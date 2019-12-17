«Не может не раздражать»: Ямпольская о вреде курения в кино

Суд удовлетворил иск Ямпольской к главреду «Новой газеты»

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Кадр из фильма «В бой идут одни «старики» (1973) Кадр из фильма «В бой идут одни «старики» (1973)
Кадр из фильма «В бой идут одни «старики» (1973)

Кадр из фильма «В бой идут одни «старики» (1973)

«Мосфильм»
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская назвала оскорбительным титр, предупреждающий о вреде курения в фильмах о Великой Отечественной войне. По мнению депутата, в таких картинах есть гораздо более опасные моменты, например, вылазка бойцов в тыл врага и переход в атаку. В ходе пресс-конференции Ямпольская также рассказала об иске о защите чести и достоинства к главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и о борьбе с театральными спекулянтами.

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская на встрече с журналистами рассказала о своем отношении к дисклеймеру о наличии сцен курения в кино. По мнению депутата, предупреждать о вреде курения в каждом фильме необязательно. В особенности этот пункт касается картин о Великой Отечественной войне.

«Я всегда вздрагиваю, когда перед фильмом, особенно о [Великой Отечественной] войне, вижу титр «В фильме демонстрируются табачные изделия. Курение опасно для вашего здоровья». Я всегда думаю: а вылазка в тыл врага, а встать из окопа в атаку? Неужели самое опасное — это курение? Махорка, закрученная в обрывок газеты? Это еще один фрагмент абсурда. Он не может не раздражать», — заявила Ямпольская.

Глава комитета Госдумы по культуре призналась, что за свою жизнь она не сделала «ни одной затяжки». «Но я понимаю, что не надо превращать эту борьбу в маниакальную, потому что мы показываем зачастую вещи гораздо более опасные, чем курение. И я считаю, что такой титр перед фильмами о Великой Отечественной войне оскорбителен даже для этих фильмов», — поделилась она.

Что касается иска к главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, Ямпольская сообщила, что Хорошевский суд Москвы его удовлетворил. Депутат подала в суд на журналиста весной этого года. Поводом стало высказывание Муратова в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Согласно нему, депутат сказала, что если пенсионеров «не устраивает размер пенсии, то надо не ныть, а выйти из зоны комфорта». В свою очередь Ямпольская опровергла его заявление и потребовала от редактора опровергнуть свои слова.

«До такой степени перервать — это было настолько бессовестно, — рассказала Ямпольская. — После этого [иска] он успел опять поделиться какой-то непроверенной информацией», — заявила она, не став раскрывать, о какой информации идет речь.

Ямпольская подчеркнула, что теперь у Муратова есть время на то, чтобы подать апелляцию. «Если она не будет удовлетворена, то он должен будет в эфире «Эха Москвы» заявить, что цитата, которую он привел, не соответствует действительности», — пояснила она.

Подводя итоги работы ведомства, глава комитета Госдумы по культуре упомянула закон об использовании нацистской символики. Ямпольская отметила, что в настоящий момент принимаются соответствующие поправки в КоАП.

«Это важно, поскольку у всех на слуху были совершенно чудовищные случаи правоприменения, когда за фотографии с Парада Победы 1945 года, за карикатуры художников Кукрыниксов, вообще за любой кинокадр или кадры документальной хроники, человек мог быть наказан и достаточно существенно», — подчеркнула депутат.

По мнению Ямпольской, принятые поправки помогли убрать «остров абсурда из нашей жизни».

«Островом абсурда» депутат также назвала с ситуацию с «излишней возрастной маркировкой». Еще один крупный законопроект, на разработку которого ушел год, был принят в первом чтении. Согласно нему, для произведений литературы и искусства останется маркировка только 18+.

В конце ноября депутаты в третьем чтении внесли поправки в статьи 6 ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Теперь нацистская символика может присутствовать в произведениях искусства, литературы и науки, а также сообщениях СМИ при условии, что к идеологии формируется негативное отношение, и отсутствия признаков ее пропаганды или оправдания. Первоначально авторы инициативы предлагали разрешить демонстрацию нацистской и экстремистской символики «при условии осуждения нацизма», но затем эту формулировку убрали.

Депутаты обратили внимание на расхождения в законах «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В обоих законах формулировки выглядят по-разному. В первом обозначен запрет на демонстрацию нацистской атрибутики или символики, а во втором — нацистской символики в любой форме. В таком случае, как отметила Ямпольская, советские фильмы о войне должны быть запрещены.

В ходе пресс-конференции Ямпольская также рассказала о штрафах для спекулянтов в сфере театра. Предполагается, что в КоАП введут штрафы за незаконную деятельность перекупщиков билетов. «Посмотрим, на сколько уменьшится процент преступлений, и будем принимать дальнейшие решения», — заключила она.