должности палатой представителей. Дональд Трамп». Спасибо, демократы, за смелость».