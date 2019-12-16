«Бьет и играет»: Ирина Лобачева пожаловалась на насилие в семье

Серебряная призерша Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Лобачева разводится с молодым супругом Иваном Третьяковым. По словам самой спортсменки, главная причина расставания кроется в 16-летней разнице в возрасте, пишет «СтарХит». Лобачева заявила, что у них с мужем абсолютно несовместимые взгляды на жизнь.

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«У него такие же интересы, какие были у моего сына в 13 лет. Это интернет-игрушки. Иван постоянно мне говорил: «Выйди из комнаты», — призналась она в программе «Секрет на миллион».

Заявление на развод Лобачева подала несколько месяцев назад. Как утверждает фигуристка, молодой супруг многократно применял физическую силу в их ссорах, запирал ее дома и отбирал телефон.

«Я некоторые скандалы вообще не помню, но я могла что-то ему ляпнуть, за это и получала. Обращалась в полицию, писала заявление, потом забирала. Он всегда просил прощения», — сказала спортсменка.

Кроме того Лобачева заявила, что Третьяков не хочет работать и его полностью устраивает положение дел, при котором кормильцем семьи является она.

«Он проживает на мои деньги. У него нет серьезной работы. Я считаю, что все-таки мужчина должен возить женщину в отпуск. Я когда выходила замуж все это понимала. Я тогда была тренером — получала 25 тысяч рублей, а он был методистом и получал пять тысяч. Говорил, что через месяц будет шикарная работа и все наладится», — сказала Ирина.

Стоит отметить, что спортсмен до сих пор не уехал из квартиры Ирины и намеревается сохранить брак. «Мы сейчас вместе, но «как соседи», — отметила Лобачева.

По словам 46-летней фигуристки, она мечтала родить от молодого супруга дочь. Год назад случилась долгожданная беременность, однако выносить ребенка спортсменка не смогла.

«Я очень хочу второго ребенка. Хотелось бы родить от любимого человека, но времени выбирать уже нет. Сейчас я коплю на суррогатную мать. Это приблизительно стоит два миллиона рублей», — призналась фигуристка.

Ранее Лобачева была замужем за своим партнером по танцевальному дуэту Ильей Авербухом. Их брак был заключен в 1995 году и распался в 2007-м из-за измен хореографа. Говоря о решении развестись, спортсменка призналась, что оно далось ей непросто и было «выплакано море слез».

«Я долго могу терпеть, но, когда чаша переполняется, рублю раз и навсегда. Илье отдала повестку прямо на тренировке. Конечно, можно было и дома повестку отдать. Но дома мы жили уже не как супруги, а как интеллигентные соседи, у которых есть общий ребенок», — рассказывала она.

Ирине удалось простить бывшего мужа и сохранить с ним хорошие отношения ради совместного воспитания их 15-летнего сына Мартина. Также фигуристка строила отношения с актером Дмитрием Марьяновым. С артистом, который скончался два года назад, Лобачева хотела создать настоящую семью.

«Мы оба хотели ребенка. Мы были счастливы, но счастье продлилось недолго. Я узнала, что беременна, а через две недели случился выкидыш. После этого мы пытались еще и еще стать родителями», — рассказала призер Олимпийских игр.

Отмечается, что после третьей потери ребенка, спортсменка решила обратиться за помощью к специалистам. Выяснилось, что после рождения Мартина врачи зашили ее нитками, которые не рассасываются. Предполагается, что именно это стало причиной серьезных проблем, с которыми артистка столкнулась, пытаясь завести детей.

Рассуждая о неудачах и хитросплетениях в собственной личной жизни, спортсменка предположила, что ее «кто-то проклял». Напомним, что в марте 2015-го скончался возлюбленный Ирины, отношения с которым к тому моменту длились около полутора лет. Причиной смерти мужчины стала сердечная недостаточность. Позже у Лобачевой были отношения с Александром Шумаковым. Мужчина жил в квартире спортсменки и по невыясненным причинам покончил жизнь самоубийством. Врачи не смогли его спасти. После случившегося бывшую супругу поддержал Илья Авербух. По словам фигуриста, она не могла быть причастна к попытке суицида Шумакова.

«Это, безусловно, трагедия. И, надеюсь, Ира найдет в себе силы справиться с этим. Уверен, что она не имеет никакого отношения к случившемуся», — цитирует его издание «Дни.Ру».