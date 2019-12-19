«Звездные войны» и «Кошки»: на что пойдут в США

Безусловным лидером американского бокс-офиса по итогам 19-22 декабря станет долгожданная финальная часть франшизы о противостоянии джедаев и ситхов «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Согласно аналитикам, завершение третьей трилогии космической саги (и всей сорокалетней истории семьи Скайуокеров) от режиссера Дж. Дж. Абрамса откроет предрождественский уикенд и заработает порядка $200 млн.

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На втором месте, по предварительным данным, окажется блокбастер «Джуманджи: Новый уровень». На второй неделе проката новая глава приключений героев в исполнении Дуэйна Джонсона, Кевина Харта, Джека Блэка и Карен Гиллан во вселенной таинственной игры, переносящей своих игроков в опасный мир джунглей, выручит порядка $25-30 млн. В свои премьерные выходные лента заработала в США $60,1 млн.

Столь удачный выход в прокат «Звездных войн» не оставит шанса конкурентам: еще одна премьера недели — экранизация знаменитого мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки» — займет третью строчку. Дебютный уикенд принесет фильму от режиссера лент «Король говорит!» и «Отверженные» Тому Хуперу $15-20 млн. При бюджете $95 млн это неплохой результат. Аналитики отмечают, что картина уже успела наделать шума из-за странных спецэффектов и человеческих лиц с «кошачьим» гримом. Кроме того, исполнительница одной из ролей поп-звезда Тейлор Свифт точно привлечет к показу свою многочисленную базу фанатов.

С $15 млн на четвертой строчке финиширует триумфатор предыдущих недель — вторая часть мультфильма «Холодное сердце», вышедшая 22 ноября. В ходе прошлого уикенда анимационный фильм стал уже шестым творением Disney, заработавшим в 2019-м по миру не менее $1 млрд (ранее ни одной студии такого не удавалось). Попутно «Холодное сердце» стало уже третьим мультфильмом-миллиардником от Walt Disney Animations Studios за все время наряду со своей же первой частью и «Зверополисом», а также седьмым по величине кассы анимационным релизом вообще. Предполагается, что в уикенд 19-22 декабря картина пополнит кассу еще на $15 млн.

Пятую строчку, предположительно, займет фильм «Скандал» Джея Роуча, основанный на реальной истории об уходе Роджера Эйлса (Джон Литгоу) с поста главы Fox News после обвинений в сексуальных домогательствах. Ожидается, что в свои первые выходные в американском прокате картина покажет результат на уровне $10 млн. Лента получила достаточно смешанные отзывы: на Rotten Tomatoes у нее 61% рейтинга, а на Metacritic — 65 баллов из 100.

Следом разместится новый фильм от режиссера предпоследней части космической саги «Звездные войны» Райана Джонсона «Достать ножи». Остросюжетная пародия на классический детектив о неожиданной смерти аристократа с последующим поиском виновных среди его семейства в четвертый уикенд покажет результат на уровне $5,3 млн.

Скандальная драма Клинта Иствуда «Ричард Джуэлл» во вторую неделю проката заработает $2,5 млн. Фильм рассказывает историю охранника, который обнаружил рюкзак с самодельными бомбами на летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте и помог эвакуировать людей. Вскоре ФБР передало имя мужчины газете AJC, и он превратился из героя в главного подозреваемого. По итогу Джуэллу так и не предъявили обвинений, а в 2005 году в подготовке теракта признался другой человек.

Наконец, восьмым финиширует спортивная драма с Мэттом Деймоном и Кристианом Бэйлом в главных ролях »Ford против Ferrari». Ожидается, что доходы фильма Джеймса Мэнголда составят $2,2 млн.