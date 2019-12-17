«Не может не раздражать»: Ямпольская о вреде курения в кино

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская на встрече с журналистами рассказала о своем отношении к дисклеймеру о наличии сцен курения в кино. По мнению депутата, предупреждать о вреде курения в каждом фильме необязательно. В особенности этот пункт касается картин о Великой Отечественной войне.

«Я всегда вздрагиваю, когда перед фильмом, особенно о [Великой Отечественной] войне, вижу титр «В фильме демонстрируются табачные изделия. Курение опасно для вашего здоровья». Я всегда думаю: а вылазка в тыл врага, а встать из окопа в атаку? Неужели самое опасное — это курение? Махорка, закрученная в обрывок газеты? Это еще один фрагмент абсурда. Он не может не раздражать», — заявила Ямпольская.

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Глава комитета Госдумы по культуре призналась, что за свою жизнь она не сделала «ни одной затяжки». «Но я понимаю, что не надо превращать эту борьбу в маниакальную, потому что мы показываем зачастую вещи гораздо более опасные, чем курение. И я считаю, что такой титр перед фильмами о Великой Отечественной войне оскорбителен даже для этих фильмов», — поделилась она.

Что касается иска к главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, Ямпольская сообщила, что Хорошевский суд Москвы его удовлетворил. Депутат подала в суд на журналиста весной этого года. Поводом стало высказывание Муратова в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Согласно нему, депутат сказала, что если пенсионеров «не устраивает размер пенсии, то надо не ныть, а выйти из зоны комфорта». В свою очередь Ямпольская опровергла его заявление и потребовала от редактора опровергнуть свои слова.

«До такой степени перервать — это было настолько бессовестно, — рассказала Ямпольская. — После этого [иска] он успел опять поделиться какой-то непроверенной информацией», — заявила она, не став раскрывать, о какой информации идет речь.

Ямпольская подчеркнула, что теперь у Муратова есть время на то, чтобы подать апелляцию. «Если она не будет удовлетворена, то он должен будет в эфире «Эха Москвы» заявить, что цитата, которую он привел, не соответствует действительности», — пояснила она.

Подводя итоги работы ведомства, глава комитета Госдумы по культуре упомянула закон об использовании нацистской символики. Ямпольская отметила, что в настоящий момент принимаются соответствующие поправки в КоАП.

«Это важно, поскольку у всех на слуху были совершенно чудовищные случаи правоприменения, когда за фотографии с Парада Победы 1945 года, за карикатуры художников Кукрыниксов, вообще за любой кинокадр или кадры документальной хроники, человек мог быть наказан и достаточно существенно», — подчеркнула депутат.

По мнению Ямпольской, принятые поправки помогли убрать «остров абсурда из нашей жизни».

«Островом абсурда» депутат также назвала с ситуацию с «излишней возрастной маркировкой». Еще один крупный законопроект, на разработку которого ушел год, был принят в первом чтении. Согласно нему, для произведений литературы и искусства останется маркировка только 18+.

В конце ноября депутаты в третьем чтении внесли поправки в статьи 6 ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Теперь нацистская символика может присутствовать в произведениях искусства, литературы и науки, а также сообщениях СМИ при условии, что к идеологии формируется негативное отношение, и отсутствия признаков ее пропаганды или оправдания. Первоначально авторы инициативы предлагали разрешить демонстрацию нацистской и экстремистской символики «при условии осуждения нацизма», но затем эту формулировку убрали.

Депутаты обратили внимание на расхождения в законах «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В обоих законах формулировки выглядят по-разному. В первом обозначен запрет на демонстрацию нацистской атрибутики или символики, а во втором — нацистской символики в любой форме. В таком случае, как отметила Ямпольская, советские фильмы о войне должны быть запрещены.

В ходе пресс-конференции Ямпольская также рассказала о штрафах для спекулянтов в сфере театра. Предполагается, что в КоАП введут штрафы за незаконную деятельность перекупщиков билетов. «Посмотрим, на сколько уменьшится процент преступлений, и будем принимать дальнейшие решения», — заключила она.